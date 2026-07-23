¿Dolores perdedores? Hinchas argentinos lloran y exigen que la FIFA repita la final del Mundial

La petición, creada en Change.org por Gisela Sánchez, había reunido más de 80.200 firmas hasta el jueves.

Ferran Torres levanta el Mundial (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / AFP)

Critica al árbitro esloveno Slavko VinÄ iÄ‡, que dirigió la final, e insta a la FIFA a revisar varias decisiones tomadas durante el partido, que España ganó gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga.

La petición alega que múltiples decisiones arbitrales influyeron en el resultado del juego y afirma que hubo “irregularidades” durante la final. Sin embargo, no presenta pruebas que respalden esas acusaciones.

La campaña sigue a una petición en línea similar lanzada durante el torneo después de la victoria de España por 2-0 en semifinales sobre Francia. Esa petición, que argumentaba que el primer gol de España se debió a una decisión arbitral incorrecta que condujo a un penalti, atrajo más de 82.000 firmas pero no recibió respuesta pública de la FIFA.

La FIFA no ha comentado sobre la última petición y no se espera que considere la solicitud.

Yamal revela lo que le dijo Messi tras la final

Uno de los momentos más comentados después de la final del Mundial del domingo se produjo cuando el español Lamine Yamal y el capitán argentino Lionel Messi se abrazaron en el campo tras el pitido final.

Yamal luego reveló lo que le dijo el astro argentino.

Lamine Yamal y Lionel Messi (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

“Me dijo que siguiera mi camino y que el futuro pertenece a nuestra generación”, dijo Yamal. “Esas palabras significan tanto para mí como la medalla de oro que llevo colgada del cuello”.

El delantero del Barcelona, ​​de 19 años, calificó a Messi, de 39 años, como “el mejor futbolista de la historia”.

“Él es alguien a quien siempre he admirado”, dijo Yamal. “Después del partido quería mostrarle mi respeto”.

Messi también había elogiado a Yamal antes de la final.

“Es un jugador tremendo y ya es una estrella mundial”, dijo Messi. “Sólo tiene 19 años y toda su carrera por delante”.

La conexión entre ambos es anterior a su encuentro en la final del Mundial.