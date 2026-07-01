ADNOC y Eni adquieren participaciones en bloques de GNL en Argentina

Eni SpA y el brazo de inversión internacional de Abu Dhabi National Oil Co PJSC, XRG PJSC, han firmado acuerdos para adquirir cada uno una propiedad del 32 por ciento en tres bloques en el esquisto gasífero de Vaca Muerta en Argentina.

La estatal YPF SA del país sudamericano, que asumió la propiedad total de los bloques Aguada Villanueva, Las Tacanas y Meseta Buena Esperanza después de una transacción de intercambio con Pluspetrol a principios de este año, conserva una participación operativa del 36 por ciento.

“Se espera que los activos upstream suministren los volúmenes de gas necesarios para alimentar las unidades flotantes de GNL, al tiempo que apoyan la monetización de los condensados ​​asociados con la producción de gas”, dijo XRG en un comunicado en línea.

A principios de 2026, las tres empresas firmaron un “acuerdo de desarrollo conjunto” de GNL de Argentina que consta de dos instalaciones flotantes de licuefacción con una capacidad combinada de 12 millones de toneladas métricas por año (MMtpa).

“Para XRG, la inversión propuesta respalda su estrategia de construir una plataforma global de gas y GNL resiliente al asegurar la participación upstream en una de las cuencas de gas no convencional más importantes del mundo y desarrollar su papel en una nueva e importante oportunidad de exportación de GNL diseñada para conectar los recursos de gas de Vaca Muerta con los mercados globales”, añadió la empresa ADNOC.

XRG tiene como objetivo construir uno de los cinco principales negocios integrados de gas y GNL con una capacidad de 20-25 millones de MMtpa para 2035, como anunció la compañía el 3 de junio de 2025. ADNOC lanzó XRG a fines de 2024 para liderar la expansión de los Emiratos Árabes Unidos en los mercados de gas natural, energía baja en carbono y productos químicos.

“Argentina tiene el potencial de desempeñar un papel cada vez más importante para satisfacer la creciente demanda mundial de gas natural, y proyectos como Argentina LNG serán importantes para desbloquear esa oportunidad”, dijo el presidente de gas internacional de XRG, Mohamed Al Aryani, sobre las adquisiciones del bloque.

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“Una vez completada, la transacción se sumará a la creciente cartera global de gas y GNL de XRG, que incluye intereses en Rio Grande LNG en Estados Unidos, el campo de gas y condensado en alta mar Absheron en Azerbaiyán, la concesión de gas y campo de condensado en el Bloque 1 en alta mar en Turkmenistán, y la concesión del Área 4 en la cuenca Rovuma de Mozambique, incluidos los proyectos de desarrollo en tierra Coral North FLNG y Rovuma LNG planificados”, añadió la compañía.

Eni, respaldada por el estado italiano, dijo por separado: “La transacción representa un paso significativo hacia la maduración del proyecto de GNL en Argentina y está en línea con la estrategia de Eni de fortalecer y diversificar su cartera de gas upstream, desarrollar proyectos integrados a lo largo de la cadena de valor y expandir la comercialización de capital de GNL, al tiempo que contribuye a la seguridad y competitividad del suministro de energía”.

El presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, dijo en un comunicado separado: “La entrada de Eni y XRG al segmento upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global”.

La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades, dijeron las empresas.

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