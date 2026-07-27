Karting, juego de láser, minigolf y juegos hinchables, en Caudecoste, un parque de ocio espera a grandes y pequeños para el verano a menos de diez minutos de Agen

lo esencial

A unos diez minutos al sur de Agen, el karting de Caudecoste ya no se limita a sus circuitos interiores y exteriores. Desde este verano, se ha añadido al recinto un parque de ocio, con juegos de láser al aire libre, minigolf, fútbol de burbujas, un campo de juegos acro y estructuras inflables para los más pequeños. Suficiente para pasar un día completo en familia o con amigos, sin tener que recorrer kilómetros, para probar la velocidad por la mañana y relajarse por la tarde. He aquí un resumen de lo que espera a los visitantes este verano en este sitio de Lot-et-Garonne.

El sitio es bien conocido por los amantes de las emociones fuertes en todo Agenais. El karting de Caudecoste atrae desde hace años a los habitantes de Lot y Garona, pero también a los de Tarn y Garona y a Gers. Este verano, el lugar evoluciona con la apertura de un parque de ocio que se sumará a los senderos ya existentes. El principio es ofrecer actividades para todas las edades, en el mismo sitio, para que todos puedan encontrar lo que necesitan. Los directivos querían una oferta más amable que el karting únicamente, para atraer también a familias con niños pequeños.

La actividad histórica del sitio permanece en el centro de la oferta. Se ofrecen dos circuitos: un circuito al aire libre de aproximadamente un kilómetro, homologado por la federación francesa de automovilismo, y un circuito interior de trescientos metros, repartidos en dos niveles con un puente y un túnel. Suficiente para montar en todos los climas, verano e invierno. Los karts se adaptan a la edad de los conductores, existiendo modelos infantiles a partir de siete años y versiones biplaza a partir de tres años, conducidos por un adulto.

Un parque de ocio para toda la familia

Ésta es la auténtica novedad de la temporada. Junto a los circuitos se ha habilitado un espacio completo en antiguos terrenos agrícolas vecinos. Hay un juego de láser al aire libre, minigolf, fútbol de burbujas y un campo de juegos de acro para poner a prueba tu equilibrio. Para los más pequeños, castillos hinchables completan este nuevo parque.

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El recinto también ofrece una sala de juegos virtual e interactiva, una buena opción para refugiarse unos instantes durante el calor del verano, permaneciendo en el recinto todo el día.

El complejo ofrece paquetes para fiestas de cumpleaños, combinando circuitos de karting y nuevas actividades en el parque de ocio. Una buena manera de celebrar un evento sin elegir con rapidez y relax. El sitio da la bienvenida a grupos de amigos, así como a familias o empresas.

Un sitio de fácil acceso para el Agenais

Su posición geográfica sigue siendo un activo importante. Situado en Caudecoste, a sólo diez minutos de Agen, el complejo es fácilmente accesible para toda una parte del departamento, pero también para los residentes de los departamentos vecinos. Cada vez son más los visitantes que vienen incluso desde Toulouse o Burdeos para pasar el día allí.

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El complejo está abierto todo el año con horario ampliado en temporada alta para aprovechar las largas tardes de verano. Un bar y una zona de snacks permiten comer en el lugar, con una terraza a la sombra con vistas a los circuitos.

Para los habitantes de Agenais que buscan una salida original este verano, el karting Caudecoste y su nuevo parque de ocio lo tienen todo: emociones, relajación en familia y actividades para todas las edades, todo en un mismo lugar.