La charla cargada de palabrotas de Ellis Genge sobre “causar algo de dolor” antes de que Inglaterra venciera a Argentina y la advertencia “bajo nuestra piel” del veterano estrella marginado

Inglaterra ha publicado imágenes del vestuario que muestran a Ellie Genge dando una charla llena de palabrotas al equipo de Steve Borthwick justo antes de que vencieran a Argentina el fin de semana pasado en el Campeonato de Naciones.

El partido de la tercera ronda de la Southern Series se convirtió en un encuentro conflictivo con altas tensiones en Argentina luego de la victoria entre semana de su equipo de fútbol sobre la Inglaterra de Thomas Tuchel en la semifinal de la Copa del Mundo en América.

El equipo de Borthwick vio esa derrota desde el hotel de su equipo en Buenos Aires y la emoción que rodeó el fútbol alimentó el discurso previo al partido de Genge en el vestuario de Santiago del Estero.

En un clip de 50 segundos incluido en el último episodio de O2 Inside Line: This Rose, se muestra a Genge dirigiéndose a sus compañeros de equipo y usando aproximadamente 16 palabras con F dobladas en su discurso motivador antes del peleado partido que Inglaterra finalmente ganó 31-24.

“Sumérgete en el maldito juego hoy…”

“Qué campaña de mierda, verdad”, comenzó el vicecapitán. â€”Puedes enumerar las razones. No lo empezamos a nuestra manera (en Sudáfrica), no como queríamos. En el medio (contra Fiji), corregimos algunos malditos errores.

“Hoy, muchachos, para mí en su carrera, no tienen muchas jodidas oportunidades como compatriota que los estén mirando desde casa, y me refiero a que todos los ojos están puestos en ustedes debido a lo que sucedió en la semana”.

â€”Hoy estamos empapando toda esa historia, muchachos. Hoy es el maldito día en el que te pones tenso y corriges los malditos errores. Das lo mejor de ti por tu pareja.

“Cualquiera que sea tu maldita motivación, hoy es el maldito día porque ellos [Argentina] Tengo malditas razones, muchachos. Tienen que lo he estado escuchando toda la maldita semana. Lo has visto en el fútbol. Tienen sus malditas razones.

“¿Cuál es nuestra maldita razón, J? ¿Cuál es nuestra maldita razón, Chess? Mira a tu alrededor en el maldito círculo. Muchachos, no puedo esperar para estar en este parque con ustedes hoy y causar un maldito dolor con la pelota en la mano. Muchachos, entren al maldito juego hoy”.

Premios del Campeonato de Naciones: Springboks y Escocia lideran el camino, mientras que una tarjeta roja en traje de chándal, un silencio del autobús y la semana de hostilidades de Argentina se roban el espectáculo.

La apasionante acción hizo que Inglaterra tomara una ventaja de 19-3 en el intervalo antes de que cuatro tarjetas amarillas superpuestas los redujeran a 13 jugadores en dos ocasiones distintas en la segunda mitad.

Esto incluyó el acto final donde una entrada de último momento de Henry Slade detuvo el try que le habría dado a Argentina una patada de conversión para nivelar el partido y asegurar el empate.

Al principio del episodio, el veterano apertura George Ford, quien el año pasado llevó a una Inglaterra debilitada a una victoria por 2-0 en la serie del Tour en Argentina, advirtió a sus colegas en un grupo de entrenamiento entre semana lo que se avecinaba en la pista el fin de semana.

â€œLos mejores equipos tienen la intensidad y el físico. Tienen la calma, el control, la ejecución… Eso es lo que queremos ser como equipo”, dijo. â€œVamos a entrar en un ambiente el sÃ¡bado, muchachos, en el que lo Ãºnico que intenta hacer es sacarnos de allÃ. Todo lo que intenta hacer es fastidiarnos. Lo único que intenta hacer es meterse en nuestra piel”.

Sam Warburton explica cómo otros equipos están “alcanzando” la “superfuerza” de los All Blacks y el “amor duro” de Warren Gatland que él recomienda para Inglaterra.

En el episodio de 15 minutos que cubre la última semana de un Campeonato de Naciones que comenzó con una derrota por 45-21 ante Sudáfrica en Johannesburgo y una victoria por 73-8 sobre Fiji en Liverpool también se mostró una reunión posterior al partido en Argentina donde el lock Ollie Chessum se dirigió a los jugadores.

“Se ha hablado mucho en las últimas semanas sobre disciplina y sí, muchachos, no podemos seguir haciéndonos eso a nosotros mismos, muchachos. No podemos.

“Pero dijimos que podemos rendirnos ante eso, lo que se habló durante la semana si no tenemos 15 en el campo, no es lo suficientemente bueno. O puedes ir a trabajar, BV [Benhard Janse van Rensburg]puedes arriesgar tu cuerpo por tus compañeros de equipo en tu segundo juego.

â€œSladey, Noah [Caluori]Intenten salvar en el último minuto en la esquina, muchachos. De eso se trata, de eso se trata, muchachos. Joder, aprovecha eso. Cuando volvamos a estar juntos en otoño podremos darle un poco más de vida. Me encantan estas últimas semanas, muchachos”.

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La victoria de Inglaterra, la segunda consecutiva, puso fin a la racha de cinco derrotas consecutivas que reavivó los pedidos de que Borthwick perdiera su puesto. Habiendo sido fuertemente criticado durante sus primeros años como entrenador en jefe, su equipo se había embarcado en una racha de 12 victorias consecutivas que incluyó derrotar a Gales en la primera ronda del Seis Naciones de este año.

En ese momento fueron fuertemente promocionados como verdaderos contendientes al título, pero perdieron los cuatro partidos restantes del torneo para terminar en un irrisorio quinto lugar, recalentando las llamadas de que Borthwick debería irse.

Sin embargo, el capitán del Tour, Jamie George, insistió en una rueda de prensa mostrada en el episodio de O2 Inside Line en que Inglaterra había dado grandes pasos hacia adelante. â€œEn términos de nuestra identidad, la gente habla de nosotros y piensa cuál es nuestra identidad de rugby en particular.

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“Lo que siempre hemos tenido muy claro es que ya somos un equipo contra el que es muy difícil jugar y, en particular, es muy difícil de vencer. Además de eso, lo que hemos hecho muy bien durante los últimos 12 a 18 meses es agregar polvo de estrellas a personas que pueden hacer que los juegos cobren vida.

â€œHay serias habilidades de ataque dentro de ese equipo. Entonces, se trata de obtener la combinación de ser una defensa formidable, un equipo que se basa en su jugada a balón parado y su orgullo por la jugada a balón parado, pero también tener ese deseo de enfrentar a los equipos y jugar en grande y hacer que la gente se levante de sus asientos con nuestro rugby de ataque.

“Esa ha sido en gran medida nuestra intención, y esa era nuestra intención de cara al partido contra Sudáfrica. Era nuestra intención cuando hicimos lo que fuera, la racha ganadora de 12 o 13 juegos.

“A veces lo haces bien, a veces no, pero nos hemos mantenido firmes y continuamos evolucionando tanto como podemos. Siento que estamos en un buen lugar con eso”.

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