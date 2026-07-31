BUENOS AIRES, Argentina (AP) â€” After a Contundente derrota en el Mundial dio paso a lo que muchos argentinos vieron como un ola de odio contra su país, El presidente argentino Javier Milla. El jueves firmó un decreto de emergencia que faculta al gobierno a negar la entrada o expulsar a los extranjeros que inciten a la discriminación o la violencia contra los argentinos por su nacionalidad.

La oficina de Milei presentó el decreto como respuesta a semanas de críticas de celebridades, fanáticos opositores y usuarios de redes sociales después decisiones arbitrales controvertidas alimentó la especulación de que la FIFA había inclinado el torneo de fútbol a favor de la selección y superestrella argentina Lionel Messi. Los detractores dirigieron su enojo hacia los fanáticos argentinos ocasionalmente agresivos y el pelea del equipo en la cancha no sólo a los jugadores sino cada vez más a la sociedad argentina en su conjunto.

La medida agrega nuevos fundamentos a la ley de inmigración de Argentina, permitiendo a las autoridades prohibir, deportar y revocar visas de personas que hayan promovido el odio contra los argentinos en declaraciones habladas o escritas o que hayan profanado símbolos nacionales.

“A la luz de las recientes muestras de hostilidad hacia la República Argentina y los argentinos, el gobierno nacional reafirma que la defensa de la nación, sus ciudadanos y sus símbolos es innegociable”, dijo la presidencia. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

Es un cambio para un país que durante mucho tiempo se ha enorgullecido de dar la bienvenida a los inmigrantes. La Constitución de Argentina fomenta explícitamente la inmigración y durante décadas el país ha ofrecido a los extranjeros amplios derechos civiles y acceso relativamente fácil a residencia legal, educación pública y atención médica.

Milei, sin embargo, tiene introdujo medidas de inmigración más duras que han elevado el listón para la residencia permanente y han ampliado los poderes gubernamentales para deportar a extranjeros acusados ​​de delitos, a menudo publicitando las medidas con una retórica similar a la del administración Trump.

El desprecio generalizado hacia Argentina ha jugado con estereotipos de larga data, particularmente en América Latina, de que Los argentinos se ven a sí mismos. como cultural y económicamente superiores a sus vecinos, en parte debido a la gran proporción de la población que desciende de inmigrantes europeos. La reacción se intensificó cuando los jugadores y el personal argentino atacaron a sus oponentes españoles en un pelea post-partido después de la final del Mundial. Las peticiones en línea para expulsar a Argentina de la Copa del Mundo obtuvieron cientos de miles de firmas.

La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, sobre El miércoles se abrió expediente disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino por el rifirrafe, así como por presuntos abuso racista y mala conducta de los fanáticos. Los jugadores también enfrentaron una investigación de la FIFA por su desfile de una pancarta que afirmó el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas controladas por los británicos después de la semifinal del equipo victoria sobre inglaterra.

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Miley, una aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump, ha descrito el torrente de críticas como una “campaña anti-Argentina” coordinada. La semana pasada alegó sin pruebas que los gobiernos de izquierda de Brasil y México y el Partido Demócrata de Estados Unidos habían financiado la campaña para socavar su administración libertaria de derecha. Eso ayudó desencadenar una crisis diplomática con el vecino Brasil, que llamó a su embajador en Argentina por las acusaciones e insultos de Milei contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El decreto del jueves dice que los castigos no se aplican a desacuerdos ideológicos o críticas políticas, académicas o cívicas protegidas por la Constitución de Argentina.

Pero deja sin respuesta cómo los funcionarios distinguirán el discurso protegido del discurso de odio prohibido, si las autoridades de inmigración revisarán la actividad de los extranjeros en las redes sociales y con qué agresividad se aplicarán los nuevos poderes contra los turistas y residentes de larga data.

“¿Quién y cómo aplicará esos motivos? ¿Cómo se determinará que una persona ha participado en supuestos tan ambiguos como un ‘mensaje de odio’ hacia el país o nuestra población?’, preguntó Maximiliano Ferraro, un legislador de la oposición, criticando el decreto como un truco político innecesario.

“Mientras el gobierno se envuelve en los colores nacionales celeste y blanco de Argentina para su publicidad, muchas de las políticas que promueve son poco más que un teatro nacionalista excluyente”.