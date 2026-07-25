Mauricio Sulaimán fortalece lazos del CMB con Argentina durante visita histórica a Buenos Aires

Mauricio Sulaimán fortalece lazos del WBC con Argentina durante visita histórica a Buenos Aires

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, concluyó una exitosa e innovadora visita a Buenos Aires, reafirmando el compromiso del CMB con el desarrollo del boxeo argentino y fortaleciendo los vínculos con sus figuras clave.

La gira culminó con una edición especial del tradicionalMartes un Café enel icónico Casa del Boxeadordonde la comunidad del boxeo, medios de comunicación e invitados especiales se reunieron para discutir el presente y futuro del deporte.

Como parte de su itinerario, Mauricio recorrió hitos clave del boxeo, incluida una visita a Villa Fiorito, y sostuvo un cordial encuentro con el presidente de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), Luis Arturo Doffi, sentando las bases para trabajar juntos en la identificación y desarrollo de jóvenes talentos.

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Durante una entrevista con ESPN KNOCKOUT, Mauricio destacó la era de renovación que vive actualmente el boxeo argentino y el papel histórico que ha jugado el país dentro del CMB desde su fundación en 1963.

“Argentina siempre ha sido un pilar vital del Consejo Mundial de Boxeo desde su fundación en 1963. Muchas personas han estado en el epicentro de nuestra organización y ahora siento que estamos atravesando un gran período. Somos una entidad de unidad, de conciliación, de encontrar maneras de hacer que las cosas sucedan y de eliminar obstáculos”. afirmó Sulaimán.

También destacó el trabajo del equipo local y las perspectivas de sus integrantes: “Estamos definitivamente en una era de transición. Tenemos un equipo maravilloso con Marcos Arienti, Jorge Gorini y una relación fortalecida con la FAB. Tener miembros como Silvana Carsetti y Ana Lilia Maradona, quien recientemente fue bienvenida en Texas para actuar como árbitro en los Estados Unidos, es una gran declaración”.

Durante Martes a Café Mauricio recibió una réplica del folleto original de la primera Convención de boxeo profesional celebrada el 14 de febrero de 1963, fecha de fundación del WBC.

Honores, alianzas y la próxima generación

A lo largo de la jornada se entregaron varios reconocimientos de prestigio a figuras e instituciones claves del boxeo argentino:

Club Atlético River Plate: Recibió un cinturón conmemorativo en reconocimiento a su destacado programa de boxeo y contribución a la promoción del deporte.

Homenajes y honores profesionales: Las medallas fueron entregadas a Nancy Rodríguez (en honor a su padre, el recordado ejecutivo Carlos Rodríguez), la campeona argentina Sabrina Pérez, el ex campeón mundial crucero WBC Marcelo Domínguez, el ex campeón crucero Plata WBC Yamil Peralta, Junior Zárate, Silvia Monzón (hija del legendario Carlos Monzón) y el reconocido peleador Sebastián Heiland.

Cultura y Música: El exboxeador profesional Ezequiel Matthysse recibió un brazalete conmemorativo que reconoce su transición a la industria musical.

Impacto social: El Boxeando Sin Cadenas â€œBoxeo Sin Cadenasâ€ , una iniciativa que ha utilizado el boxeo como herramienta para la reinserción social de personas privadas de libertad durante los últimos 13 años.

Periodismo histórico: Carlos Irusta y Osvaldo Principi recibieron medallas en reconocimiento a su invaluable contribución a la difusión y preservación de la historia de este deporte.

Uno de los momentos más memorables del evento fue la presentación de prospectos en ascenso apodados â€œEl BÃºhoâ€ (El Búho) y “Aquiles” (Aquiles). Luego de una exhibición de boxeo de sombra, recibieron medallas conmemorativas de manos de Mauricio, prometiendo devolverlas el día que les entregue un cinturón de campeonato mundial del CMB.

El panorama mundial del boxeo

Al abordar el estado global del deporte, Mauricio enfatizó la importancia de preservar las estructuras tradicionales en medio de las tendencias cambiantes del mercado:

“Estamos ante un modelo diferente que se está intentando implementar en Estados Unidos y lo estamos gestionando de la mejor manera posible para no romper una tradición tan importante. Un boxeador nace con el sueño de convertirse en campeón olímpico de su país y luego campeón mundial; ese es un proceso que no puedes borrar. El prestigio, el honor y el sudor que se vierte cada día en los gimnasios no se pueden borrar. Ninguna institución, persona o campeón está por encima del boxeo”.

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Respecto a las máximas estrellas de la actualidad, el ejecutivo mexicano destacó que Saúl “Canelo” Álvarez sigue siendo la cara del deporte: “Canelo sigue siendo la cara del boxeo; Dondequiera que pelee, es la bolsa más grande y la atracción principal. Pero hay una calidad tremenda en todas las divisiones con Naoya Inoue, Terence Crawford, Oleksandr Usyk, Anthony Joshua y Tyson Fury. Pronto, surgirá una nueva cara de forma natural, ya sea Ben Whittaker, Ryan García o Conor Benn”.

La visita de Mauricio Sulaimán reafirma la arraigada y floreciente relación entre Argentina y el Consejo Mundial de Boxeo, honrando la memoria de sus leyendas, reconociendo los esfuerzos presentes e invirtiendo sabiamente en el futuro de las generaciones venideras.

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