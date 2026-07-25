Irán en vivo: los hutíes reivindican un ataque con misiles contra Arabia Saudita mientras se extiende la guerra en Oriente Medio

Trump dice que la guerra con Irán “va muy bien” pero advierte que el régimen tiene “malas intenciones”

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El presidente Donald Trump ha insistido en que Irán “no puede tener un arma nuclear” mientras los ataques se han extendido por todo el Medio Oriente.

El líder estadounidense pareció dar marcha atrás en una amenaza anterior de ataques masivos y dijo que las discusiones habían ido “bien”.

â€œEllos estÃ¡n hablando con nosotros ahora mismo. Les encantaría hacer un trato. No creo que estén preparados para hacerlo. No creo que sea el momento todavía, pero estoy dispuesto a escuchar”, dijo en declaraciones en la Casa Blanca el viernes.

“Pero no pueden tener un arma nuclear. No queremos ver a Washington DC, ni a ninguna de nuestras ciudades, ni a Israel, ni francamente a Oriente Medio, destruidos con armas nucleares, porque conozco el poder de las armas nucleares”.

El conflicto se ha extendido por todo Oriente Medio a medida que el grupo rebelde hutí de Yemen y Arabia Saudita intercambiaron ataques durante la noche.

Los hutíes se atribuyeron la responsabilidad de un ataque contra la ciudad de Jizan, en el sur de Arabia Saudita, después de que Arabia Saudita atacara el viernes objetivos en la ciudad portuaria yemení de Hodeida y una isla cercana.

Acusando a Riad de una “escalada peligrosa”, advirtieron que los ataques no quedarían “sin respuesta”.

Los hutíes han amenazado con un bloqueo marítimo en el Mar Rojo, lo que afectará al transporte marítimo saudita.