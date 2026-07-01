Anthony Hernandez entrena con Sean Strickland antes de UFC Sacramento

Anthony Hernández está entrenando con el campeón de peso mediano de Ultimate Fighting Championship, Sean Strickland, antes de su pelea estelar en UFC Fight Night 285. Hernández buscará volver a la victoria después de que Strickland rompiera su racha de victorias en febrero de 2026.

Si bien Strickland ganó el oro de UFC en su próxima pelea contra Khamzat Chimaev, Hernández está programado para enfrentarse a Gregory Rodrigues en Sacramento, California, en agosto.

Anthony Hernández recibe “consejos y trucos” de Sean Strickland

Hernández publicó una foto en Instagram luego de su sesión de entrenamiento con Strickland. Subtituló su publicación: “Gracias a todos por darme la bienvenida. Aprecio los consejos y trucos”.

Strickland luego reconoció la publicación con un comentario que decía: “¡6 semanas de diversión!”.

La racha de ocho victorias consecutivas de Hernández se detuvo abruptamente a principios de este año en Houston, donde terminó en el tercer asalto por nocaut técnico. A pesar de la tensión previa a la pelea entre “Fluffy” y Strickland, compartieron un momento saludable después de la pelea, que aparentemente allanó el camino para que entrenaran juntos.

Hernández, actualmente clasificado en el puesto número 6 en la división de peso mediano de UFC, se enfrentará a Rodrigues, quien ocupa el puesto número 12, a continuación. Mientras tanto, la primera defensa del título de Strickland podría ser contra Chimaev o Nassourdine Imavov, dos pesos medianos a los que ya ha derrotado.