Estudiantes de enfermería de Cal State Bakersfield se dirigen a Argentina para una misión de alcance global

BAKERSFIELD, California (KERO) – Estudiantes de enfermería de Cal State Bakersfield se dirigen a Argentina como parte del programa Global Nursing Outreach, la primera vez que el programa envía estudiantes al país sudamericano.

Según el programa, Global Nursing Outreach se lanzó en 2017. Desde entonces, 237 estudiantes han viajado a Perú, México, Costa Rica y Zambia.

Krystal Ball, directora de Alcance Global de CSUB, dijo que 21 estudiantes comenzarán a trabajar una vez que lleguen a Argentina.

“Visitaremos varios pueblos de Argentina, haremos actividades de extensión sanitaria y también haremos un taller en una escuela de enfermería de Argentina. Así que haremos algunas cosas diferentes mientras estemos allí”, dijo Ball.

Los estudiantes también aprenderán cómo comunicarse con personas que no hablan inglés ni español, agregando otra capa a la experiencia de aprendizaje.

El grupo viaja hacia el norte de Argentina, donde una población indígena habla wichí, una lengua distinta al español.

“Vamos al norte de Argentina, donde hay una población indígena que no habla español, hablan wichí. Entonces vamos a tener que ir de inglés a español, de español a wichí, de wichí a español, de español a inglés. Esto lo hace muy desafiante, pero cuando intentas cuidar a alguien, es importante que puedas comunicarte con esa persona. Por eso comenzamos todo este programa, y ​​ha cambiado la vida”, dijo Ball.

Para Monserrat Garibay, estudiante de último año, este es su primer viaje de divulgación con otros estudiantes de enfermería del CSUB. Garibay dijo que postuló sin saber qué tan competitivo sería el proceso de selección.

“300 solicitantes en ese momento. Así que estaba nervioso y pensé, simplemente aprovecharé la oportunidad. Así que cuando escuché mi nombre, me emocioné mucho”, dijo Garibay.

Garibay cree que la experiencia la beneficiará a lo largo de su carrera sanitaria.

“Pensé que esta era una gran oportunidad para ampliar mis horizontes en la enfermería. Aprender sobre nuevas culturas me entusiasma”, dijo Garibay.

Para Daisy Cabacungan, esta es su segunda misión de extensión global de enfermería. La primera fue en el verano de 2024, cuando los estudiantes viajaron a Zambia. Dijo que esa misión la ayudó a enamorarse más de su carrera.

“Honestamente, la experiencia que pasé en África fue muy gratificante, es una lección de humildad y me abrió los ojos conocer gente de diferentes continentes, de diferentes culturas”, dijo Cabacungan.

Después de su experiencia en Zambia, Cabacungan se inscribió nuevamente con la esperanza de que su nombre fuera elegido por segunda vez. Dijo que el programa hace más que enseñar enfermería: moldea quiénes serán los estudiantes.

“Me gusta decir que no podemos cambiar el mundo, pero podemos ayudar a cambiar el mundo de alguien. Así que realmente me gusta la oportunidad de que podamos hacer alcance global y conectarnos con estas personas, y simplemente seguir ese camino de la enfermería, ya que es muy diverso y ofrece mucho”, dijo Cabacungan.

Ball dijo que el grupo estará en Argentina durante unas dos semanas.

Esta historia fue reportada al aire por un periodista y se convirtió a esta plataforma con la ayuda de AI. Nuestro equipo editorial verifica que todos los informes en todas las plataformas sean justos y precisos.

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