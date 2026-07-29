Una escuela de Nueva York suspende su plan para implementar un robot maestro con IA con apariencia humana después de una reacción violenta

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Abbie Parr/AP

NUEVA YORK – Un distrito escolar en un rincón rural del norte del estado de Nueva York está haciendo una pausa en sus planes para implementar un robot humanoide impulsado por inteligencia artificial en el aula después de que funcionarios de educación estatales, maestros y residentes locales expresaron preocupaciones, incluidos los vínculos del fabricante con una compañía que produce robots sexuales hiperrealistas.

La junta del Distrito Escolar Central de la Ciudad de Salamanca aprobó la compra de Realbotix por casi $60,000 con la visión de que “Sally”, como ya se ha apodado al robot estacionario con cabello largo y oscuro, mejoraría la educación de los estudiantes de secundaria que estudian robótica y tecnología.

“¿Tiene dificultades para programar una placa Arduino? ¿Ni siquiera sabe qué es una placa Arduino? Pregúntele a Sally y ella podrá explicárselo”, dijo el martes el superintendente Mark Beehler. “El robot también brinda oportunidades para que los estudiantes aprendan cómo se mantiene el robot, cómo se actualiza con nuevo contenido aprobado y cómo solucionar problemas”.

Pero a medida que se difundió la noticia en la pequeña comunidad ubicada en la reserva de la Nación Seneca de los Indios, los padres y maestros se preocuparon por cómo se utilizaría la información personal de los estudiantes. Los maestros sindicalizados apuntaron a la empresa hermana de muñecas sexuales de Realbotix, incluso cuando los funcionarios del distrito y la propia empresa enfatizaron que los dos fabricantes operan de forma independiente.

“Un robot construido por una empresa asociada con muñecas sexuales no tiene nada que hacer en nuestras aulas”, afirmó Melinda Person, presidenta del sindicato New York State United Teachers.

Por ahora, el piloto del robot permanece en suspenso mientras el distrito trabaja en “acuerdos mejorados de privacidad de los datos de los estudiantes” con los funcionarios de educación estatales y continúa acercándose a la comunidad, según un comunicado que el distrito publicó el viernes en su página de Facebook.

Funcionarios estatales y docentes expresan sus preocupaciones

La comisionada de Educación del estado, Betty Rosa, dijo que seguía preocupada por el papel del robot en el aula incluso después de que su personal se reuniera con los funcionarios del distrito.

“Aunque usted confirmó que el robot no tendría ninguna función en la impartición de instrucción en el aula, una presentación reciente ante la junta caracterizó al robot como una ‘plataforma de tutoría'”, escribió Rosa en una carta al distrito el viernes.

También se hizo eco de las preocupaciones de los residentes sobre qué protecciones de seguridad y privacidad de datos se implementarían.

Mientras tanto, los docentes sindicalizados sugirieron que el esfuerzo era un primer paso hacia la sustitución de los educadores de carne y hueso. “Sally” podrá mover los brazos y las manos, pero las piernas no le funcionarán.

“Nuestros estudiantes no necesitan robots”, dijo Person. “Necesitan relaciones reales con adultos cariñosos”.

Los funcionarios del distrito defienden la compra de robots

Beehler enfatizó que el piloto, que también incluye el lanzamiento de un asistente de maestro virtual impulsado por inteligencia artificial y un programa de tutoría en el hogar, no se trata de reemplazar al personal.

“No hay manera posible de que un robot pueda reemplazar a un humano en una escuela”, dijo el martes. “Incluso si fuera posible, de ninguna manera sería lo mejor para los estudiantes. La enseñanza es un proceso de persona a persona”.

Beehler, que estaba conectado con Realbotix a través de un antiguo colega, dijo que la empresa con sede en Las Vegas encajaba perfectamente porque sus robots ya están programados con WozEd, un plan de estudios del cofundador de Apple, Steve Wozniak, que utiliza el distrito.

El año pasado, una escuela autónoma de San Diego lanzó dos robots impulsados ​​por inteligencia artificial comprados a Engineered Arts, una empresa de robótica con sede en el Reino Unido, por 500.000 dólares.

Salamanca Schools, en publicaciones en las redes sociales, enfatizó que “Sally” no recopilará información personal de los estudiantes, ni grabará audio o video de sus interacciones ni enviará datos a Realbotix.

El robot también ha sido programado para mantenerse alejado de temas inapropiados como sexo, violencia y juegos de azar, y no podrá buscar en Internet público ni obtener respuestas de servicios de inteligencia artificial generativa no examinados.

En cambio, toda la información sobre “Sally” se almacenará localmente y el robot de tamaño natural consumirá aproximadamente la misma cantidad de energía que una computadora portátil, según el distrito.

El fabricante de robots responde a las críticas

Realbotix agregó el martes que la autenticación de los estudiantes se manejaría a través de los sistemas existentes del distrito y que cualquier información vinculada a los estudiantes permanecería encriptada y bajo el control del distrito.

La compañía también rechazó las sugerencias de que “Sally” era simplemente una muñeca sexual reutilizada, diciendo que era una “unidad educativa recién fabricada y construida expresamente” sin hardware modificado.

El robot de la escuela proviene de Realbotix LLC, que se enfoca en atención médica, educación y otras aplicaciones comerciales no adultas. Una empresa hermana, Intima LLC, tiene una participación en RealDoll, un fabricante de muñecas sexuales desde hace mucho tiempo, que incluye una línea de modelos impulsados ​​por inteligencia artificial considerados como el “robot sexual más avanzado del mundo”.

“Realbotix LLC e Intima LLC tienen diferentes ofertas de productos sin cruces”, dijo la compañía en un comunicado la semana pasada. “Las dos subsidiarias mantienen su propia administración, personal, nómina, instalaciones, operaciones de fabricación, desarrollo de productos y estrategias de mercado”.

Algunos residentes siguen siendo cautelosos

Beehler argumentó que es crucial que los distritos aislados como Salamanca, que se encuentra a lo largo del río Allegheny cerca de la frontera del estado de Pensilvania, encuentren nuevas formas de introducir productos de vanguardia en las aulas.

“En la mayoría de los casos, nuestros estudiantes necesitan viajar entre 1 y 2 horas para tener la oportunidad de ver la tecnología emergente”, dijo el martes. “Una de las intenciones del robot es ayudar a nivelar el campo de juego y motivar a los estudiantes a continuar estudiando carreras profesionales relacionadas con la robótica, la IA y STEAM”.

Sin embargo, algunos residentes de Salamanca no están convencidos.

Joplin Ficek, quien se graduó de Salamanca High School en 2024 y ahora trabaja en una guardería, dijo que no ve ninguna razón para que los robots o la inteligencia artificial asuman un papel tan destacado en su alma mater.

“Sólo necesitan contratar más personas que estén dispuestas a esforzarse por los niños”, afirmó Ficek. “Necesitan más interacción con los niños que tener un robot que críe a nuestros hijos”.