Trump anuncia acuerdo para poner fin a la guerra en Irán. Y cómo mantenerse a salvo en un calor mortal

Buen día. Estás leyendo el boletín Up First.Suscribiraquí para recibirlo en su bandeja de entrada, yescucharal podcast Up First para conocer todas las noticias que necesitas para comenzar el día.

Las principales historias de hoy

El presidente Trump, Irán y los mediadores de Pakistán dicen que se ha llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Trump y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien desempeñó un papel mediador clave en las negociaciones, dijeron en las redes sociales que el viernes se llevará a cabo una ceremonia oficial de firma. Shehbaz también dijo que Estados Unidos e Irán “declararon el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”.

alternar título Mandel Ngan/AFP vía Getty Images

ðŸŽ§ Irán había puesto fin a la violencia en el Líbano, donde Israel lucha contra militantes de Hezbollah respaldados por Irán, una condición para un acuerdo. Israel no formó parte de las negociaciones, y Carrie Kahn de NPR dice a Up First que una respuesta del ministro de defensa de Israel, Israel Katz, arroja dudas sobre si el país cooperará y si Estados Unidos tiene control sobre sus acciones.

Israel no formó parte de las negociaciones, y Carrie Kahn de NPR dice a Up First que una respuesta del ministro de defensa de Israel, Israel Katz, arroja dudas sobre si el país cooperará y si Estados Unidos tiene control sobre sus acciones. ¾¡ï ̧ Los futuros del petróleo cayeron un 4% tras el anuncio de Trump. Los precios siguen siendo elevados en comparación con antes de la guerra, pero ahora son más baratos que en cualquier otro momento desde que comenzó el conflicto. Trump dice que el Estrecho de Ormuz se reabrirá “con fines de remoción de minas” después de que se firme el acuerdo el viernes. Si bien una reapertura aliviaría la presión sobre los consumidores de petróleo del mundo, no significaría un retorno inmediato a los niveles y precios de suministro de petróleo de antes de la guerra.

El acuerdo recién alcanzado probablemente dominará la conversación mientras Trump se dirige hoy a los Alpes franceses para la cumbre del G7. Los líderes de las naciones más ricas del mundo se reunirán esta semana para discutir la inteligencia artificial, el comercio, la inmigración, la guerra en Ucrania y más. El presidente francés, Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre, dijo que “el objetivo será ver las consecuencias de este acuerdo, su apoyo al Líbano, la reapertura a largo plazo del Estrecho de Ormuz y, por supuesto, un acuerdo sobre las armas nucleares y balísticas de Irán”.

ðŸŽ§ En abril, alrededor de 40 países dijeron que estaban dispuestos a contribuir con una fuerza para ayudar a reabrir el Estrecho de Ormuz. una vez que termina la pelea. En ese momento, Trump menospreció la oferta porque quería que esos países participaran antes. Pero Eleanor Beardsley, de NPR, dice que es poco probable que Trump arremeta contra sus aliados en la cumbre porque, según los analistas, contará con estos aliados para ayudar a darle más credibilidad a su acuerdo de paz.

El viaje de Trump a Francia también llega tras un espectáculo nunca antes visto en la Casa Blanca: Una pelea de UFC en el césped de la Casa Blanca para celebrar su 80 cumpleaños y el 250 de Estados Unidos. Los luchadores de artes marciales mixtas se pelearon entre sí en un octágono de UFC de 92 pies construido sobre el césped, horas después de que Trump anunciara los planes del acuerdo de paz. Las escenas de los luchadores calentando dentro del edificio de oficinas ejecutivas de Eisenhower se transmitieron por Paramount+.

ðŸŽ§ Mara Liasson, de NPR, dice que el evento fue una celebración, pero también una forma de contradecir los mensajes que alegan que Trump ha estado mostrando signos de deterioro de su salud. Señala que el evento se produce en medio de unas elecciones en las que todo gira en torno a la edad y el relevo generacional. Hay mucha superposición entre el público de UFC y los hombres jóvenes sin educación universitaria que eran una parte fundamental de su base, y recientemente ha perdido el apoyo de esa base. Los demócratas han criticado públicamente el evento, diciendo que el presidente está gastando dinero en caprichos personales y no en los problemas que realmente enfrentan los estadounidenses. Liasson dice que los republicanos, mientras tanto, están más discretamente preocupados por el enfoque de Trump en cuestiones que les ayudarían a mantener sus mayorías en el Congreso después de las elecciones intermedias.

Doce personas murieron después de que un avión se estrellara el domingo en Missouri. matando a todos a bordo. Los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA) muestran que el avión fue operado por Skydive Kansas City, que ofrece paracaidismo en varios lugares. La compañía calificó el accidente como una “pérdida devastadora” y dijo que está cooperando con investigadores locales y federales. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA están investigando. Se espera que los investigadores de la NTSB lleguen hoy para comenzar a documentar la escena y examinar la aeronave. Se espera un informe preliminar dentro de 30 días. (a través de KCUR)

Consejos de vida

El verano está a la vuelta de la esquina, al igual que la más mortífera de las condiciones climáticas extremas: el calor. Las temperaturas extremas matan a más personas en Estados Unidos en un año promedio que los huracanes, tornados e inundaciones combinados. Aquí encontrará la ciencia que explica cómo el calor mata y cómo mantenerse seguro este verano.

“Su cuerpo intenta enfriarse sudando y redirigiendo más sangre a la piel. Pero eso significa que llega menos sangre al intestino. Si esto persiste durante un período prolongado, podría provocar una insuficiencia orgánica múltiple.

Las arterias se ensanchan y la presión arterial disminuye a medida que el cuerpo bombea sangre a la piel, lo que hace que el corazón trabaje más. El estrés puede provocar ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

â˜€ï¸ La sudoración te deshidrata. Si no repone sus líquidos, puede ser perjudicial para sus riñones y provocar insuficiencia renal.

“Bebe mucha agua antes de exponerte al calor y cada 15 a 20 minutos si estás físicamente activo.

â˜€ï¸ Si comienza a sentirse sobrecalentado, moje su ropa y su piel, busque sombra o diríjase a un lugar fresco en el interior.

Para obtener más consejos de seguridad contra el calor, consulte este cómic.

vivir mejor

Malte Mueller/fStop/Getty Images

Living Better es una serie especial sobre lo que se necesita para mantenerse saludable en Estados Unidos.

Los padres y sus hijos adultos están mucho más unidos emocionalmente ahora que en generaciones pasadas, según Laurence Steinberg, profesor de psicología y neurociencia en la Universidad de Temple. Más de la mitad de los padres de jóvenes de 18 a 25 años encuestados por la Universidad de Michigan dicen que rastrean a sus hijos adultos mediante aplicaciones de teléfonos inteligentes. Los investigadores dicen que el seguimiento para mantenerse en contacto puede ser saludable y de apoyo, pero también podría cruzar la línea. Éstos son algunos de los hallazgos de la encuesta:

ðŸ” La mayoría de los padres citaron la tranquilidad sobre la seguridad de sus hijos como la razón principal para realizar el seguimiento. Pero alrededor del 25% de los padres que rastrean a sus hijos dijeron que la capacidad de monitorear su ubicación a veces causa más ansiedad.

ðŸ” Cuando los padres utilizan el seguimiento de la ubicación para microgestionar la vida de sus hijos, puede ser una señal de que están teniendo dificultades para pasar de ser padres de un niño a ser un adulto joven.

ðŸ” El período comprendido entre finales de la adolescencia y principios de los 20 es un momento importante para que los jóvenes desarrollen un sentido de autonomía e independencia, dice Steinberg, y sugiere establecer un tiempo regular para ponerse al día en lugar de quedarse parado.

ðŸ” Muchos adultos jóvenes también rastrean a sus amigos. Si está tratando de reducir el control de sus hijos, puede preguntarles si ya tienen un grupo de pares que los esté controlando.

3 cosas que debes saber antes de ir

alternar título Alex Wroblewski/AFP vía Getty Images

Los trabajadores eliminaron el nombre de Trump del Kennedy Center, menos de seis meses después de que se colocara por primera vez en el lugar de artes escénicas. Los trabajadores eliminaron el nombre de Trump del Kennedy Center, menos de seis meses después de que se colocara por primera vez en el lugar de artes escénicas. El exlíder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ingresó en un hospital el domingo. Actualmente se desconoce el estado del senador de Kentucky, de 84 años, pero ha sufrido problemas de salud habituales en los últimos años.

Este boletín fue editado por Yvonne Dennis.