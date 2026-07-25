Di María: El Mundial de Argentina terminó contra Inglaterra y esto es lo que le deseo a Messi

Rosario Central cayó por 2-1 ante Belgrano en su primer partido del Clausura, y luego Ángel Di María centró su atención en el futuro de la selección del “Tango” tras su carrera hacia la final del Mundial de 2026.

En declaraciones al diario argentino “tyc sports”, Di María dijo que quiere que tanto el técnico Lionel Scaloni como Lionel Messi sigan con la selección. Para él, el torneo alcanzó su punto máximo con la victoria por 2-1 en semifinales sobre Inglaterra.

Di María dijo: “La victoria sobre Inglaterra fue una gran alegría para toda Argentina, y eso fue claro y me hizo muy feliz. Estoy eternamente agradecido a todos en el plantel de Tango”.

Reflexionando sobre la campaña, añadió: “Sufrí en cada partido, pero los jugadores encontraron la fuerza dentro de sí mismos y eso los llevó a las victorias. A veces se ganan finales y otras veces la suerte no está de tu lado, pero ellos dejaron en alto el nombre de la selección nacional”.

Los aplausos por sí solos, argumentó, no hacen justicia al logro. “Lo que lograron y la victoria sobre Inglaterra fue la culminación de sus carreras. Para mí, el Mundial terminó aquí, porque le dieron al país una alegría indescriptible”.

Quiere que Messi permanezca en el redil tanto tiempo como el delantero elija, diciendo: “Creo que tiene muchos años de juego y éxito por delante. A la edad de treinta y nueve años ha demostrado que sigue siendo uno de los mejores jugadores de la historia y que sus habilidades no tienen límites”.

Sobre el técnico, finalizó: “Es de la familia Scaloni (una de las familias ilustres del país), espero que siga para beneficio de todos, ya que hay una buena generación de jugadores jóvenes que buscan la gloria. Él sabrá lo que quiere, pero ojalá se quede”.