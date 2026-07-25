Adrien Saddier regresa al PGA Tour en unos días – Golf Planète

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Después de una semana de descanso en su casa de Alta Saboya tras no pasar el corte en The Open, Adrien Saddier volverá a cruzar el Atlántico rumbo a Detroit (Michigan) para iniciar el Rocket Classic, penúltimo encuentro de la temporada regular del PGA Tour. El francés se reunirá con su amigo Matthieu Pavon, que acaba de pasar el corte en el 3M Open, pero también con cuatro jugadores del top 10 del mundo, entre ellos los estadounidenses Cameron Young y Wyndham Clark, respectivamente 2.º en Royal Birkdale y ganador del US Open hace más de un mes en Shinnecock Hills.

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Hace unos días, el abiertoau Royal Birkdalele dejamos desarmado al final de una segunda vuelta a pesar de jugar bajo par (69, -1). El “mal“Lo había hecho el día anterior con un muy fuerte 77 (+7) concedido durante una tarde ventosa. Cuando llega el momento de hacer balance de su semana en el último Major de la temporada, Adrien Saddier no se anduvo con rodeos ante el micrófono de nuestros compañeros de Canal+.

AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICOClaro, hoy estoy superando el curso, pero es un poco inútil.susurró. Otro día normal, con un poco más de éxito que ayer. Ya está, nada más… Golpeamos los hierros, hacemos putt sin mirar las líneas y así jugamos mejor. Desde mi lesión de espalda hace dos meses no he podido entrenar mucho, así que ahora empiezo a estar en la calle. Es realmente un período complicado.»

Se anuncian varios grandes nombres del PGA Tour

El ganador de laAbierto de Italia 2025 en el Gira mundial de DP añadió justo después de esta abrumadora observación, sin saber ya muy bien cuál sería el resto de su temporada: “Podría ser Detroit, podría ser Crans (Maestro Europeo Omega3-6 de septiembre)como puede que no sea…»

En última instancia será el Cohete clásico a partir de la próxima semana en Detroit. El penúltimo torneo de la temporada regular (10 millones de dólares en premios) también presenta un campo muy fuerte con la presencia de cuatro residentes del top 10 del mundo (Cameron joven, Russell Henley, Chris Gotterup y Wyndham Clark) sino también a los recientes ganadores de Majors como JJ Spaun, Xander Schäuffele o incluso Hideki Matsuyama (ver más abajo).

182e de la Copa FedExAdrien Saddier permanece en dos cortes fallidos (Abierto de Estados Unidos y The Open) y un puesto 61 en Abierto de Escocia Génesis. Su mejor resultado en 15 torneos disputados fue un puesto 39 el 29 de marzo firmado en Abierto de Houston para niños de Texas.

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Foto: DAVID CANNON / Colección David Cannon / Getty Images vía AFP