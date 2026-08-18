BA FLIGHT recibe el primer Tecnam P2006T NG Sport de Argentina

Argentina – BA FLIGHT, una organización de capacitación en aviación civil con sede en Morón, Buenos Aires, recibió el primer Tecnam P2006T NG Sport del país, suministrado a través del distribuidor sudamericano de Tecnam, Aerotec Argentina.
- El P2006T NG Sport es el quinto avión de Tecnam en la flota de BA FLIGHT, según Tecnam, uniéndose a una operación basada en aviones monomotor P2002 y P2008.
- El nuevo P2006T NG Sport admitirá el entrenamiento multimotor, así como operaciones VFR e IFR a campo traviesa. Tecnam describe el avión de cuatro asientos como un bicilíndrico de paso variable y engranaje retráctil propulsado por dos motores Rotax 912 iSc3 con inyección de combustible y equipado con aviónica Garmin G1000 NXi.
- Tecnam lista el P2006T NG Sport con 200 CV de potencia combinada, una velocidad máxima de crucero de 148 kt y una carga útil de 410 kg. El avión recibió la certificación de tipo EASA como parte de la serie de modelos P2006T NG en febrero de 2025.
- Aerotec facilitó la entrega y sirve como distribuidor regional de Tecnam para Sudamérica, con operaciones directas en Argentina, Chile y Brasil. Aerotec brinda soporte a más de 400 aviones Tecnam que operan en toda la región.
Declaraciones
- ¡La flota de BA Flight sigue creciendo! Con la llegada de un nuevo avión, la escuela refuerza su calidad en la formación aeronáutica y potencia la presencia de su marca”, dijo Franco Smeriglio, CSO TECNAM del Grupo Aerotec.
- “Incorporar el P2006T NG SPORT a nuestra flota es un verdadero cambio de juego para nuestros programas multimotor. Este avión ofrece a nuestros estudiantes una transición increíblemente suave al vuelo moderno con cabina de vidrio, combinando una seguridad excepcional con una eficiencia operativa incomparable. Respalda directamente nuestra misión de elevar el estándar de instrucción que brindamos a la próxima generación de pilotos de aerolíneas”. dijo David Vázquez, Jefe de Capacitación de BA FLIGHT.
- “La entrega argentina destaca el increíble impulso de la marca Tecnam en la región LATAM, impulsado por la dedicación de socios como Aerotec Argentina SA para modernizar las flotas locales de entrenamiento de vuelo. Para celebrar esta expansión continua”, dijo Walter Da Costa, director de ventas de TECNAM
Fuente: Tecnam