Uno muerto, uno herido en tiroteo de la Copa Mundial en San José

Uno muerto, uno herido en tiroteo de la Copa Mundial en San...

Una persona fue asesinada y otra resultó gravemente herida el domingo en un tiroteo en un popular lugar de entretenimiento en San José, California, que había estado albergando una “zona de aficionados” de la Copa del Mundo, informaron las autoridades policiales.

No se estaban proyectando partidos de la Copa del Mundo en el momento del tiroteo, ya que el único partido del día en el torneo terminó alrededor de las 2 p.m. hora local.

“Una víctima fue declarada fallecida en el lugar. La segunda víctima fue trasladada a un hospital local con lesiones que ponen en peligro su vida”, dijo la policía de San José en una publicación en la plataforma de redes sociales X/Twitter.

“Este incidente está siendo investigado como un homicidio. Varias calles circundantes están cerradas en la zona”.

El incidente ocurrió en San Pedro Square, uno de varios lugares en el Área de la Bahía de San Francisco donde grandes multitudes se han reunido para animadas “fiestas de observación” que muestran partidos de la Copa del Mundo en pantallas gigantes.

El Área de la Bahía ha sido sede de cinco partidos de la Copa del Mundo hasta ahora, siendo el último juego un partido eliminatorio el miércoles entre Bosnia y los anfitriones, Estados Unidos.

Un periodista de Reuters en el lugar vio una fuerte presencia policial, varios vehículos policiales y a una persona en una camilla parcialmente cubierta por una sábana blanca que era llevada apresuradamente lejos del área por personas en uniforme.

La escena estaba acordonada y la mayoría de los bares en la zona estaban cerrados después del incidente.

Un guardia de seguridad, que se negó a dar su nombre porque no estaba autorizado a hablar con los medios, dijo que vio a la persona herida en estado de angustia.

“La persona aún gemía y se quejaba. Había sangre alrededor de su cuello y parte superior de la espalda”, dijo. “La policía estaba hablando con seguridad y un par de testigos”.

Hay varias docenas de zonas de aficionados en todo el Área de la Bahía.

[Contexto: Tiroteo en un lugar de entretenimiento en San José, California. Verificación de datos: Una persona falleció y otra resultó gravemente herida en el incidente, que está siendo investigado como un homicidio.]