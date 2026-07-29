Los Yankees juegan contra los White Sox con ventaja de 2-0 en la serie

Yankees de Nueva York (61-46, segundos en la División Este de la Liga Americana) vs. Medias Blancas de Chicago (55-51, primeros en la División Central de la Liga Americana)

Chicago; Miércoles, 7:40 p.m.EDT

PROBABLES DE LANZAMIENTO: Yankees: Cam Schlittler (10-6, 2.07 de efectividad, 0.93 WHIP, 157 ponches); Medias Blancas: Davis Martin (9-5, efectividad de 3.49, WHIP de 1.27, 100 ponches)

LÍNEA: Yankees -149, Medias Blancas +122; más/menos es 7 1/2 carreras

En resumen: Los Yankees de Nueva York lideran 2-0 en una serie de cuatro juegos contra los Medias Blancas de Chicago.

Chicago tiene un récord de 32-21 en casa y un récord de 55-51 en general. Los White Sox han tenido marca de 38-14 en juegos en los que anotaron cinco o más carreras.

Nueva York tiene marca de 35-23 en partidos como visitante y 61-46 en general. Los Yankees tienen el sexto mejor porcentaje de slugging de equipo en las mayores con .416.

El partido del miércoles es la sexta vez que estos equipos se enfrentan esta temporada. Los Yankees tienen una ventaja de 4-1 en la serie de la temporada.

MEJORES RENDIMIENTOS: Colson Montgomery lidera a los Medias Blancas con 24 jonrones y slugging de .459. Braden Montgomery tiene 12 de 35 con dos dobles, un triple y cuatro carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.

Jazz Chisholm tiene 14 dobles, dos triples, 16 jonrones y 45 carreras impulsadas para los Yankees. Ben Rice tiene de 41-8 con dos dobles y dos jonrones en los últimos 10 juegos.

ÚLTIMOS 10 JUEGOS: Medias Blancas: 4-6, promedio de bateo de .227, efectividad de 4.40, superados por dos carreras

Yankees: 7-3, promedio de bateo de .207, efectividad de 3.60, superados por una carrera

LESIONES: White Sox: Jordan Leasure: IL de 60 días (flexor), Austin Hays: IL de 60 días (pantorrilla), Ky Bush: IL de 60 días (codo), Drew Thorpe: IL de 60 días (codo), Tyler Gilbert: IL de 15 días (hombro), Prelander Berroa: IL de 60 días (codo), Kyle Teel: IL de 10 días (tobillo), Tanner Murray: IL de 60 días (hombro), Brooks Baldwin: IL de 60 días (codo), Mike Vasil: IL de 60 días (codo)

Yankees: Cody Bellinger: IL de 10 días (pierna), Carlos Rodon: IL de 15 días (codo), Aaron Judge: IL de 60 días (costilla), Giancarlo Stanton: IL de 10 días (pierna), Clarke Schmidt: IL de 60 días (codo)

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Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.

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