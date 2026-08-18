BA FLIGHT recibe el primer Tecnam P2006T NG Sport de Argentina

Argentina – BA FLIGHT, una organización de capacitación en aviación civil con sede en Morón, Buenos Aires, recibió el primer Tecnam P2006T NG Sport del país, suministrado a través del distribuidor sudamericano de Tecnam, Aerotec Argentina.

El P2006T NG Sport es el quinto avión de Tecnam en la flota de BA FLIGHT, según Tecnam, uniéndose a una operación basada en aviones monomotor P2002 y P2008.

El nuevo P2006T NG Sport admitirá el entrenamiento multimotor, así como operaciones VFR e IFR a campo traviesa. Tecnam describe el avión de cuatro asientos como un bicilíndrico de paso variable y engranaje retráctil propulsado por dos motores Rotax 912 iSc3 con inyección de combustible y equipado con aviónica Garmin G1000 NXi.

Tecnam lista el P2006T NG Sport con 200 CV de potencia combinada, una velocidad máxima de crucero de 148 kt y una carga útil de 410 kg. El avión recibió la certificación de tipo EASA como parte de la serie de modelos P2006T NG en febrero de 2025.