El presidente argentino Javier Milei rompe el silencio después de que 23 millones de personas firmaran una petición exigiendo la prohibición del Mundial

El presidente argentino Javier Milei habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Asunción, Paraguay, el martes 16 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jorge Saenz)

Las consecuencias de la dramática derrota de Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España continúan intensificándose, y el presidente Javier Milei lanzó una desafiante respuesta en las redes sociales después de que una petición en línea pidiendo que Argentina fuera expulsada de futuras Copas Mundiales superó los 23 millones de firmas.España reclamó su segundo título de la Copa Mundial masculina con una victoria por 1-0 en tiempo extra en el New York New Jersey Stadium, donde Ferran Torres anotó el gol decisivo en el minuto 106 después de que el equipo de Luis de la Fuente dominara el juego e impidiera que la Argentina de Lionel Messi registrara un solo disparo a puerta durante el tiempo reglamentario.Sin embargo, la atención se desvió rápidamente del fútbol después de que estallaron escenas caóticas con el pitido final, lo que llevó a la FIFA a abrir un procedimiento disciplinario por la conducta de varios miembros de la delegación argentina.

La petición supera los 28 millones de firmas

Según los informes, la campaña “Argentina Fuera” cerró oficialmente el 19 de julio de 2026, inmediatamente después de la final de la Copa del Mundo, con exactamente 23.316.108 firmas verificadas de seguidores de aproximadamente 170 países. La petición no alcanzó por poco el récord mundial Guinness de todos los tiempos por la petición en línea más firmada, quedando apenas por debajo del récord de 24,3 millones de firmas.La campaña pide a la FIFA que excluya a Argentina de futuras Copas Mundiales, argumentando que la conducta del equipo durante y después de la final dañó la imagen del deporte y pidiendo acciones más enérgicas para proteger el juego limpio.La petición surgió después de un partido en el que Argentina acumuló repetidas faltas, el mediocampista Enzo Fernández fue expulsado en el tiempo de descuento tras recibir una segunda tarjeta amarilla y se vio envuelto en un desagradable enfrentamiento tras la victoria de España.

El español Gavi, izquierda, cae mientras pelea con el argentino Leandro Paredes (5) y Thiago Almada durante la final de la Copa Mundial de fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Yuki Iwamura)

Se vio a Leandro Paredes agarrando al defensa español Eric García por el cuello antes de chocar con Gavi, mientras que Nahuel Molina pareció lanzar un puñetazo hacia el capitán español Rodri. Desde entonces, la FIFA inició una investigación sobre los incidentes, y los jugadores, el cuerpo técnico y la Asociación del Fútbol Argentino podrían enfrentar sanciones disciplinarias.

Milei responde con desafiantes publicaciones en redes sociales

En lugar de distanciarse de la creciente controversia, el presidente argentino Javier Milei respondió con una serie de mensajes patrióticos en Instagram defendiendo a la selección nacional y criticando lo que sugirió era hostilidad hacia Argentina.Uno de los posts compartidos por el mandatario argentino decía:“¿Tienes enemigos? Quiere decir que alguna vez defendiste algo. Nosotros defendemos a Argentina”.En otra publicación, Milei afirmó que la prominencia global de Argentina era el motivo de las críticas.“El problema de Argentina es que destacamos. No pasamos desapercibidos, la gente nos tiene envidia y somos buenos en casi todo”.También compartió una imagen generada por IA de sí mismo abriendo su traje para revelar una camiseta de Argentina debajo, acompañada por la leyenda:“¡Viva la Argentina, carajo!”Las publicaciones circularon ampliamente mientras el debate sobre la conducta de Argentina continuaba tanto dentro como fuera del país.

Contrapetición pide repetición de la final del Mundial

La reacción también ha impulsado una contracampaña dentro de Argentina.Miles de seguidores firmaron una petición separada exigiendo que se repita la final de la Copa del Mundo, alegando que el árbitro esloveno Slavko VinÄ iÄ‡ realizó una actuación sesgada a favor de España.La petición afirma que la final estuvo influenciada por arbitrajes “controvertidos y corruptos” y pide a la FIFA que anule el resultado.Sin embargo, no se ha presentado ninguna prueba verificada para sustentar esas acusaciones, y no hay nada que indique que la FIFA o VinÄiÄ‡ actuaran de manera inapropiada durante el partido.La Asociación del Fútbol Argentino también ha tratado de calmar las especulaciones en torno a las demandas de repetición, mientras que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ha instado a los aficionados a aceptar la victoria de España.

Paredes no se disculpa investigación de la FIFA continúa

La controversia se ha visto agravada por los comentarios del mediocampista Leandro Paredes, quien ha sido objeto de intenso escrutinio por su papel en el altercado posterior al partido.En un mensaje en las redes sociales publicado después de la final, Paredes expresó orgullo por la campaña de Argentina, pero no llegó a disculparse por sus acciones.“¡Gracias Argentina! Te amo hoy y siempre”, escribió. “Hoy escribo con mucho dolor en el corazón porque no pudimos darle a nuestro país la alegría que merecía, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y poner nuestra bandera en lo más alto una vez más”.Añadió que ha sido “un honor formar parte de la mejor selección argentina de la historia”.Además de Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y el entrenador asistente Roberto Ayala permanecen bajo investigación de la FIFA tras los disturbios en el estadio MetLife.Mientras tanto, las críticas han seguido creciendo más allá de las fronteras de Argentina. El entrenador de España, Luis de la Fuente, describió recientemente las escenas como “intolerables” y elogió a sus jugadores por mantener la compostura durante todo el enfrentamiento, mientras que el proceso disciplinario de la FIFA sigue en curso mientras el organismo rector del fútbol mundial revisa los informes de los árbitros y las imágenes de vídeo de la final.