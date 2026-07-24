Milei dice que Argentina “envidia” el éxito de la selección nacional en el Mundial

Dilara Hamit

El presidente argentino, Javier Milei, afirmó que su país es “envidiado” en medio de las críticas al desempeño y conducta de la selección nacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

â€œEl problema de Argentina es que nos destacamos. No pasamos desapercibidos, la gente nos tiene envidia y somos buenos en casi todo. Lo siento, pero alguien tenía que decirlo”, dijo Milei en un mensaje compartido en Instagram.

En otra publicación, Milei compartió una cita atribuida al ex primer ministro británico Winston Churchill: “¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo, en algún momento de tu vida”.

“Defendemos a Argentina”, añadió.

Milei también publicó una imagen generada por IA que lo muestra abriendo su camiseta para revelar la camiseta de la selección argentina, acompañada del mensaje: “¡Viva Argentina!”.

“Ahora el mundo verá hasta dónde puede llegar un país lleno de argentinos”, dijo en una publicación separada.

Los mensajes llegaron en medio de un amplio debate en las redes sociales sobre la campaña de Argentina en la Copa Mundial, incluidas críticas a la conducta del equipo y acusaciones de que se benefició de decisiones arbitrales favorables.

Argentina terminó como subcampeón del torneo después de que España consiguiera una victoria por 1-0 en la prórroga de la final, consiguiendo el trofeo de la Copa del Mundo por segunda vez.