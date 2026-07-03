El futuro de Virgil van Dijk en Liverpool parece un poco inseguro con el club dispuesto a escuchar ofertas por su capitán, Fulham lamentar suavemente jamón del oeste extremo Crysencio Summerville mientras que el Inter de Milán quiere Chelsea defensa central Trevoh Chalobah.

Liverpool están dispuestos a escuchar ofertas por el central holandés y capitán del club Virgil van Dijk este verano, y algunos dentro de Anfield vieron con pesar la decisión de renovar el contrato del jugador de 34 años el año pasado. (Charla en equipo), externo

Fulham se han sumado a la carrera para fichar a Crysencio Summerville, de 24 años, procedente de jamón del oeste con Chelsea y manchester unido También interesado en el extremo holandés. (Guardián), externo

Chelsea y el agente del central inglés Trevoh Chalobah se ha reunido con representantes de Inter de Milán sobre el cambio a la Serie A con otro club italiano Como También interesado en el joven de 26 años. (Gazzetta dello Sport – en italiano), externo

Barcelona No tengo ninguna intención de seguir un movimiento para Bayern de Múnich y el delantero inglés Harry Kane, 32. (Sport – en español), externo

ciudad de manchester‘s El delantero inglés Matty Warhurst, de 19 años, está atrayendo la atención de varios clubes, entre ellos Condado de Stockport, ciudad de Northampton y Ciudad de Swindon. (Correo), externo

Las conversaciones se prolongarán entre Arsenal y Villa Aston sobre un acuerdo para el delantero inglés Morgan Rogers, de 26 años, con los clubes todavía algo alejados en sus valoraciones del jugador. (Información privilegiada sobre fútbol), externo

leeds están por delante de Juventus en la carrera por fichar al portero japonés Zion Suzuki procedente Parmade 23 años, en un acuerdo valorado en 25 millones de libras esterlinas (30 millones de euros). (Deporte Italia a través de Football Italia), externo

el real madrid El centrocampista francés Aurelien Tchouameni, de 26 años, y Bournemouth‘s El centrocampista inglés Alex Scott, de 22 años, sigue en lo más alto manchester unido‘s lista corta. (Deportes del cielo), externo

Everton‘s El portero de la República de Irlanda, Mark Travers, de 27 años, se ha convertido en el objetivo de Ciudad de Coventry. (Correo), externo

Arabia Saudita sigue siendo el destino más probable del delantero egipcio Mohamed Salah, de 34 años, tras su marcha Liverpool. (Espejo), externo

ciudad de coventry están entre los clubes que muestran interés en La Juventus El delantero belga Lois Openda, de 26 años. (Gazzetta dello Sport – en italiano), externo