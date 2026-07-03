Una foto extraordinaria: Paseador de perros argentino refleja la pasión del país por el Mundial

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Rodrigo Abd es un veterano fotoperiodista de AP radicado en Buenos Aires. El dos veces ganador del Premio Pulitzer ha sido honrado por su cobertura de la guerra civil siria y la invasión rusa de Ucrania. Abd ha trabajado para The Associated Press durante más de 20 años, cubriendo noticias en todo el mundo, incluyendo Guatemala, Perú, Bolivia, Haití, Venezuela, Libia, Siria, Ucrania, Afganistán y Argentina.

¿Por qué esta foto?

Durante el Mundial la sociedad argentina se transforma. Las rutinas diarias cambian y la pasión popular se puede ver por todas partes. Este ejemplo es idea del paseador de perros Nahuel Meneghini: se tomó el tiempo de confeccionar camisetas con el número 10 de Lionel Messi en la espalda, junto con correas a juego, para que los perros que pasea puedan lucirlas con orgullo en las calles de Buenos Aires. El momento capturado en la foto refleja el espíritu del país: todos juntos, sufriendo juntos, esperando juntos y celebrando juntos.

â ¿Cómo hice esta foto?

Tomé esta imagen con una lente de 24 mm porque sentí que necesitaba estar cerca de los perros, de su trabajo y de la atmósfera de Buenos Aires. Estuve más de dos horas caminando con él, observando la escena y esperando el momento adecuado.

¿Por qué funciona?

La imagen funciona porque ver a 15 perros paseando por las calles vestidos con el número 10 de Messi, casi como un equipo de fútbol, ​​es a la vez llamativo y alegre. Se vuelve aún más poderoso porque tiene lugar en medio de la fiebre mundialista del país, cuando todos estaban nerviosos y todas las prioridades parecían convertirse en una sola: apoyar a la selección nacional y esperar que pasara a la siguiente ronda.

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