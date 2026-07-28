El día 3 del US Open of Surfing contó con profesionales surfeando con niños, homenaje al océano

La surfista del World Tour, Alyssa Spencer, recuerda cuando era una joven adolescente en la alineación junto a sus ídolos, surfistas profesionales que compartían historias de cómo era viajar por el mundo y competir en competiciones.

Ahora, como uno de los mejores surfistas del mundo compitiendo esta semana en el Lexus US Open of Surfing en Huntington Beach, fue el turno de Spencer de retribuir e inspirar a surfistas jóvenes y prometedores durante el programa Rising Tides de la World Surf League.

Taka Inoue celebra una ola durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, California, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

La surfista profesional Ariane Ochoa trabaja con Lindsey Martin, de 6 años, durante el evento WSL Rising Tides en el US Open of Surfing en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. Rising Tides es un programa que conecta a atletas jóvenes y con surfistas profesionales. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Rogelio Jr Esquievel es recibido por los fanáticos después de competir durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Taka Inoue compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, California, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Alexa Zeledon y su hija, Camilia Zeledon, de 6 años, recogen basura durante la limpieza de WSL One Ocean Beach en el US Open of Surfing en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Orange County Register/SCNG)

Cole Robbins compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Kaniela Stewart compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Tommy Coleman compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Adelia Sandoval, izquierda, Mariah Doyle, Toni Lobo y Debra Cruze, de Tushmaluum Heleckatuum, los Humminbirds que cantan, de la Banda Juaneño de Indios de la Misión/Nación Acjachemen, realizan una bendición durante la ceremonia de apertura del Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Orange County Register/SCNG)

La surfista profesional Ariane Ochoa trabaja con Lindsey Martin, de 6 años, durante el evento WSL Rising Tides en el US Open of Surfing en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. Rising Tides es un programa que conecta a atletas jóvenes y con surfistas profesionales. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Cole Robbins compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Edouard Delpero compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Tommy Coleman compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Taka Inoue compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, California, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Kaniela Stewart compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

La surfista profesional Alyssa Spencer recibe una bendición de Tushmaluum Heleckatuum, los Humminbirds que cantan, de la Banda Juaneño de Indios de la Misión/Nación Acjachemen, durante la ceremonia de apertura del Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Kaniela Stewart compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Kaniela Stewart compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Tommy Coleman compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Kaniela Stewart compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Kaniela Stewart compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Tommy Coleman compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Edouard Delpero compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG)

Kaniela Stewart compite durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, CA, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG) Mostrar título 1 de 24 Taka Inoue celebra una ola durante la ronda eliminatoria de la competencia de longboard en el Abierto de Surf de EE. UU. en Huntington Beach, California, el lunes 27 de julio de 2026. (Foto de Jeff Gritchen, Registro del Condado de Orange/SCNG) Expandir

“Ahora que puedo estar aquí para la próxima generación, es muy especial”, dijo Spencer, de 23 años, de Encinitas, quien se tomó un tiempo de su preparación para el concurso el lunes 27 de julio para una sesión de surf y preguntas y respuestas con los jóvenes reunidos. “Recuerdo cómo me sentía cuando tenía esa edad y espero poder hacer que todas las niñas sientan lo mismo y se sientan aún más especiales”.

Hubo varios eventos con un enfoque comunitario el lunes durante el tercer día del mega festival de surf, desde Rising Tides hasta una ceremonia de apertura que rindió homenaje y agradecimiento al océano hasta una limpieza de playa.

En el evento Rising Tides, la madre Ashley Donan observó cómo su hija, Sloan, se lanzaba al agua con los surfistas profesionales, con la esperanza de que la niña de 10 años aprendiera lecciones valiosas.

“Hace años que quiere surfear, dice que el océano es su hogar, su lugar feliz”, dijo Donan, de Encinitas. “Este evento es fantástico para construir una comunidad. Espero que pueda verse a sí misma en algunas de estas surfistas líderes y simplemente inspirarse y sacar algo de la conversación sobre trabajar duro”.

Spencer dijo que siempre trata de alentar a las personas a amar todo lo que hacen y a divertirse con ello.

“Siento que eso es lo más importante. Si no te encanta y no te diviertes mucho haciéndolo, entonces será difícil hacer una carrera larga con ello. Ese es el paso número 1”, dijo. â€œEsa va a ser la forma mÃ¡s fÃ¡cil de progresar y mejorar, porque te encanta surfear todos los dÃas. Ese es mi mayor consejo… simplemente divertirse”.

Spencer también se unió a los reunidos alrededor de líderes espirituales de la Banda Juaneño de Indios Misioneros, Nación Acjachemen, mientras encabezaban la ceremonia de apertura al borde del océano para el evento.

“Siento que es una excelente manera de conectar con la gente, conectar con la tierra, conectar con el océano y realmente unir a todos”, dijo Spencer.

El presidente tribal, Nathan Banta, habló sobre las cualidades limpiadoras del océano.

“Nuestra gente ha estado aquí durante más de 10.000 años. Estamos muy bendecidos”, dijo, describiendo cómo los antepasados ​​surfeaban las olas en barcos “tule” cuando cruzaban a la isla Catalina para comerciar.

Adelia Sandoval, supervisora ​​espiritual, encendió salvia y la caminó hasta el agua, mientras una multitud se amontonaba alrededor de ella y otras tres mujeres mientras cantaban, cantaban y rezaban oraciones a la “abuela océano”.

“Es apropiado que estemos aquí para dar la bienvenida a los surfistas, pero también para honrar a nuestra abuela océano”, dijo Sandoval. â€œElla es simplemente fenomenal; La honramos y le pedimos que cuide a los surfistas hoy, solo para ser amable con ellos”.

Otro evento comunitario celebrado en la arena fue una colaboración de limpieza de playas entre el programa One Ocean de la World Surf League y Wildcoast, una organización sin fines de lucro de San Diego. Los voluntarios utilizaron cubos y garras para recoger la basura de la arena y hacer un recuento de sus hallazgos.

“Es realmente bueno retribuir y demostrar que el surf profesional y el surf tienen que ver con un océano saludable”, dijo Serge Dedina, director ejecutivo de Wildcoast.

“Todos dependemos de un ecosistema de surf saludable para nuestro sustento y recreación”, añadió. “Es importante hacerlo, para que podamos marcar la diferencia en estas playas que hacen tanto”.

Durante las eliminatorias del concurso, el océano favoreció a varios surfistas con buenas olas, pero muchos más fueron eliminados del evento de longboard.

El campeón será coronado el martes, antes de que comience la Serie Challenger del US Open of Surfing.

Jack Van Waggoner de Carlsbad noqueó al cuatro veces campeón de longboard de la WSL y compañero surfista de San Diego, Taylor Jensen. La novata del circuito de longboard Lia Díaz de Costa Rica eliminó a la dos veces campeona del US Open of Surfing y tres veces campeona mundial Rachael Tilly, de San Clemente.

Tommy Coleman de San Clemente, quien ingresó al evento como comodín, obtuvo un lugar en los cuartos de final el miércoles, al igual que Kevin Skvarna de San Juan Capistrano. Avalon Gall de Laguna Beach, quien ganó el evento de longboard femenino el año pasado, todavía está en la pelea después de conseguir un lugar en los cuartos de final.

“Me divertí mucho, las olas eran realmente buenas”, dijo Gall después de su serie. â€œFue muy consistente; Definitivamente me golpearon un par de veces y casi me quedé atrapado debajo del muelle. Pero aparte de eso, fue muy divertido”.

Coleman, de 22 años, dijo que no estaba estresado el lunes; está contento con su desempeño en este concurso.

â€”Llegué tan lejos como pensé que iba a llegar; ahora puedo simplemente ir a surfear y pasar un buen rato”, dijo. “Todos mis amigos y familiares están aquí, así que es más bien un momento divertido y lo estoy disfrutando”.