River confirma salida de Juan Fernando Quintero tras rescisión mutua

River rescindió de mutuo acuerdo el contrato de Juan Fernando Quintero, poniendo fin a la tercera etapa del mediapunta colombiano tras una disputa con el técnico Eduardo Coudet.

El club dijo en un comunicado que se marcha como agente libre, poco después de participar en cuatro partidos con una asistencia en el Mundial de 2026.

Quintero no volvió a entrenar tras el torneo. Coudet afirmó que debía regresar el jueves, mientras que el jugador dijo que no había hablado con el técnico desde que le concedieron la baja al final del Apertura 2026.

River elogió su talento y sus momentos decisivos, destacando su gol en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid que puso al equipo 2-1 ante Boca.

Este período comprendió 40 partidos, lo que lo llevó a 137 en tres períodos con el club.

Llegó cedido por el Oporto a principios de 2018 y luego fichó definitivamente por 3,75 millones de euros. Ese ciclo llegó hasta febrero de 2021 y trajo 61 partidos, 12 goles y cuatro trofeos entre ellos la Libertadores y la Recopa.

Vendido al Shenzhen, regresó cedido en 2022 con Martín Demichelis, jugando 36 partidos y anotando siete. River pagó entonces unos tres millones de dólares para traerlo de regreso a mediados de 2025.