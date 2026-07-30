El demócrata Mandela Barnes se retira de la carrera por gobernador de Wisconsin

El ex vicegobernador Mandela Barnes anunció el jueves que abandonará la carrera demócrata para gobernador de Wisconsin a menos de dos semanas de las primarias.

“Anoche tuve una conversación muy difícil con el personal”, dijo Barnes en un video publicado en X. “Estamos increíblemente orgullosos de todas las cosas que hemos logrado y de todos los recursos que hemos recaudado para difundir nuestro mensaje”. Pero ha quedado muy claro quién será nuestro nominado”.

Esa declaración es un claro guiño a la representante estatal Francesca Hong, una socialista democrática que ha ampliado su ventaja en las encuestas antes de las primarias del 11 de agosto.

Una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette publicada el miércoles mostró que Hong cuenta con el apoyo del 38% de los votantes primarios demócratas en el estado, seguido de Barnes con un 16% de apoyo.

La decisión de Barnes de abandonar la carrera es sólo el último acontecimiento importante que sacude lo que ha sido una primaria demócrata volátil para reemplazar al gobernador saliente Tony Evers en el estado clave en el campo de batalla.

A principios de este mes, la vicegobernadora Sara Rodríguez, considerada por los demócratas más moderados como una de las principales contendientes, abandonó la contienda tras descubrir importantes imprecisiones relacionadas con los informes financieros de la campaña. Eso llevó al ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley, a reingresar a la carrera con el respaldo de Evers días después de haber terminado su campaña.

NBC News también informó sobre la existencia de una cuenta de redes sociales de años de antigüedad registrada a nombre de Crowley que presentaba publicaciones incendiarias sobre mujeres y raza, junto con referencias despectivas a LGBTQ.

Si bien Crowley obtuvo el apoyo de sólo el 7% de los votantes de las primarias en la encuesta de Marquette, la medida de Barnes podría darle un impulso entre los demócratas que buscan una alternativa a Hong, quien algunos en el partido temen que sea una candidata débil a las elecciones generales en el estado indeciso debido a sus opiniones progresistas.

Según la encuesta de Marquette, Barnes había sido el único candidato entre las tres principales opciones demócratas con ventaja en un hipotético enfrentamiento en las elecciones generales sobre el representante Tom Tiffany, el probable candidato republicano.