Noticias de transferencia del Chelsea: Danny Welbeck y Jordan Henderson tienen buena experiencia, pero el delantero necesita tiempo de juego, dice Paul Merson

En su última columna de Sky Sports, Paul Merson da su opinión sobre el posible doble fichaje de Jordan Henderson y Danny Welbeck por parte del Chelsea, la búsqueda de Vinicius Jr por parte del Arsenal y la posibilidad de que el Manchester City pierda a Rodri ante el Real Madrid.

Lea a continuación los pensamientos del Hombre Mágico a medida que la ventana de transferencias de verano comienza a calentarse…

La única preocupación de Merson sobre Welbeck en el Chelsea

Siempre he gritado que el Chelsea necesita experiencia. Y esos dos jugadores tienen experiencia.

La gente va a decir: “Oh, ¿para qué compran a gente de 35 años?”. No se trata del futuro del Chelsea, se trata del aquí y ahora.

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El corresponsal jefe de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, analiza más de cerca el cambio del Chelsea en la estrategia de transferencias centrándose en atraer jugadores más “experimentados”



Ya han apostado por el futuro antes con jugadores con contratos de siete u ocho años. Y si tuviera éxito, habrían sido el equipo más exitoso del mundo durante muchos años, pero no ha funcionado así.

Entonces necesitas experiencia con estos niños. Están comprando buenos jugadores jóvenes pero todavía necesitas experiencia. No tiene precio, la experiencia.

No van a jugar todos los partidos cuando les vaya bien. Pero cuando el Chelsea tiene partidos en los que no va bien y el público se pone un poco inquieto, esa experiencia ayuda, créanme.

Me gusta Welbeck. No lo conozco como persona, pero se me presenta como un tipo encantador y un buen profesional.

Si miras su historial en los últimos dos años en Brighton, ha sido asombroso. Pero ha jugado mucho al fútbol, ​​y necesita jugar mucho al fútbol cuando tienes su edad.

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¡Mira los 13 goles de Danny Welbeck con el Brighton en la temporada 2025/26 de la Premier League!



Si nos fijamos en su récord, jugó unos 30 partidos el año pasado y luego otros 30 el año anterior. No podrá jugar más de 30 juegos este año.

Es difícil parar y empezar cuando se llega a cierta edad. Tienes que seguir jugando. No puedes seguir jugando un juego aquí o allá. Simplemente no es lo mismo.

Sé cómo es. Jugué hasta los 30 años. Había que jugar todo el tiempo. Cuando no jugabas todo el tiempo, se hacía difícil.

Si Xabi Alonso va a jugar con Joao Pedro, no veo dónde juega. No va a volver a caer en el número 10, porque ahí están Cole Palmer y Morgan Rogers.

Seguirá saliendo desde el banquillo. Y cuando no juegas, no juegas. No es que el Chelsea tenga un fútbol europeo que te dé ocho o nueve partidos extra por temporada.

Espero que Henderson sea el cerrador cuando faltan 15 o 20 minutos. Si miras al Chelsea, podría ganar 1-0 en un partido y no conseguir un segundo, tercero o cuarto.

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Jay Bothroyd explica por qué Jordan Henderson y Danny Welbeck serían buenos fichajes para el Chelsea y aportarán la experiencia que el equipo ha estado necesitando.



Mire la cantidad de veces que el Chelsea ha permitido goles en el último minuto en partidos, especialmente en la temporada anterior, cuando Enzo Maresca estaba a cargo.

A veces necesitas a ese jugador que entre y cierre el juego. Simplemente darte un poco de calma con el balón, conservar el balón, decirles a los jugadores más jóvenes adónde ir.

Henderson te da eso. Para mí, él desempeñaría un papel importante, al 100 por ciento.

Si el Arsenal no consigue a Vinicius o Barcola, es una gran preocupación

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El experto en fútbol español Terry Gibson explica por qué las enormes cifras financieras involucradas pueden impedir que Vinicius Jr se aleje del Real Madrid



Vinicius Jr sólo busca un nuevo contrato en el Real Madrid. Está jugando contra el Arsenal.

Pero aquí es donde se encuentra ahora el Arsenal. Este es el mercado en el que están.

El Arsenal busca comprar a alguien del Real Madrid, uno de los mejores jugadores. Simplemente te muestra dónde se encuentra el Arsenal en el mercado.

En mi opinión, es una gran preocupación para todos los demás equipos de la liga.

Si el Arsenal no consigue a Vinicius, entonces tendrá que hacerse con Bradley Barcola. Tienen que incorporar un lateral izquierdo, sobre todo ahora que se ha marchado Leandro Trossard. Se quedaron muy cortos en esa posición.

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Dharmesh Sheth de Sky Sports News sugiere que el Arsenal ahora podría apuntar a Bradley Barcola del PSG después de que Vinicius Junior optara por permanecer en el Real Madrid más allá de este verano.



Y si el Arsenal no consigue a Vinicius o Barcola, entonces es una gran preocupación. En mi opinión, dejar ir a Trossard no es un buen negocio, no por lo que estás vendiendo.

Fue literalmente por nada. No puedo creer que la mitad de la Premier League no estuviera detrás de Trossard. Jugó en todos los partidos importantes con el Arsenal la temporada pasada y es un futbolista brillante.

Hay muchos buenos jugadores pero no muchos buenos futbolistas. Él entró en esa segunda categoría.

‘No veo cómo juegan Rodri y Anderson juntos’

Rodri es uno de los dos mejores centrocampistas del mundo, junto con Moisés Caicedo. Pero no veo cómo él y Elliot Anderson juegan juntos.

Rodri es el mejor en el negocio para lograrlo, Anderson será el mejor en el negocio para lograrlo. ¿Pero jugar con los dos allí? No creo que necesiten eso.

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Con Rodri vinculado con una salida del Manchester City, el reportero de Sky Sports News, Ben Ransom, analiza si Ayyoub Bouaddi podría ser contratado para reemplazar al mediocampista.



¿Cuántos equipos van a jugar en el Manchester City? La gente va al Etihad, cierra la tienda y contraataca. ¿Necesita dos centrocampistas de contención contra el Hull? No, por supuesto que no. Entonces, de repente, alguien no está jugando.

No me malinterpretes, en los partidos importantes, cuando juegan fuera de casa en la Liga de Campeones en cuartos de final o en octavos de final, entonces necesitas dos centrocampistas de contención. Fueron demasiado abiertos en la Liga de Campeones y el año pasado les fue bien.

Pero el santo grial son los 38 partidos de la Premier League. Y no hay suficientes partidos en la Premier League para que ambos jueguen en el mismo equipo.

A menos que hayan comprado a Anderson y él tenga una temporada de aprendizaje con el mejor del mundo, Rodri. Pero 116 millones de libras es mucho para gastar en alguien que será suplente. Rodri querrá jugar y no querrá sentarse ahí y ser el suplente de alguien.

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Elliot Anderson realizó su primera entrevista como jugador del Manchester City y no pudo resistir una crítica descarada a su rival Manchester United. Imágenes cortesía de City Studios.



Pero todavía estás vendiendo a uno de los mejores jugadores del mundo.

De todos modos, no creo que el Manchester City gane la Premier League este año. No lo ganaron el año pasado con el mejor entrenador del mundo. Sólo estuvieron en la carrera por el título porque el Arsenal pasó tres semanas malas.

Creo que el Liverpool es el rival más cercano al Arsenal esta temporada.