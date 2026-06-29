El futbolista argentino Lucas Trejo pierde a su esposa y dos hijos en el derrumbe de un edificio por el terremoto en Venezuela: informe

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La búsqueda de 74 horas de la familia del astro del fútbol argentino Lucas Trejo terminó este fin de semana después de que los equipos de rescate recuperaran los cuerpos de su esposa y sus dos hijos de entre los escombros del edificio de apartamentos que se derrumbó en los dos terremotos del miércoles.

Trejo, de 38 años, central del club venezolano Sport Marítimo de La Guaira, se encontraba en Caracas con su equipo cuando terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa norte del país.

Luego de enterarse de que el edificio de departamentos de su familia se había derrumbado en Playa Grande, La Guaira, inmediatamente viajó a la zona del desastre para unirse a la búsqueda.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia”, escribió Trejo en Instagram durante las primeras horas de la búsqueda. “Por favor, oren por ellos y compartan este mensaje en caso de que alguien los haya visto. Quiero creer que no estaban allí”.

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El padre y el hermano de Trejo viajaron desde Argentina para ayudar a los bomberos, personal militar y voluntarios a buscar entre los escombros.

La búsqueda terminó después de que los rescatistas recuperaran los cuerpos de la esposa de Trejo, Yanina Maranella, y sus hijos, Aarón y Ainhoa.

La tragedia provocó una gran cantidad de apoyo de toda la comunidad futbolística sudamericana.

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El también futbolista argentino Edson Tortolero, amigo cercano de Trejo, lamentó la muerte de la familia.

“Hoy mi corazón se rompe en mil pedazos”, escribió Tortolero. “No hay palabras que puedan aliviar tanto dolor. Le pido a Dios que le dé fuerza a Lucas para soportar esta pérdida inimaginable”.

El Club Sport Marítimo de La Guaira confirmó las muertes en un comunicado el domingo.

“Nos sumamos al dolor que embarga al jugador Lucas Trejo por el fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa ​​Trejo”, afirmó el club. “Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus seres queridos”.

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La familia de Trejo se encuentra entre las víctimas de los terremotos que devastaron partes de la costa norte de Venezuela. Los equipos de emergencia permanecen en la región mientras continúan los esfuerzos de recuperación.

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