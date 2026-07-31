Milei permite expulsión de extranjeros por discurso de odio contra Argentina

El gobierno argentino ha modificado por decreto la Ley de Migración del país, permitiendo a las autoridades expulsar a ciudadanos extranjeros que promuevan mensajes de odio contra Argentina o sus símbolos nacionales, ya sean hablados o escritos.



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La reforma también permite a las autoridades negar la entrada a ciudadanos extranjeros que hayan incurrido en conductas similares.

Según un comunicado difundido el jueves por la oficina del presidente argentino, Javier Milei, las nuevas reglas no afectarán las críticas políticas, ideológicas o académicas, ya que se consideran áreas protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

El gobierno dijo que los cambios fueron una respuesta a lo que describió como “recientes muestras de hostilidad hacia la República Argentina y los argentinos”, aunque no citó ejemplos específicos. El anuncio sigue a fuertes críticas a Argentina y en particular a su equipo internacional de fútbol masculino después de la reciente Copa Mundial de la FIFA, en la que Argentina terminó como subcampeón.

La reforma también se produce en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre Argentina y Brasil y repetidos ataques verbales de Milei contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde el final del Mundial, Milei ha sostenido que existe una campaña global contra Argentina, acusación de la que no ha ofrecido pruebas y en cambio culpa a Brasil, México y el Partido Demócrata de Estados Unidos.