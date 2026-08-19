Santa Fe vs River Plate: dónde verlo, canal de TV, transmisión en vivo y hora de inicio | Copa Sudamericana | Goal.com EE. UU.

El partido de hoy entre Santa Fe y River Plate comenzará el 19 de agosto de 2026 a las 20:30 horas.

El canal de televisión y las opciones de transmisión en vivo del Santa Fe vs River Plate en los Estados Unidos se enumeran a continuación. El partido está disponible para verlo en vivo en Fubo, beIN SPORTS y beIN SPORTS Connect.

Santa Fe recibe a River Plate en la Copa Sudamericana, y el equipo colombiano recibe al club de Buenos Aires en Bogotá en un partido continental que tiene un peso real para ambos equipos.

Santa Fe llega en buena forma con el técnico Pablo Repetto. El equipo local ha ganado sus dos últimos partidos y lleva la confianza de una victoria por 3-0 en la Copa Sudamericana en Caracas a finales de julio, un resultado que subrayó su capacidad para desempeñarse en el escenario continental.

La situación de River Plate es totalmente diferente. El equipo de Eduardo Coudet ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de Liga Profesional y llega a este encuentro buscando un rendimiento que el fútbol nacional no ha brindado últimamente.

Fuera de la cancha, River hizo un movimiento notable este mes al fichar a Thiago Almada del Atlético de Madrid por alrededor de 20 millones de euros. El internacional argentino de 25 años está comprometido con el club hasta diciembre de 2030. La inversión indica ambición, aunque los resultados aún no lo reflejan.

Santa Fe actualmente lidera el Grupo H de la Copa Sudamericana, lo que le da al equipo de Repetto el control de su propio camino en la competencia. River llega sabiendo que un mal resultado profundizaría una ya incómoda racha.

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Cómo ver Santa Fe vs River Plate con VPN

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Noticias del equipo y escuadrones

Santa Fe es dirigido por Pablo Repetto, aunque actualmente no hay información disponible sobre lesiones o suspensiones confirmadas para el equipo local. No se ha publicado ninguna alineación probable en este momento y se agregarán más actualizaciones del equipo cuando se acerque el inicio.

River Plate llega a este partido con Eduardo Coudet. Al igual que con Santa Fe, no se han confirmado noticias específicas sobre lesiones o suspensiones para el equipo visitante, y no se ha anunciado ninguna alineación probable. Vuelva a consultar las actualizaciones a medida que se acerque el partido.

Forma

Santa Fe ha registrado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria en casa por 2-0 sobre Chico FC en la Primera A el 8 de agosto. El resultado más destacado de la racha se produjo el 31 de julio, cuando vencieron a Caracas por 3-0 como visitante en la Copa Sudamericana. Los únicos puntos que perdieron fueron el empate 2-2 con Once Caldas y la derrota 2-1 ante Águilas Doradas. En esos cinco partidos, Santa Fe anotó ocho goles y encajó tres.

El historial reciente de River Plate es de difícil lectura. El equipo de Coudet ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, y su único resultado positivo fue una victoria por 2-0 sobre Argentinos Juniors el 16 de agosto. Las derrotas incluyen derrotas ante Tigre (1-0), Rosario Central (1-0), Gimnasia LP (1-0) y Barracas Central (1-0). Tres de esas cuatro derrotas se produjeron por un solo gol, pero el patrón de conceder y no marcar ha sido constante.

Récord cara a cara

El encuentro más reciente entre estos clubes se produjo el 20 de mayo de 2021, cuando River Plate venció 2-1 a Santa Fe en la Copa Libertadores. Ese resultado se produjo tras un empate sin goles entre ambos equipos en el campo de Santa Fe el 7 de mayo de 2021, anteriormente en la misma fase de grupos. En los cinco encuentros registrados, todos jugados en la Copa Libertadores o la Recopa Sudamericana, River Plate tiene el récord más fuerte con tres victorias frente a ninguna de Santa Fe y dos empates compartidos entre ellos.

Clasificación

En el Grupo H de la Copa Sudamericana, River Plate ocupa actualmente el primer lugar antes de este encuentro.

Guía VPN paso a paso para ver el Santa Fe vs River Plate hoy

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