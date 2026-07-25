Ganancias ecológicas: las ciudades, las criaturas y la tecnología están salvando el día

Los propios bomberos de la naturaleza.

A veces las mejores soluciones climáticas tienen cuatro patas. Desde cabras y ovejas en Estados Unidos hasta burros en España, los animales que pastan están ayudando a reducir el riesgo de incendios forestales al eliminar la vegetación seca que puede alimentar los incendios.

El pastoreo bien gestionado no sólo frena la propagación de posibles incendios forestales, sino que también puede crear vías de acceso para los equipos de emergencia. Es un ejemplo simple pero efectivo de cómo trabajar con la naturaleza puede ayudar a las comunidades a ser más resilientes a un clima cambiante.

Mantener las ciudades frescas: reclamar el derecho a un futuro habitable

Las voces jóvenes y los innovadores urbanos están impulsando el cambio en la lucha contra el calor extremo. El activista climático Che Chen está demandando al gobierno de Taiwán porque cree que el acceso a un medio ambiente habitable y más fresco es un derecho humano básico para su generación y las venideras.

Al mismo tiempo, el experto en calor urbano Tzu-ping Lin está desarrollando soluciones prácticas como corredores eólicos, edificios más ecológicos y mapas de calor para hacer que las ciudades sean más resilientes.

En el abrasador Taipei, los lugareños buscan formas de sobrevivir al calor urbano Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Uno de los animales más amenazados del mundo habla

Los conservacionistas y narradores están encontrando nuevas formas de conectar a las personas con la vida silvestre en peligro de extinción en Sudáfrica ayudando al público a imaginar el mundo a través de los ojos de un pangolín.

La linda criatura impulsada por inteligencia artificial habla los 11 idiomas oficiales de Sudáfrica, responde preguntas, reacciona de manera realista y, en última instancia, resalta las amenazas que enfrenta el mamífero más traficado del mundo, que es cazado furtivamente principalmente por su carne y escamas.

La iniciativa está impulsada por el deseo de inspirar empatía y acción, mostrando que la protección de la biodiversidad comienza con la comprensión de las especies con las que compartimos nuestro planeta.

¿Y si pudieras hablar con un pangolín en peligro de extinción? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Sarah Steffen