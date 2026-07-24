Solicitud de renovación de $221 mil para estación de bomberos de La Plata pospuesta para revisión adicional – The BayNet

Crédito: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Plata

LA PLATA, MD. — La Junta de Comisionados de Bomberos y Rescate del Condado de Charles votó durante su reunión de julio para presentar una solicitud de $221,420 para trabajos de arquitectura e ingeniería vinculados a una propuesta de renovación y expansión de la estación del Departamento de Bomberos Voluntarios de La Plata.

La acción de la junta retrasa una decisión al menos hasta su próxima reunión, programada para el jueves 20 de agosto. La solicitud ya había sido presentada una vez este mes, cuando el Comité Ejecutivo de Bomberos y EMS se negó a actuar al respecto a principios de julio.

Según una carta de solicitud presentada por el presidente del Departamento de Bomberos Voluntarios de La Plata, Travis L. Yates, la estación tiene 25 años y no ha sido renovada desde que fue construida.

“Las áreas de vivienda y literas existentes han sobrevivido al diseño y la eficiencia originales, y nuestras áreas de almacenamiento no son adecuadas para nuestras necesidades actuales”, escribió Yates en la carta.

La carta de solicitud decía que la carga de respuesta del departamento ha crecido mientras que la distribución geográfica de sus miembros ha cambiado, aumentando su dependencia de las tripulaciones que permanecen en la estación.

“A medida que nuestra carga de respuesta ha crecido y la ubicación geográfica de nuestros miembros ha cambiado, hemos llegado a depender de equipos vivos para responder a la carga de llamadas”, escribió Yates.

La carta decía que las renovaciones propuestas ayudarían al departamento a adaptar su estación a las operaciones actuales y las demandas futuras.

“Necesitamos renovar nuestras instalaciones para satisfacer las necesidades actuales y futuras”, escribió Yates.

La presidenta de la junta, Lynn Gilroy, pidió a la junta que revisara la propuesta del departamento y los documentos de respaldo antes de que el tema regrese para mayor consideración. “Y si se modifica, entonces tendremos que reevaluar a partir de ahí”, dijo Gilroy. “Veremos adónde va”.

Plan de Renovación y Ampliación en Dos Fases

El departamento está buscando aprobación para gastar $221,420 en servicios de arquitectura e ingeniería para un proyecto de dos fases. La primera fase renovaría las áreas administrativas y de vivienda de la estación. La segunda fase agregaría construcción en el lado sur de los compartimentos del motor para trabajos de aparatos, equipos, almacenamiento y mantenimiento.

Tres empresas presentaron ofertas para el contrato de arquitectura e ingeniería, desglosadas por costos de renovación y ampliación, según la carta de solicitud formal del departamento, fechada el 7 de julio y firmada por el presidente Travis L. Yates: CMI: Renovación de $15,385, adición de $184,246 – total de $199,631

Renovación de $15,385, adición de $184,246 – total de $199,631 Construcción Garner: Renovación de $31,700, adición de $190,000 – total de $221,700

Renovación de $31,700, adición de $190,000 – total de $221,700 WM Davis: Renovación de $84,515, adición de $136,905 – total de $221,420

El departamento seleccionó a WM Davis a pesar de que su oferta no era la más baja, citando la experiencia de la empresa en el diseño y construcción de estaciones de bomberos y su capacidad para proporcionar el mejor diseño preliminar y paquete de oferta para las necesidades actuales y futuras del departamento, según la carta de solicitud.

El departamento planea pagar el trabajo de arquitectura e ingeniería a través de su cuenta de depósito en garantía de capital y no asumirá deuda crediticia para esta fase del proyecto. El proyecto ya ha sido aprobado por la junta directiva y los miembros del departamento. Aún debe aprobar el proceso de adquisición de capital de bomberos y EMS del condado de Charles antes de que el departamento pueda seguir adelante con el gasto.

El Departamento de Bomberos Voluntarios de La Plata también acepta donaciones de agua embotellada y bebidas deportivas para ayudar a las cuadrillas durante el entrenamiento y las respuestas de emergencia. Las donaciones se pueden dejar en la estación de bomberos en 911 Washington Ave. en La Plata. Información adicional está disponible a través de la página de Facebook de La Plata VFD.

Vea la reunión completa de julio en CCGTV.

Crédito: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Plata

Relacionado