Fecha límite de cambios de la MLB de 2026: un acuerdo que harían los expertos de ESPN

Falta menos de una semana para la fecha límite de cambios de la MLB del 3 de agosto, y la edición de este año necesita un buen comienzo para que la acción comience.

Mientras esperamos el primer acuerdo exitoso de este verano, les pedimos a nuestros expertos de la MLB que nos dieran su mejor propuesta comercial para algunos de los nombres más populares que giran en la fábrica de rumores de la fecha límite, con la única regla de que deben estar en nuestra última clasificación de los 100 principales candidatos comerciales de la MLB.

¿Adónde enviaron nuestros expertos a Tarik Skubal y Mason Miller? ¿Qué equipos conectaron un bate de impacto? ¿Y qué deberían hacer los equipos que más necesitan un impulso la próxima semana? Profundicemos.

Éxitos de taquilla de Tarik Skubal

Los Cerveceros reconocen la oportunidad que presenta esta temporada. No han ganado una Serie Mundial en sus 58 años de existencia, y están en medio de una temporada en la que tienen al lanzador más dominante del juego en Jacob Misiorowski, una gran cantidad de brazos detrás de él, una alineación con profundidad y buenos guantes en abundancia. Este es el momento de presionar, entonces, ¿qué tal un paquete del RHP Logan Henderson, el 2B Josh Adamczewski y el jugador de cuadro Ricki Moneys para Skubal?

Y por muy doloroso que sería renunciar a una buena pieza de la rotación como Henderson, un jugador de Grandes Ligas infalible como Adamczewski y un talento de alto nivel como Moneys, la profundidad de la granja de Milwaukee permite este tipo de acuerdo. A las modelos no les gusta, pero no es momento de escucharlas. Es hora de encabezar una rotación con Skubal y Misiorowski y dejar que el resto se encargue de sí mismo. –Jeff Passan

Los Tigres de Detroit cambian a Skubal a los Rays de Tampa Bay

Me encanta cuando los equipos de nómina pequeña lo intentan, por eso los Cerveceros o los Rays son mis destinos potenciales favoritos de Skubal; ambos tienen el sistema de finca para hacerlo cómodamente. Mi suposición es que OF Theo Gillen está fuera de la mesa, pero cualquier otra persona podría ser considerada además de los reclutas de 2026 que no son elegibles para ser intercambiados, así que enviemos a C Caden Bodine, SS Cooper Flemming, RHP Michael Forret de regreso a Detroit.

Selecciones del editor 2 Relacionado

Los fanáticos subestiman la frecuencia con la que los acuerdos para jugadores como Skubal se refieren menos a qué tan bueno es el mejor jugador (por lo general, ninguno de los 50 mejores prospectos del deporte está sobre la mesa), sino más bien a cuántos de los 150 o 200 mejores prospectos un equipo puede incluir en la oferta para gestionar el riesgo, idealmente con más jugadores de posición que lanzadores; eso es lo que hace este acuerdo.

A los equipos les gusta intercambiar jugadores de drafts recientes porque tuvieron discusiones y reuniones/entrenamientos en toda la organización con el jugador junto con datos nuevos; Bodine fue la selección número 30 en el draft de 2025 y Flemming fue la selección general número 53 en el mismo draft. Ambos están en ascenso desde entonces, con Bodine fácilmente entre mis 100 mejores y Flemming probablemente también en la lista; ambos también encajan en las tendencias generales que los Tigres tienden a seguir en el draft de bateadores zurdos/ambidiestros en posiciones medias altas. Forret está en Triple-A con rasgos de titular y potencialmente podría ocupar el lugar en la rotación de Skubal la próxima temporada. –Kiley McDaniel

Éxitos de taquilla de Mason Miller

Los Padres de San Diego cambian a Miller a los Cerveceros de Milwaukee

El sistema agrícola de Milwaukee está tan lleno que raya en la glotonería. Un regreso de Josh Adamczewski, Braylon Payne, Bishop Letson y Sal Frelick sería saludable para San Diego, mientras que los Cerveceros tienen la oportunidad de adquirir al mejor relevista del béisbol, uno que puede influir en cuatro carreras por el banderín, sin renunciar a ninguno de sus cinco mejores prospectos, según la lista de los 10 mejores de Kiley McDaniel de ESPN.

Sin agregar una pieza de impacto en esta fecha límite, la racha de dos años más grande en la historia de los Cerveceros podría finalmente ser recordada como poco más que una nota a pie de página gracias al dominio de los Dodgers. –Paul Hembekides

Gran parte de la especulación comercial de ChiSox se ha centrado en adiciones a la rotación. Definitivamente les vendría bien un titular, pero no necesitan hacer un gran swing con ese grupo. Sacarían más provecho de agregar a Miller como el mejor martillo detrás del bullpen, no sólo para la recta final y (posiblemente) los playoffs, sino durante al menos las próximas tres temporadas, durante las cuales Miller está bajo el control del club.

Los 100 principales candidatos a la fecha límite de cambios de la MLB ¿Skubal al…? ¿Jardineros y campocortos All-Star disponibles? Estos son los grandes nombres a los que podría apuntar su equipo. Passan & McDaniel se sitúan entre los 100 mejores »

Los Padres necesitan desarrollar su sistema para la próxima juerga del gerente general AJ Preller, y los White Sox son un buen partido para San Diego en este sentido. Después de conseguir a Roch Cholowsky con la selección número uno del draft, Chicago está posicionado para aprovechar su profundidad organizacional en el cuadro interior, por lo que podría ver un acuerdo aquí centrado en Billy Carlson (idealmente) o Caleb Bonemer (si eso es lo que se necesita). Es agresivo, pero Miller es realmente bueno y sería más que un simple alquiler. – Bradford Doolittle

Ofertas para bateadores estrella

Normalmente no se ven jugadores pasando de los Mets a los Yankees, especialmente estrellas de este calibre. Pero en este mundo de fantasía en el que operamos, las emociones no son un factor.

La traición de Shohei Ohtani En una serie de seis episodios, 30 for 30 Podcasts examina cómo la relación de Shohei Ohtani con su intérprete de toda la vida, Ippei Mizuhara, se desmoronó en medio de un plan masivo de apuestas deportivas. Escuche ahora.

Los Yankees necesitan abordar el campocorto y les vendría bien otro jugador que marque la diferencia, con Aaron Judge recuperándose de una lesión en las costillas. Lindor, que en este momento tiene total protección contra cambios, puede quedarse en Nueva York y jugar para un contendiente. Y los Mets podrían deshacerse de un contrato importante y al mismo tiempo romper la dinámica de Lindor con Juan Soto, que claramente no está funcionando.

La cantidad del contrato restante de Lindor (cinco años y $160 millones después de esta temporada) que los Mets estén dispuestos a absorber impactará el tipo de talento que quieren recuperar. Los Yankees no le ofrecerían a George Lombard Jr., quien puede subir y jugar en la tercera base, otra posición de necesidad. Pero tal vez puedan ofrecer otro campocorto en Dax Kilby, la selección número 39 del año pasado. — Alden González

Es notable que la racha ganadora de Boston llegó con Tsung-Che Cheng como campocorto titular; después de todo, fue reclamado cuatro veces en waivers esta temporada baja (los Rays, los Mets, los Nacionales y finalmente los Medias Rojas) y fue esencialmente quinto en la tabla de profundidad de Boston en esa posición. Lo que significa: Peña sería la incorporación perfecta para los Medias Rojas. Es una mejora en la defensa y le daría a la alineación un bate derecho muy necesario. Está bajo el control del equipo por otra temporada, lo que permite a los Medias Rojas flexibilidad con el principal prospecto Franklin Arias.

Si bien los informes indican que es poco probable que los Astros lleven a cabo un desmantelamiento completo, este no tiene por qué ser ese tipo de intercambio. Quizás Mayer sea parte del negocio. Los Medias Rojas tienen lanzadores prospectos como Anthony Eyanson y Kyson Witherspoon que deberían interesar a los Astros. Sobre el papel, esto parece una obviedad para ambos equipos. –David Schoenfield

Se ha rumoreado durante mucho tiempo que Buxton es un objetivo de los Filis, y tiene sentido, ya que su conjunto de habilidades solucionaría múltiples de las deficiencias del equipo, y en este mundo de fantasía, está dispuesto a renunciar a su cláusula de no intercambio.

Noticias de última hora de Jeff Passan Descargue la aplicación ESPN y habilite las alertas de noticias de Jeff Passan para recibir primero notificaciones automáticas de las últimas actualizaciones. Regístrese tocando la campana de alertas en la esquina superior derecha. Para obtener más información, haga clic aquí.

Es un jardinero central defensivo de élite, mientras que los Filis son uno de los peores equipos defensivos de las mayores y carecen de un jardinero, además de que Adolis García está perdido durante la temporada. Buxton también tiene un potente bate derecho, mientras que los Filis tienen el peor wOBA del juego en ese lado (.280).

Nuestro paquete que regresa a Minnesota incluye al OF Justin Crawford y los SP Gage Wood y Cade Obermueller. Crawford les da a los Mellizos un posible reemplazo a largo plazo para Buxton, y Wood y Obermueller brindan piezas futuras para una rotación que ha estado entre los 10 últimos en efectividad en cada una de las últimas tres temporadas. — Tristán Cockcroft

Los Mellizos de Minnesota cambian a Ryan Jeffers a los Yankees de Nueva York

Ryan Jeffers ha tenido sentido para los Yankees desde la temporada baja, cuando un receptor derecho era una necesidad obvia. Ahora esa necesidad es evidente para Nueva York, cuyos receptores se han combinado para obtener el segundo OPS y wRC+ más bajo en las mayores esta temporada. La pregunta es: ¿los Mellizos, a sólo dos juegos y medio de un lugar en los playoffs, descargarán al inminente agente libre en su máximo valor? No lo parece. Una fuente le dijo recientemente a ESPN que el propietario Tom Pohlad tiene la intención de mantener unido al equipo.

Se podría argumentar que los Mellizos deberían intentar enhebrar la aguja. Han anotado la mayor cantidad de carreras en la Liga Americana con Jeffers jugando en sólo 44 juegos debido a una fractura de ganchoso y usaron sus dos primeras selecciones en el draft de este año en receptores, incluido el número 3 general en Vahn Lackey. Podrían mover a Jeffers, quien está disfrutando de una temporada de carrera y en línea para un contrato considerable esta temporada baja, y abordar las debilidades, especialmente el bullpen, para la recta final. Todo podría depender de cómo se desarrollen los próximos 10 días. — Jorge Castillo

Ofertas para ayuda de rotación inicial

Es probable que los White Sox sean agresivos en la fecha límite, pero otra cuestión es cuánto dinero podrán absorber. Robbie Ray es costoso. Singer lo es menos. Se le pagarán alrededor de $4 millones durante los últimos meses y puede encajar muy bien en la parte trasera de la rotación.

Avance de la segunda mitad de la MLB para los 30 equipos ¿Quién gobernará el resto de la temporada? Esto es lo que necesita saber después del receso por el Juego de Estrellas. Avance de la segunda parte »

El prospecto necesario debería ser alguien fuera del top 10 de Chicago y el RHP Mason Adams cumple con esos requisitos ya que acaba de regresar de una cirugía Tommy John. Es un vuelo sobre un prospecto que luce decente, si vuelve a su forma previa a la cirugía, para Cincinnati a cambio de una solución a corto plazo para Chicago. –Jesse Rogers

Los Mets de Nueva York cambian a Clay Holmes a los Medias Blancas de Chicago

Los Medias Blancas son legítimos, especialmente con su ofensiva en una Liga Americana muy abierta, y necesitan más lanzadores abridores. Holmes también es bastante legítimo cuando está sano y puede desempeñar múltiples roles. Encajaría muy bien como el tercer abridor de Chicago y tiene experiencia en playoffs como relevista.

David Sandlin, a quien los Sox canjearon la temporada baja pasada, lanza fuerte y podría tener un futuro brillante, pero no ayudará en 2026. Ayudaría a los Mets el próximo año. –Eric Karabell