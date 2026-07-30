Subvención de Justicia Digital apoya archivo de activismo transfeminista en Argentina

Stephanie Kirk, directora del Centro de Humanidades y profesora de estudios hispánicos, junto con sus colaboradoras Paola B. Ehrmantraut (Universidad de St. Thomas) e Ivanna Aguilera (Universidad Nacional de Córdoba), recibieron una subvención semilla de Justicia Digital ACLS de $25,000 para apoyar un proyecto piloto que creará un archivo digital bilingüe que documente el activismo transfeminista en Córdoba, Argentina.

El proyecto reúne a académicas feministas radicadas en Estados Unidos y activistas, académicas y organizaciones comunitarias argentinas para preservar materiales relacionados con los movimientos transfeministas del siglo XXI mientras desarrolla un nuevo modelo de archivo digital ético y centrado en la comunidad. El archivo servirá como plataforma para la memoria colectiva y como herramienta para fortalecer a las comunidades trans y disidentes de género cuyas historias a menudo son marginadas o borradas.

El proyecto también cuenta con el apoyo del personal de las Bibliotecas WashU, incluida la codirectora y curadora de Historia Local de Mapping LGBTQ St. Louis, 1945-1992, Miranda Rectenwald, y el equipo de Servicios de Datos. El equipo del proyecto trabajará con Rectenwald, que tiene experiencia con archivos centrados en LGBTQ+ que se construyen en diálogo con socios de la comunidad. El proyecto también se beneficiará del equipo más amplio de Servicios de Datos de las Bibliotecas Wash U, que tiene experiencia en apoyar a los profesores con proyectos de humanidades digitales y código abierto. programas.

Creado con Mukurtu CMS, una plataforma de código abierto diseñada para la administración comunitaria del patrimonio digital, se espera que el archivo incluya revistas, fotografías, videos, testimonios orales, manifiestos, obras de arte y contenido de redes sociales.

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