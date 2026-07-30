La FIFA acusa a Argentina por la pancarta de las Malvinas exhibida después de derrotar a Inglaterra en el Mundial

La FIFA acusó a Argentina por una pancarta exhibida por sus jugadores luego de la victoria del país por 2-1 en semifinales de la Copa Mundial sobre Inglaterra, diciendo que el incidente puede haber violado las reglas que prohíben manifestaciones políticas durante eventos deportivos.

La pancarta, sostenida por varios jugadores después del partido en Atlanta, decía “Las Malvinas son Argentinas”, en referencia al territorio británico de ultramar reclamado por Argentina.

Tras el incidente, miembros del gobierno británico pidieron a la FIFA que investigara el asunto.

Entre los jugadores fotografiados con la pancarta se encontraban el capitán del Tottenham Hotspur Cristian Romero, el defensa del Manchester United Lisandro Martínez y el ex mediocampista del Tottenham Giovani Lo Celso, todos ellos jugadores del fútbol inglés.

El organismo rector del fútbol mundial dijo que la exhibición podría violar las disposiciones de su código disciplinario que prohíbe el uso de partidos de fútbol para manifestaciones no relacionadas con el deporte.

“De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, los encuestados han tenido ahora la oportunidad de presentar su posición, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una decisión a su debido tiempo”, dijo la organización.

Posteriormente, el presidente argentino, Javier Milei, elogió a la selección nacional y reiteró que Argentina continuaría buscando la soberanía sobre las islas por medios diplomáticos.

La disputa sobre las Islas Malvinas, conocidas en Argentina como las Malvinas, ha seguido siendo una fuente recurrente de tensión desde la Guerra de las Malvinas de 1982. Los políticos argentinos ya habían planteado el tema durante la preparación para la semifinal del Mundial contra Inglaterra.

La FIFA ya sancionó anteriormente a Argentina por incidentes similares. En 2014, la federación multó a la Asociación de Fútbol Argentino después de que los jugadores exhibieran una pancarta afirmando el reclamo de Argentina sobre las Malvinas antes de un partido amistoso contra Eslovenia.