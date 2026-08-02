Rickey Smiley dice que los fanáticos argentinos abusaron racialmente de su hijo

La Copa del Mundo 2026 terminó hace dos semanas, pero aún conlleva algunos sentimientos duros para el veterano locutor de radio y comediante Rickey Smiley, particularmente debido al comportamiento controvertido de los fanáticos que apoyan a Argentina.
En el episodio de El programa matutino de Rickey Smiley que se transmitió después de que España salió victoriosa sobre Argentina 1-0 en la final, Smiley compartió cómo fue testigo de cómo los fanáticos de Argentina sometían a su hijo Malik mientras trabajaba durante el torneo. Confesó que lo dejó muy preocupado.
“Vi algo de racismo en tiempo real”, le dijo Smiley a su copresentador Da Brat en el estudio. â€”Literalmente me fui llorando. Tenía lágrimas en los ojos”. Detalló cómo los seguidores argentinos interactuaron con Malik y “le hablaron como si fuera menos que un ser humano” cuando salían del estadio después de un partido del torneo.
A pesar de eso, Smiley dijo que Malik “estaba tratando de ser complaciente con ellos donde trabaja”. Las cosas se pusieron tan acaloradas que cuando Smiley vio a un fan evaluar repetidamente a Malik como si fuera a atacarlo físicamente, intervino. “Dije: ‘Soy su padre’. Soy su papá”, dijo. “Y entonces, de repente, tu trasero ya no puede hablar inglés”.
Smiley dijo que la experiencia lo dejó angustiado y señaló cómo Malik ha trabajado duro para hacer de esto una carrera. “Puedes tratarme como basura”, dijo. â€”Pero ver a alguien tratar asÃ a tu hijo… hombre, esa cosa me hizo llorar. Lloré todo el camino hasta el aeropuerto”.
El veterano comediante dijo que el incidente lo llevó a investigar la historia de la lucha contra la negritud. “No sabía que existía el racismo en el país de Argentina. No tenía idea”, dijo Smiley. â€”Es una locura. Es muy profundo”.
El relato de Smiley se suma a la carga de pruebas contra los aficionados argentinos, que han sido sometidos a un inmenso escrutinio.
por otros incidentes de abuso racial hacia los fanáticos. El popular streamer iShowSpeed detalló un encuentro con un
Afición de Argentina que se intensificó rápidamente, provocando que la FIFA respondiera con una investigación.
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