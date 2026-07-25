Irán en vivo: los hutíes reivindican un ataque con misiles contra Arabia Saudita mientras se extiende la guerra en Oriente Medio

El presidente Donald Trump ha insistido en que Irán “no puede tener un arma nuclear” mientras los ataques se han extendido por todo el Medio Oriente.
El líder estadounidense pareció dar marcha atrás en una amenaza anterior de ataques masivos y dijo que las discusiones habían ido “bien”.
â€œEllos estÃ¡n hablando con nosotros ahora mismo. Les encantaría hacer un trato. No creo que estén preparados para hacerlo. No creo que sea el momento todavía, pero estoy dispuesto a escuchar”, dijo en declaraciones en la Casa Blanca el viernes.
“Pero no pueden tener un arma nuclear. No queremos ver a Washington DC, ni a ninguna de nuestras ciudades, ni a Israel, ni francamente a Oriente Medio, destruidos con armas nucleares, porque conozco el poder de las armas nucleares”.
El conflicto se ha extendido por todo Oriente Medio a medida que el grupo rebelde hutí de Yemen y Arabia Saudita intercambiaron ataques durante la noche.
Los hutíes se atribuyeron la responsabilidad de un ataque contra la ciudad de Jizan, en el sur de Arabia Saudita, después de que Arabia Saudita atacara el viernes objetivos en la ciudad portuaria yemení de Hodeida y una isla cercana.
Acusando a Riad de una “escalada peligrosa”, advirtieron que los ataques no quedarían “sin respuesta”.
Los hutíes han amenazado con un bloqueo marítimo en el Mar Rojo, lo que afectará al transporte marítimo saudita.
El sistema de defensa aérea operado por Grecia derriba misiles sobre Arabia Saudita
Un sistema de defensa aérea operado por personal militar griego en Arabia Saudita interceptó dos misiles balísticos lanzados desde Yemen el sábado contra refinerías de petróleo en Yanbu, dijeron a Reuters fuentes de seguridad griegas.
Maira a tope25 de julio de 2026 10:55
Incidente que involucra a petroleros y fuerzas militares reportado en el Golfo de Omán, dice UKMTO
Un petrolero estuvo involucrado en un encuentro con fuerzas militares en el Golfo de Omán el viernes, dijo el sábado la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.
UKMTO recomendó a los buques que consultaran la información más reciente sobre seguridad marítima y se mantuvieran alerta a la evolución del entorno operativo.
Maira a tope25 de julio de 2026 10:22
Los expertos advierten que el verdadero impacto de la guerra con Irán está a punto de llegar
Patrick DeHaan, analista de petróleo de GasBuddy, dijo el viernes en las redes sociales que si bien los precios del petróleo se estaban “tomando un respiro por hoy” después de haber aumentado recientemente en 20 dólares el barril, todavía espera que el costo promedio nacional de un galón de gasolina pronto alcance entre 4,20 y 4,30 dólares.
Shon Hiatt, director de la Iniciativa Zage Business of Energy de la Universidad del Sur de California, dijo que los mercados petroleros aparentemente asumieron que la presión política obligaría a Trump a poner fin rápidamente a la guerra que lanzó sin autorización del Congreso el 28 de febrero.
Maira a tope25 de julio de 2026 09:58
MIRAR: Trump dice que la guerra con Irán “va muy bien” pero advierte que el régimen tiene “malas intenciones”
Raquel Dobkin25 de julio de 2026 09:30
HISTORIA COMPLETA: Trump lanzó una perorata cargada de palabrotas contra los ‘cabrones’ en Irán mientras aumenta su frustración con la guerra: informe
Durante una reunión reciente en la Oficina Oval, el presidente llamó a los líderes iraníes “cabrones” y “lunáticos”, dijo una persona que escuchó los comentarios. El diario de Wall Street.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado que Irán rompió un memorando de entendimiento con Estados Unidos al disparar contra barcos comerciales y matar a soldados estadounidenses.
Ariana Baio25 de julio de 2026 09:00
Oficiales militares despedidos afirman que fueron despedidos por Pete Hegseth por cuestionar órdenes
Según un informe, dos ex oficiales militares estadounidenses acusaron al secretario de Defensa del país, Pete Hegseth, de despedirlos por cuestionar sus órdenes.
Los oficiales, que hablaron con MS NOW de forma anónima por temor a represalias por parte del Pentágono, dijeron que Hegseth efectivamente los había obligado a retirarse anticipadamente después de interpretar que plantearon problemas sobre sus directivas como insubordinación.
El secretario “se siente intimidado por personas que tienen experiencia real en la guerra y no hablan sólo del espíritu guerrero”, afirmó uno de los oficiales. “Creo que simplemente no soporta a la gente que lo critica por sus tonterías***”.
Argumentaron que si Hegseth realmente quisiera alentar a los “guerreros”, como ha afirmado frecuentemente, no habría destituido de su puesto al general Christopher Donahue, máximo comandante del ejército para Europa y África.
Un portavoz del Pentágono negó las afirmaciones, calificándolas de “completamente falsas”.
Joe Sommerlad25 de julio de 2026 08:40
Irán acusa a la UE de “hipocresía” por la guerra
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán criticó duramente a Kaja Kallas, de la Unión Europea, después de que ella expresara su preocupación por los derechos humanos en el país.
El sábado, Esmail Baghaei escribió en un post en X: “Kaja Kalals habla de las ‘preocupaciones de derechos humanos’ de la Unión Europea con respecto a Irán.
“¿Cómo puede conciliarse tan fácilmente un compromiso declarado con los derechos humanos con el suministro de apoyo logístico y técnico para agresiones letales contra el pueblo iraní, agresiones que apuntan deliberadamente a civiles e infraestructura nacional crítica?
“Todo ello mientras se niega a condenar incluso los crímenes de guerra más flagrantes y no ofrece una sola palabra de simpatía por los niños iraníes masacrados por bombas y misiles estadounidenses-israelíes gracias al ‘apoyo logístico y técnico’ de la propia UE”.
“Esto no es simplemente una pérdida de credibilidad. Es la banalidad del mal y la forma más pura de hipocresía”.
Estados Unidos e Israel niegan haber cometido crímenes de guerra.
Maira a tope25 de julio de 2026 08:20
Trump dice que Irán es “el más serio” hasta ahora en las discusiones
El presidente Donald Trump dijo que Irán ahora es mucho más “más serio” en las discusiones que en el conflicto hasta ahora.
“Creo que están siendo, con mucho, los más graves que hemos visto”, dijo el viernes. “Pero eso no significa que lleguemos allí”.
Y añadió: “Están hablando con nosotros ahora mismo. Les encantaría hacer un trato. No creo que estén preparados para hacerlo. No creo que sea el momento todavía, pero estoy dispuesto a escuchar”.
Maira a tope25 de julio de 2026 08:00
Trump insiste en que Irán “no puede tener un arma nuclear” mientras insiste en que las conversaciones van “bien”
El presidente Donald Trump ha insistido en que Irán “no puede tener un arma nuclear” en comentarios realizados durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el viernes.
También dijo que las conversaciones entre los países habían ido “bien”, ya que aparentemente dio marcha atrás en los ataques “masivos” que había amenazado anteriormente.
â€œEllos estÃ¡n hablando con nosotros ahora mismo. Les encantaría hacer un trato. No creo que estén preparados para hacerlo. No creo que sea el momento todavía, pero estoy dispuesto a escuchar.
“Pero no pueden tener un arma nuclear. No queremos ver a Washington DC, ni a ninguna de nuestras ciudades, ni a Israel, ni francamente a Medio Oriente, destruidos con armas nucleares, porque conozco el poder de las armas nucleares.
â€”Ya lo veo. Puedo verlo. No vamos a permitir que eso suceda. Entonces se trata de que no les permitiremos tener un arma nuclear. Y lo usarían. Lo consumirían si lo tuvieran”.
Maira a tope25 de julio de 2026 07:40
Los hutíes y Arabia Saudita intercambian ataques a medida que se extiende el conflicto
Arabia Saudita El grupo rebelde hutí de Yemen se atribuyó la responsabilidad de un ataque contra Arabia Saudita el sábado.
El ataque con misiles contra la ciudad de Jizan, en el sur de Arabia Saudita, se produjo después de días de escalada de tensiones, en los que prometieron represalias contra el país por atacar sus objetivos militares el viernes.
Acusando a Riad de una “escalada peligrosa”, dijo que sus ataques no quedarían “sin respuesta”.
Los hutíes habían estado amenazando con un bloqueo marítimo en el Mar Rojo, lo que afectaría al transporte marítimo saudí.
“El ejército terrorista hutí… atacó barcos comerciales en el Mar Rojo”, dijo en X Turki al-Maliki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita, y añadió que después de llevar a cabo ataques contra objetivos hutíes, “la respuesta militar ya ha terminado”.
Los ataques alcanzaron objetivos hutíes en la ciudad portuaria yemení de Hodeida y una isla cercana el viernes.
Maira a tope25 de julio de 2026 07:17