Argentina y Lionel Messi se unen al popular servicio de mercado de predicciones Kalshi

Lionel Messi se ha unido a Giannis Antetokounmpo como la última superestrella mundial en vincularse con Kalshi, el popular servicio de mercado de predicciones.

La estrella del Inter Miami publicó un anuncio en Instagram promocionando la compañía el domingo por la mañana con una foto de él sentado en un sofá junto a sus compañeros internacionales argentinos Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. La publicación coincidió con el anuncio de Kalshi de una asociación con la Asociación Argentina de Fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un comunicado de prensa enviado el domingo por la mañana.

“Kalshi actuará como patrocinador oficial de la AFA durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, afirma el comunicado. “La asociación incluye activaciones de marca compartida, campañas coordinadas en las redes sociales y el uso por parte de Kalshi de la propiedad intelectual de la AFA, incluido el icónico escudo azul cielo y blanco de Argentina, en todos sus materiales de marketing”.

Messi y Argentina abrirán su defensa del título de la Copa Mundial el martes contra Argelia en Kansas City, Missouri. Messi anotó siete goles, incluidos dos en la final, para llevar a su país al trofeo en Qatar en 2022. El delantero de 38 años ha ganado un récord de ocho premios Balón de Oro, otorgado al mejor jugador de fútbol masculino del mundo.

Kalshi es un mercado de predicción que ofrece a los usuarios la posibilidad de negociar contratos que predicen los resultados de eventos deportivos. Debido a que es un mercado de predicción y no una casa de apuestas, actualmente es legal en los 50 estados y es una alternativa popular a las aplicaciones de apuestas deportivas tradicionales, aunque el gobernador de Minnesota, Tim Walz, firmó recientemente una ley que prohíbe explícitamente los mercados de predicción. La asociación del servicio con Argentina incluirá la divulgación de datos deportivos que ayudarán a Kalshi a crear mercados de predicción.

“Como parte del acuerdo, el socio oficial de datos y transmisión de AFA, Genius Sports, proporcionará a Kalshi datos deportivos oficiales para respaldar la creación y liquidación de contratos de mercado de predicción deportiva relacionados”, afirma el comunicado. “Al utilizar datos oficiales verificados como fuente consistente de verdad, el acuerdo contribuirá a mejorar la transparencia y al mismo tiempo reducirá la dependencia de fuentes de datos no oficiales o retrasadas”.

Kalshi ha logrado importantes avances en el mundo del deporte durante el último año. Antetokounmpo, dos veces MVP de la NBA y campeón de liga con los Milwaukee Bucks, anunció una asociación con la compañía en febrero. El golfista Bryson DeChambeau llegó a un acuerdo con el servicio a mediados de enero como su primer patrocinador atleta, según Front Office Sports. Y otro informe de Front Office Sports en abril reveló a la estrella de los Edmonton Oilers, Connor McDavid, a la ex estrella de la NFL Marshawn Lynch y a la dos veces MVP de la WNBA, Breanna Stewart, entre otras estrellas, como inversores o socios del servicio.