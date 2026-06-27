Lavado deportivo de imagen de Rusia

Entre la amplia gama de sanciones internacionales impuestas a Rusia hace cuatro años para disuadirla de continuar con su agresión en Ucrania, estaba una medida que solo se había aplicado una vez en el pasado: contra la Sudáfrica del apartheid. Muchas organizaciones internacionales excluyeron a Rusia de importantes eventos culturales y deportivos, incluidas asociaciones internacionales de fútbol. Dada la magnitud de los intereses involucrados, este no fue un gesto vacío.

Al comentar sobre la decisión, Francesco Siccardi de la Fundación Carnegie escribió que: “Más allá de los brillantes eventos internacionales, las inversiones millonarias y los lucrativos patrocinios, el fútbol sigue siendo el deporte más popular del mundo y una formidable herramienta de poder blando. Al ser excluida del sistema de fútbol internacional, Rusia ha perdido un poderoso altavoz. Es la prohibición del fútbol lo que podría dañar más el poder blando del régimen ruso”.

Siccardi tenía razón, aunque probablemente era demasiado optimista al asumir que estábamos presenciando “el amanecer de una nueva era de ética en el deporte” y que el deporte “podría ser el último frente en la confrontación entre democracias y regímenes autoritarios”.

Después de un año y medio, las sanciones deportivas comenzaron a resquebrajarse, no solo en el Sur Global, donde nunca se implementaron, sino también en el corazón del mundo occidental, donde muchos actores parecían estar cada vez más ansiosos por beneficiarse del incumplimiento de las reglas. La tentación era fuerte, al igual que la presión sobre los organismos internacionales para relajar las sanciones, hacer excepciones y hacer la vista gorda ante algunas, si no todas, las transgresiones.

Neutralidad falsa

A finales de 2023, el Comité Olímpico Internacional (COI) permitió que los atletas rusos regresaran a competencias individuales, siempre que participaran bajo una bandera neutral. Los ucranianos condenaron enérgicamente la “vergonzosa decisión, que socava los principios olímpicos” y “básicamente le da luz verde a Rusia para usar las Olimpiadas como arma, porque el Kremlin utilizará a cada atleta ruso como una arma en su guerra propagandística”.

El COI, previsiblemente, ignoró las advertencias como “demasiado emocionales”. La “neutralidad” permitió que los atletas rusos participaran en los Juegos Olímpicos de Verano en París en 2024 y en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán en 2026. Se convirtió en un pretexto que permitió al COI y a numerosas federaciones deportivas aprobar a personajes muy dudosos de Rusia. Atletas como el patinador artístico Petr Gumennik, quien infamemente realizó una rutina de temática militar en un espectáculo de hielo en 2024, vistiendo un uniforme de soldado, o Adelia Petrosyan, otra patinadora artística, que recolectó ayuda para los soldados rusos que luchaban en Ucrania en el festival de verano en Moscú el año pasado.

El hecho de que numerosos atletas rusos sean miembros del ejército o clubes deportivos militares no impide su participación en eventos internacionales bajo la bandera “neutral”. Según periodistas ucranianos, 45 de las 71 medallas que Rusia recibió en los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020 fueron ganadas por miembros del Club Deportivo Central del Ejército Ruso; dos años después, compitiendo bajo una bandera supuestamente “neutra” en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, ganaron 14 de 32 medallas.

El caso del jugador de hockey sobre hielo ruso Alexander Ovechkin, que juega en Estados Unidos y el año pasado rompió el récord de goles de todos los tiempos de la Liga Nacional de Hockey, demostró gráficamente que el estatus “neutral” no impide que la fama y los logros de los atletas rusos sean descaradamente apropiados. Ovechkin (o cualquier otro) supuesta “neutralidad” no importa en lo más mínimo a los propagandistas de Putin; les preocupa la gloria, la victoria y el dominio de Rusia.

A pesar de las sanciones, a pesar de la discriminación, a pesar de todo, los rusos están ganando. “Nadie nos detendrá”, declaró uno de ellos. “En una era en la que el deporte mundial se ha convertido en un escenario para la confrontación política, un gran jugador ruso de hockey volvió a demostrar que un verdadero campeón superará cualquier barrera”, presumió otro. “Ovechkin nunca ha ocultado ni se ha avergonzado de su pasaporte, sigue siendo miembro del equipo de Putin y, al mismo tiempo, uno de los principales rostros del hockey mundial, el favorito de millones y el máximo goleador de la NHL”.

Aunque Ovechkin hizo un llamado genérico a “no más guerra” al comienzo de la invasión a gran escala de Rusia, y técnicamente podría considerarse “neutral”, nunca ha criticado al “equipo” de Putin, ni ha hablado en contra del (mal)uso político de su fama. El caso ejemplifica lo fácil que se puede ignorar la “neutralidad” por parte de los regímenes supuestamente sancionados, a menos que, por supuesto, el atleta haga una declaración clara sobre el tema.

Siga el dinero

A finales del año pasado, el COI dio otro paso hacia la legitimación de la guerra rusa en Ucrania, pasando la decisión no solo de permitir que los atletas juniors rusos regresen a la escena internacional, sino también de permitirles usar su bandera nacional. Varias federaciones internacionales: ajedrez, voleibol, esgrima, equitación, se lanzaron inmediatamente a esta oportunidad potencialmente lucrativa. Judo y Sambo fueron aún más lejos y decidieron permitir no solo a los juniors, sino a todos los atletas rusos competir con su bandera e himno nacional.

Abogando fuertemente por la decisión del COI estuvieron los jefes de la FIFA y la UEFA, quienes aparentemente vieron esta concesión a Moscú como otro paso hacia el restablecimiento total de participantes rusos en el fútbol internacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó esta idea en la asamblea de la UEFA en Belgrado el año pasado. El evento también estuvo marcado por el fracaso del renombrado y respetado exfutbolista ucraniano Andriy Shevchenko para ganar una elección al consejo ejecutivo de la UEFA, causando que Ucrania perdiera su asiento. Shevchenko aparentemente fue visto como un potencial agitador. Los anfitriones serbios agregaron insulto a la herida al incluir en el minuto de silencio tradicional a un jugador ruso y traficante de drogas condenado que se había ofrecido como voluntario para luchar en Ucrania, donde encontró su fin. Un incidente menor, quizás, pero simbólicamente importante.

En una entrevista con British Sky Sports, Infantino reafirmó su posición de que la prohibición de Rusia por parte de la FIFA “no ha logrado nada, solo ha creado más frustración y odio”. Permitir a niños y niñas de Rusia jugar al fútbol en Europa “podría ayudar”, agregó. La declaración provocó indignación en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores, Andriy Sybiha, no se anduvo con rodeos en X: “679 niñas y niños ucranianos nunca podrán jugar al fútbol: Rusia los mató. Y sigue matando a más mientras los degenerados morales sugieren levantar las prohibiciones, a pesar de que Rusia no ha terminado su guerra. Las generaciones futuras verán esto como una vergüenza que recuerda a las Olimpiadas de 1936”.

Infantino, quien, debemos recordar, promovió la muy dudosa Copa del Mundo en Qatar, minimizando cínicamente la información sobre el trato inhumano de los trabajadores migrantes en Qatar, fue un ardiente defensor de que Rusia albergara la Copa del Mundo de 2018, cuatro años después de la anexión de Crimea y la invasión de Donbás. Fue recompensado con la Orden de la Amistad de Vladimir Putin y todavía trata de demostrar que se lo merece.

Su reciente “romance” con Trump es igualmente repelente. En noviembre del año pasado, Infantino anunció que la FIFA había establecido su propio Premio de la Paz. Unos días después, quizás también predeciblemente, los fiscales estadounidenses retiraron los cargos en un caso penal vinculado al escándalo de corrupción de la FIFA en 2015.

Pobres niños rusos

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, no es tan activo y directo, y no presiona tanto por la rehabilitación deportiva de Rusia, quizás porque, a diferencia de Infantino, no puede confiar en el apoyo del Sur Global. Hasta ahora, el funcionario esloveno ha hablado solo sobre los niños rusos que “no se les permite conocer a los niños de otras partes del mundo” y “crecen en el miedo y el odio”. La solución, en su opinión, es simple: “Si vinieran a jugar a Eslovenia, estoy seguro de que los niños eslovenos los abrazarían y les hablarían. Comprenderían que no somos sus enemigos, que las naciones no son enemigas entre sí. Pero los políticos no se preocupan por eso”.

Los ucranianos sonreirán amargamente ante este razonamiento infantil. Porque durante décadas, no había restricciones para que los niños rusos vinieran a Ucrania, jugaran al fútbol y hicieran lo que quisieran. Muchos de ellos solían tener amigos, si no familiares, en Ucrania; los ucranianos los abrazaban y les hablaban en su idioma. Incluso después de la anexión de Crimea y la invasión de Donbás, la abrumadora mayoría de los ucranianos mantuvieron una actitud positiva hacia los rusos, aferrándose a una creencia ingenua en la existencia de personas buenas bajo un mal gobierno.

Los miles, probablemente millones, de niños rusos que tuvieron la oportunidad de visitar Ucrania tenían una buena oportunidad de aprender y contarles a sus amigos en casa que nadie los odiaba allí, que los ucranianos no eran enemigos. Pero los niños crecieron y unos años después regresaron: para matar, violar, destruir, borrar la nación ucraniana de la faz de la tierra. En pocos años, la propaganda de Putin los había lavado el cerebro. Ciertamente no fueron los ucranianos o los occidentales quienes los criaron “en el miedo y el odio”, como parece creer Čeferin.

Como todos los funcionarios deportivos, el presidente de la UEFA utiliza un lenguaje políticamente correcto sobre la paz, los derechos humanos y, por supuesto, los pobres niños que sufren a manos de villanos no identificados, que nunca son nombrados pero se colocan convenientemente en una caja genérica etiquetada como “políticos imprudentes”. Čeferin nos asegura que “no interferimos en la política”, pero está de acuerdo en que “es terrible que los niños estén muriendo debido a intereses políticos”. Lo que falta en estas bonitas palabras es una comprensión de que los políticos y sus “intereses” son muy específicos y deberían ser nombrados. En lugar de eso, el presidente de la UEFA cree, o finge creer, en un reino prístino del deporte, no contaminado por la “política”, donde tiene derecho a ser un custodio.

Čeferin hace una pregunta retórica sobre si la prohibición de los clubes rusos detuvo la guerra. Este es un mantra común entre los funcionarios deportivos y es engañoso. Hasta el momento, ni siquiera sanciones económicas severas han detenido la agresión de Rusia en Ucrania. El deporte, al igual que la cultura, juega un papel simbólico: realza la visibilidad de un estado, mejora su imagen internacional, fomenta el patriotismo, distrae de acciones y políticas menos admirables. En resumen, proporciona a los gobiernos poder blando, junto con el poder duro o incluso duro que algunos utilizan, especialmente durante la guerra. Obviamente, las sanciones en el deporte no pueden detener guerras, que son libradas con poder duro; pero pueden socavar sustancialmente la capacidad de un estado para librar una guerra al limitar sus medios de propaganda internacional, lavado de imagen y movilización nacionalista.

Blanqueo de imagen de los villanos

Otro argumento habitualmente utilizado por los magnates deportivos para justificar su política conciliatoria hacia los regímenes dictatoriales es sobre la supuesta autonomía del deporte con respecto a la política. Incluso en las democracias, esto solo es parcialmente cierto. Y en las autocracias, es una mentira deliberada e insensible. La noción de autonomía es lo que subyace a lo que los expertos llaman “blanqueo de imagen a través del deporte” – el proceso mediante el cual, a través de la promoción de eventos deportivos populares y las habilidades organizativas demostradas en el proceso, los regímenes distraen de sus actividades reprimidas y agresiones en el extranjero.

La esencia y el objetivo final del blanqueo de imagen del deporte es la manipulación política. Según Sarath Ganji, puede manifestarse de tres formas: primero, el deporte puede “desplazar contenido negativo elevando historias alternativas. Esta forma de manipulación se asemeja a una pantalla de humo, una neblina de historias emergentes que capitalizan en valores de noticias competidores para nublar la cobertura de otros eventos”. Segundo, el deporte puede “desacreditar contenido negativo amplificando perspectivas alternativas”. Tercero, “el deporte puede debilitar el contenido negativo al despertar emociones alternativas”, algo que Emile Durkheim definió como “efervescencia colectiva”, un sentimiento familiar para cualquiera que haya asistido a eventos deportivos u otras reuniones masivas.

Rusia, al igual que China, Qatar, Emiratos, Arabia Saudita y otras autocracias, está activamente involucrada en el blanqueo de imagen a través del deporte. Pero Rusia es la única que también está involucrada en una brutal guerra de agresión. Esta “peculiaridad” hace que su actividad de blanqueo de imagen deportiva sea particularmente siniestra y peligrosa. Al igual que todo lo demás en la Rusia de hoy – cultura, religión, comercio, historia, educación – el deporte está militarizado. Los funcionarios rusos tienen un enfoque claramente instrumental y crudamente militarista hacia el deporte que no encaja bien con el guion del COI sobre el “deporte más allá de la política”. Tampoco compran el cuento de hadas sobre la “neutralidad”. Por el contrario, utilizan consistentemente a atletas exitosos para legitimar la guerra a gran escala contra Ucrania, utilizándolos como mascotas en eventos masivos en apoyo de la agresión de Putin y a nivel internacional para promover la “cara humana” del estado villano.

La mayoría de los atletas aceptan esto tácitamente o se unen con entusiasmo a las filas de los propagandistas del Kremlin. En abril de 2022, dos meses después del inicio de la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania, la esquiadora de fondo Veronika Stepanova pronunció un discurso ultra patriótico en una ceremonia en el Kremlin en honor a los medallistas rusos de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. “Ante nuestros ojos”, dijo en nombre de sus compañeros atletas, “Rusia ha vuelto a ser fuerte, orgullosa y exitosa. Obviamente, no a todo el mundo le gusta esto, pero estoy segura de que ganaremos, como lo hicimos en los Juegos