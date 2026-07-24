Jugador argentino huye de México tras recibir amenazas

Justo cuando todo parecía estar en su lugar para Ãngel Correa ser revelado como Río de la PlataComo nuevo fichaje, el traspaso dio un giro inesperado. El delantero ya había llegado Argentina someterse a exámenes médicos y físicos antes de firmar su contrato cuando surgieron informes que cambiaron drásticamente la situación.

Varios medios argentinos, citando fuentes cercanas al jugador, Afirmó que Correa salió de México luego de recibir supuestas amenazas contra él y su familia.

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Lo que hace aún más sorprendente la situación es que apenas un día antes, luego del entrenamiento de Tigres, el delantero se habría despedido de sus compañeros, entrenadores y personal del club en circunstancias completamente normales. En ningún momento mencionó haber recibido amenazas, ni habría informado a la directiva del club, que le había dado permiso para viajar a Argentina para cerrar el traspaso.

El plan era sencillo: completar sus exámenes médicos, firmar los trámites restantes y convertirse oficialmente en jugador de River Plate. De hecho, el miércoles por la noche, varios medios argentinos informaron que el acuerdo se había completado, con River Plate esperaba pagar entre 16 y 17 millones de dólares por la transferencia.

Sin embargo, todo cambió el jueves. A medida que avanzaba el día, comenzaron a circular informes sobre las supuestas amenazas, y algunos medios incluso afirmaron que River Plate estaba reuniendo pruebas para presentarlas ante la FIFA.y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en un esfuerzo por que Correa sea declarado agente libre y evitar pagar una tarifa de transferencia a Tigres.

La postura de Tigres

Fuentes del club dijeron Mediotiempo Creen que los informes son parte de una campaña de presión orquestada por River Plate para forzar la transferencia. Según esas mismas fuentes, la directiva de Tigres estaba descontenta de que el tema de las supuestas amenazas hubiera pasado a ser parte de las negociaciones y se mantiene firme en su decisión de no alterar sus exigencias financieras.

El club sigue insistiendo en recibir una compensación íntegra por los derechos de inscripción del jugador. Correa permanece bajo contrato hasta 2030 y, según se informa, Tigres está preparado para llevar el asunto a través de todas las vías legales disponibles para defender su posición.

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Un precedente familiar

La situación ha generado inevitablemente comparaciones con el caso de Alan Pulidoque dejó Tigres para unirse al equipo griego Levadiacos tras alegar que el contrato presentado por el club no contenía su firma.

Mientras se investigaba la disputa, la FIFA concedió a Pulido autorización provisional para jugar en Grecia. Años más tarde, sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor de Tigres y, finalmente, el club griego tuvo que pagar la tasa de transferencia.

Por ahora, la saga de Ángel Correa está lejos de terminar. El delantero ya se encuentra en Argentina, pero su futuro sigue siendo incierto mientras Tigres, River Plate y los representantes del jugador continúan una disputa que, de no llegar a un acuerdo, podría decidirse finalmente en las canchas deportivas.