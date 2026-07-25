La decisión final de LeBron es un enorme giro argumental para la NBA

NBANBA James llevará su talento a Filadelfia para el capítulo final de su carrera. ¿Qué significa esto para la franquicia más caótica de la liga, la Conferencia Este y la NBA en general? Getty Images/Ilustración del timbre

Por miguel pina 24 de julio, 6:55 p. m. UTC â€¢ 5 minutos

La última decisión que tomará LeBron James como agente libre de la NBA es, sin lugar a dudas, la más extraña de su carrera. En lugar de firmar con los Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors o Nuggets de Denver, James ha optado por concluir la mejor carrera en la historia del baloncesto con una organización que ha pasado la última década personificando la disfunción: los Philadelphia 76ers. Es, sin exagerar, un shock total.

La visión de Bob Myers defendiendo el caso de los Sixers ante Rich Paul en el Juego terminado A pesar del podcast, Filadelfia es forma fuera del campo izquierdo. Los 76ers ahora tienen una plantilla increíblemente talentosa, repleta de talentos y fascinante que puede o no tener sentido. Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron y Joel Embiid aportan, dejando de lado las cuestiones de espacio, una cantidad atroz de habilidad, potencia y atletismo. Buena suerte para detener a esa unidad de cinco hombres si pueden descubrir cómo sacrificar significativamente sus oportunidades de anotar, mantenerse saludables y comprometerse rotundamente con la defensa del equipo.

“Creo que puedo ayudar a hacer de los Philadelphia 76ers un equipo campeón y estoy muy emocionado de energizar una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje por última vez”, tuiteó James.

¡Si tú lo dices! Si miras esto estrictamente a través del prisma del baloncesto, es casi como si LeBron se hubiera metido intencionalmente en la situación más desafiante del tablero. La Conferencia Este ya no es tan fácil como solía ser. Los Knicks, Celtics, Raptors Pistons, Pacers, Heat y Cavaliers tienen un poder estelar de primer nivel que puede superar la mejor pegada de Filadelfia, una fórmula ganadora establecida (con profundidad, estilo de juego, química, etc.) o ambas cosas.

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El listón aquí tampoco son las finales de la Conferencia Este. Es ganar tres rondas de playoffs de baloncesto y luego derrotar a cualquier coloso que surja del Oeste. no hubo fácil elección para James, pero ésta parece una subida cuesta arriba particularmente empinada. En lugar de asociarse con Steph Curry, Draymond Green y (eventualmente) Jimmy Butler; o Donovan Mitchell, Evan Mobley y James Harden; o Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo y Simone Fontecchio; o Nikola Jokic, Jamal Murray y Aaron Gordon, James eligió una de las situaciones más caóticas y desconocidas disponibles.

Para ser claros, LeBron puede jugar con cualquiera. La adaptabilidad está integrada en su genio. Puede funcionar en cualquier posición, con o sin balón. Puede disparar, establecer pantallas, ejecutar pick-and-rolls, dominar en transición, atacar cierres mientras duerme y estar siempre en el lugar correcto como defensor de ayuda. Puede recibir ayuda en el poste, encontrar cortadores desde el codo y saber quién estará abierto dos segundos antes de que reciba el balón.

Si buscas una perspectiva del vaso medio lleno, a sus 41 años, James no será presionado para anotar o iniciar la ofensiva en Filadelfia. Maxey y Brown son dos de los jugadores nocturnos más confiables de la liga, un par de motores ofensivos que pueden crear una apariencia decente cuando lo deseen. James encontró formas de complementar a Luka Doncic y Austin Reaves en la segunda mitad de la temporada pasada. No hay razón para ser escépticos sobre su capacidad para hacer lo mismo con Brown y Maxey. A diferencia de Doncic, ambos tienen experiencia jugando sin balón.

Pero las cada vez más ruidosas e inevitables preguntas de Embiid auguran decepción. Aunque ya se ha asociado con varios miembros del Salón de la Fama, el jugador con más tiempo en Filadelfia se ha quejado de varios elencos secundarios a lo largo de su carrera. Ahora tiene más talento puro de su lado que cualquier otra persona en la liga. ¿Importará? ¿Podrá mantenerse sano? ¿Sacrificará sus tiros y reducirá su papel? ¿Tiene Embiid los medios para entender que los rebotes y la protección del aro no son negociables, incluso si hace 10 viajes seguidos por la cancha sin tocar el balón?

¿El nuevo presidente de operaciones de baloncesto de los Sixers, Mike Gansey, ya está en una llamada a tres bandas con Rich Paul y los Washington Wizards tratando de cambiar a Embiid por Anthony Davis? Si Filadelfia estaría dispuesta a ofrecerle a AD una extensión y adjuntar una compensación de borrador al contrato de Embiid, ese es el tipo de movimiento que podría convertir a este equipo en un gran favorito. Hasta entonces, el mejor de los casos sigue siendo un campeonato, pero hay muchas más preguntas en la cancha en el camino y el margen de error es mucho menor.

También hay problemas más importantes de profundidad y ajuste en juego. El quinteto titular de Filadelfia parece inamovible. Dean Wade, a quien Filadelfia firmó este verano, es un pseudo-gurú de la defensa que ofrece cierto tamaño y tiros exteriores semi-confiables. Anfernee Simons, también firmada a principios de este mes, podría ser la tiradora más letal de toda esta plantilla y absolutamente cocinada en Boston el año pasado cuando Brown no estaba en la cancha.

Pero una vez que superas a esos dos productos conocidos (que, por cierto, no han hecho nada notable en los playoffs), la plantilla de Filadelfia cae por un precipicio. ¿Justin Edwards? ¿Dominick Barlow? ¿Adem Bona? ¿Ariel Hukporti? ¿El novato de primera ronda Labaron Philon Jr.? Gansey todavía tiene algunas selecciones de primera ronda para intercambiar y hasta 13 selecciones de segunda ronda para jugar, pero es poco probable que se produzca algún cambio sustancial. En una liga que prioriza la profundidad y premia la versatilidad, los Sixers no tienen esas ventajas.

Lo que sí tienen es suficiente poder estelar para escalonar las alineaciones e, idealmente, darles a todos suficientes minutos para estar emocionados con su papel. El momento decisivo será una oportunidad para matar a mazazos a sus oponentes o se convertirá en una búsqueda constante de respuestas. (No puedo esperar a la reunión exclusiva del primer jugador después de que Brown falle tres tiros en el último minuto y luego le pregunte a Embiid si sabe cómo se siente salir de la segunda ronda).

Durante el último mes, he pensado que la decisión de James no cambiaría la aguja de la liga de manera significativa; es discutiblemente uno de los 20 mejores jugadores en un panorama de playoffs altamente competitivo. Si bien su decisión es extremadamente sorprendente, innegablemente algo bueno para Filadelfia y algo malo para los Cavs, Heat, Warriors y cualquier otro equipo que pensara que estaban en la mezcla, todavía me siento así. Claro, si todos aceptan, Embiid (o quienquiera que lo cambien) se mantiene saludable y algunas piezas de la banca aparecen inesperadamente, los Sixers podrían ganar un campeonato de la NBA. Sin embargo, no parece probable que todas esas variables se unan en el momento adecuado.

La decisión final de James no altera dramáticamente el panorama de la NBA, y mucho menos garantiza un puesto entre los seis primeros para Filadelfia. pero es un experimento de baloncesto diferente a todo lo que hayamos visto antes, y ya sea que se deteriore al verlo o brille con un brillo que los Sixers nunca han disfrutado en toda la historia de su franquicia, LeBron ha hecho que la próxima temporada sea mucho más interesante de lo que nadie esperaba que fuera hace un par de días.