No a la consola

Era una verdad universalmente reconocida que una consola envejecida en posesión de buenas ganancias debía estar en línea para una reducción de precio. Esos días pueden haber terminado. En marzo, Sony anunció un aumento de precio de £90 para el PS5, mientras que el mes pasado Microsoft informó a los jugadores que estaría cobrando al menos £75 más por las consolas Xbox Series S y X a partir de agosto. Todas fueron lanzadas por primera vez en 2020. El Switch 2 también será más caro a nivel mundial a partir de septiembre.

El principal culpable, por supuesto, es la IA, o más específicamente la creciente demanda de semiconductores y memoria para alimentar los centros de datos. Los fabricantes de consolas solían poder obtener estos componentes a bajo costo, pero ahora están muy solicitados y los fabricantes no pueden mantenerse al día, por lo que se están cerrando acuerdos. “Inicialmente, la ola de aumentos de precios en los juegos era impulsada por los aranceles impuestos por Donald Trump a principios del año pasado”, dice Andy Robinson, editor en jefe del sitio de noticias de juegos VGC. “Luego, en octubre, OpenAI anunció un acuerdo con Samsung y [el fabricante de chips coreano] SK Hynix para adquirir una gran parte de su producción de DRAM para los centros de datos, lo que hizo que los precios aumentaran casi un 200%. Según Xbox, esos precios se han duplicado nuevamente desde entonces, y no se espera que vuelvan a bajar en el corto plazo”.

El problema se agrava por lo estrecho que es el negocio. “El mercado de la memoria está controlado por tres empresas importantes – Samsung, SK Hynix y Micron – y construir capacidad de fábrica lleva años lograrlo”, dice Piers Harding-Rolls, analista de la industria de juegos en Ampere. “Parece que las compañías de hardware estarán esperando hasta principios de 2028 para que la capacidad de fábrica se abra, pero no está claro si esto realmente estabilizará o reducirá los precios de la memoria”. De hecho, el director ejecutivo de Lenovo, Martin Hiegl, sugirió recientemente que es posible que los precios de la memoria nunca vuelvan a los niveles inferiores anteriores.

Naturalmente, los aumentos de precio han afectado las ventas. “Típicamente, en esta etapa de la generación, las consolas podrían adquirirse con descuentos significativos, pero la PS5 más barata ahora cuesta un 50% más que en 2020 – territorio real e inédito”, dice Robinson. “En EE.UU., hay evidencia de que el mercado ha reaccionado negativamente. En noviembre pasado, que es típicamente el mes más grande del año para la industria, las ventas de hardware alcanzaron mínimos en 30 años. Notablemente, el precio promedio del hardware nuevo alcanzó un máximo histórico de $439. El mes pasado, esa cifra se incrementó a $502, y Xbox registró su peor mayo de la historia en ventas de hardware, mientras que la PS5 cayó un 58% interanual”.

Las cosas no lucen mejor para la próxima generación de consolas. Los analistas predicen que la PlayStation 6 podría venderse al por menor por $1,000 USD, al menos – el mismo precio que la nueva consola similar a PC de Valve, la Steam Machine. Se siente como una ruptura de la promesa no dicha de hardware barato. Durante años, Sony y Microsoft absorbieron pérdidas en cada consola para mantener los precios bajos, y Nintendo utilizó componentes más baratos para reducir costos. Dos de las consolas más vendidas de todos los tiempos – la PlayStation 2 y la Nintendo DS – fueron destacadas por sus precios de lanzamiento razonables y accesibles: £299 y £99, respectivamente.

La perspectiva de pagar una suma de cuatro cifras por una máquina de juegos será dolorosa para muchos posibles compradores. Microsoft ofrece planes de “compra ahora, paga después”, y financiamiento sin intereses en modelos de Xbox, que probablemente se ofrecerá en plataformas de próxima generación también. Pero en el futuro, el hardware podría no importar, dice Robinson, ya que los juegos en la nube podrían resultar atractivos tanto para consumidores como para creadores. “Especialmente cuando GTA 6 está a punto de generar una cantidad increíble de interés en los juegos por parte de aquellos que tal vez no tengan consolas modernas”. GTA V ha vendido 230 millones de copias desde su lanzamiento en 2013; solo una pequeña cantidad de esos fans habrán cambiado a máquinas actuales. Un tráiler de GTA 6 atrajo 475 millones de visitas en sus primeras 24 horas. Aunque no hay planes para permitir que la última versión se juegue mediante la nube, si los consumidores no compran el último hardware, ¿podría Take-Two recurrir al mercado de transmisión potencialmente lucrativo?

Xbox y PlayStation ofrecen servicios de juegos en la nube, pero dependen en gran medida de una excelente conectividad de banda ancha, y la resolución puede ser limitada para muchos usuarios. Tal vez la respuesta sea ciclos de consola prolongados y ofertas ampliadas. En una entrevista reciente, Hideaki Nishino, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, habló sobre su dispositivo de juego remoto portátil, el PS Portal, y cómo un enfoque híbrido para las consolas como la Nintendo Switch podría brindar a los consumidores más opciones de juegos. Hay rumores de que Sony incluso podría retrasar el lanzamiento de PS6 hasta 2029, tal vez con la esperanza de que los costos de fabricación se reduzcan, al mismo tiempo que brindan a los propietarios de consolas un poco de espacio financiero.

“Necesitamos repensar las consolas”, dice Chris Dring, editor en jefe de Game Business. “La diferencia entre cada nueva generación se estaba volviendo cada vez más pequeña desde una perspectiva visual. Estábamos en una etapa donde, citando al ex jefe de Sony, Shawn Layden, ‘estamos viendo diferencias gráficas que solo los perros podrían escuchar’. ¿Por qué necesitamos un PS6? Ni siquiera hemos tenido un juego de Naughty Dog todavía. Y creo que esa es una pregunta que Sony está buscando responder”.

Qué jugar

Reminiscente de los clásicos â€¦ Super Scram Kitty. Photograph: Kumogami

Lanzado en la consola Wii U en 2014, Scram Kitty fue un absorbente e innovador rompecabezas en 2D. Jugabas como una especie de monopatín robótico sobre raíles, navegando por las paredes de una vasta estación espacial para salvar gatos secuestrados. Ahora, Super Scram Kitty actualiza el juego para Switch, y es tan intenso, imaginativo e idiosincrásico como siempre. Saltar, moler y rebotar entre superficies, agarrando monedas de oro y evitando enemigos es una emoción embriagadora, combinando de alguna manera elementos de Tony Hawk’s Pro Skater, Gravitar y Sonic the Hedgehog. Se siente como un título perdido hace mucho tiempo de SNES o Mega Drive amorosamente restaurado.

Disponible en: Nintendo Switch

Tiempo estimado de juego: ¡Más de 10 horas!

Qué leer

Una muerte digital â€¦ This Is Spinal Tap es una de las películas que serán eliminadas de las bibliotecas de vídeo de PlayStation. Photograph: Pictorial Press/Alamy