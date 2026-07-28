Comercio Argentina-Brasil enfrenta incertidumbre tras tensiones Milei-Lula

Las tensiones diplomáticas entre el presidente argentino Javier Milei y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han vuelto a centrar la atención en una de las relaciones económicas más importantes de América del Sur: el comercio entre Argentina y Brasil, que superó los 31.000 millones de dólares en 2025.

La disputa se intensificó después de que Milei hiciera comentarios críticos sobre Lula durante un evento político en São Paulo en apoyo al senador brasileño Flávio Bolsonaro. Brasil respondió llamando a consultas a su embajador en Argentina, en una señal del deterioro del clima político entre los dos gobiernos.

Hasta el momento, no existen medidas oficiales que afecten el comercio bilateral y las operaciones de importación y exportación entre ambos países continúan con normalidad. Aún así, el episodio ha generado preocupación entre diplomáticos y grupos empresariales porque Brasil es el mayor socio comercial de Argentina y el principal destino de sus exportaciones industriales.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el comercio de bienes entre Argentina y Brasil alcanzó los 31.195 millones de dólares en 2025. Argentina exportó 12.771 millones de dólares a Brasil e importó 18.424 millones de dólares de su vecino.

En el comercio contenedorizado, las exportaciones argentinas a Brasil aumentaron un 46,3% en el período enero-mayo en comparación con el mismo período del año anterior. Las importaciones desde su vecino de habla portuguesa cayeron un 17%. El siguiente cuadro compara los volúmenes mensuales registrados:

Exportaciones vs. Importaciones con Brasil | DataLinerArgentina | Enero de 2023 – mayo de 2026 | TEU

Fuente: DataLiner (haga clic aquí para solicitar una demostración)

La relación es especialmente importante para el sector manufacturero de Argentina. Brasil es el mayor comprador de bienes industriales argentinos y un mercado clave para productos con mayor valor agregado, que apoya el empleo, la generación de divisas y las cadenas de suministro regionales.

La industria del automóvil es el ejemplo más claro de esta integración. Vehículos, motores y autopartes cruzan la frontera varias veces durante el proceso de producción bajo un acuerdo industrial de larga data entre los dos socios del Mercosur.

Pero la relación comercial se extiende mucho más allá de los automóviles. Argentina exporta trigo, gas natural, productos químicos, plásticos y productos alimenticios a Brasil, al tiempo que importa maquinaria, bienes de capital e insumos industriales que son esenciales para varias cadenas productivas nacionales.

Esta complementariedad convierte a Brasil en un mercado difícil de reemplazar para Argentina, particularmente en un momento de crecimiento global más lento, competencia internacional más fuerte y presión persistente para generar ingresos por exportaciones.

Por ahora, las empresas de ambos lados de la frontera siguen operando con normalidad. Sin embargo, un deterioro sostenido de las relaciones políticas podría complicar futuras negociaciones dentro del Mercosur, ralentizar los acuerdos de integración productiva y aumentar la incertidumbre para los inversores.

El riesgo no es una interrupción inmediata de los flujos de carga, sino una pérdida gradual de previsibilidad en una relación que depende en gran medida de la coordinación regulatoria, los procedimientos aduaneros, la política industrial y el diálogo político.

Para Argentina, preservar el acceso estable a Brasil es una cuestión estratégica. El mercado brasileño absorbe una gran proporción de las exportaciones manufactureras del país y desempeña un papel central en sectores que generan empleo calificado y valor agregado.

Para Brasil, Argentina sigue siendo un importante mercado regional y un socio importante dentro del Mercosur, especialmente en el comercio industrial y las cadenas de suministro de alimentos.

El episodio también pone de relieve un desafío más amplio para el bloque. La agenda comercial del Mercosur depende no sólo de las normas arancelarias y las negociaciones comerciales, sino también de relaciones políticas estables entre sus miembros más grandes.

A medida que la confrontación domine la agenda diplomática, el sector privado estará observando de cerca para ver si las tensiones siguen confinadas a la política o comienzan a afectar la confianza empresarial, los planes de inversión y el futuro del comercio entre Argentina y Brasil.

Fuente: adaptado de AgroLatam

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