Un Capitolio Cuatro de Julio celebra el 250 aniversario de América un día antes: ¿Qué artistas participarán en el especial de PBS de este año?

Durante los últimos 45 años, A Capitol Fourth ha celebrado el cumpleaños de la nación el 4 de julio en vivo desde el Capitolio de los Estados Unidos, reuniendo a algunos de los artistas más queridos de América para un concierto del Día de la Independencia y fuegos artificiales que se transmite por PBS.

Este año, con motivo del Semiquincentenario del país, A Capitol Fourth: 250th Weekend Celebration comienza temprano, trasladando sus festividades anuales al 3 de julio para adelantarse a una programación concurrida. “No solo hay muchas cosas pasando en Washington, también hay muchas cosas pasando en todo el país,” dice Michael Colbert, productor ejecutivo de A Capitol Fourth. “Ya hemos escuchado de muchas estaciones de televisión públicas lo emocionadas que están de que comencemos este año un día antes. El próximo año, volveremos al 4 de julio, como siempre ha sido.”

Este año, en conmemoración del 250th cumpleaños, los fuegos artificiales finales serán lanzados desde la casa de George Washington en Mount Vernon, Virginia, en lugar de la ubicación habitual en el National Mall de D.C., mientras Loren Allred canta “God Bless America.”

El concierto se emitirá sin comerciales a partir de las 8 p.m. hora del este en las estaciones de PBS de todo el país, y muchos mercados lo repiten inmediatamente, ocupando el bloque de tres horas del horario estelar de PBS esa noche. El programa, presentado por Boeing, también se transmite en YouTube y se emite en la American Forces Network.

Debido al especial 250th aniversario, se han planeado más festividades de lo habitual. El campo inusualmente lleno incluye los dos horas de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s en NBC, así como Disney Celebrates America, una transmisión de 24 horas en varias plataformas y un especial de horario estelar presentado por David Muir que comienza el 3 de julio y continúa hasta el 4 de julio.

A Capitol Fourth es literalmente un asunto familiar para Colbert, cuyo padre fallecido comenzó el evento hace 46 años. “Estuve allí, sosteniendo su guión y una Coca-Cola light para él,” recuerda Colbert. Él y su esposa, Jill Jackson, ahora sirven como productores ejecutivos de las festividades.

Varios de los artistas tienen actuaciones especiales planeadas. Adkins interpretará el debut televisivo de su nueva canción, “American Made”, así como “Still a Soldier” en homenaje a los 250 años de servicio militar y sacrificio, rodeado de miembros del servicio vestidos con uniformes de época desde 1776 hasta la actualidad.

LaBelle cantará “The House I Live In” de Frank Sinatra, mientras que Blue interpretará “Battle Hymn of the Republic” y Pearce cantará “The National Anthem” y una versión country de “This Land Is Your Land.”

Además, la tripulación de Artemis II y miembros de los Juegos Olímpicos de Invierno y Paralímpicos participarán.