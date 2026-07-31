La paradoja del crecimiento de Argentina: la riqueza del esquisto crece a medida que los empleos desaparecen en otros lugares – Noticias de energía, principales titulares, comentarios, artículos y eventos

Resumen

YPF proyecta que Vaca Muerta generará $50 mil millones en exportaciones al 2031

Un grupo de expertos dice que 28.000 empresas han cerrado bajo Milei, el 5,5% del total nacional

El sector del petróleo y el gas necesita entre 30.000 y 43.000 trabajadores más, según el instituto

(Reuters) – Ramiro Ramírez, un mecánico capacitado, encontró trabajo en sólo un mes en Vaca Muerta, Argentina, hogar de una de las mayores reservas de petróleo y gas de esquisto del mundo, donde gana 10 veces su salario anterior como cocinero.

Su nueva vida manejando un compresor de gas no es fácil. Ramírez, de 25 años, sale de su ciudad en la provincia de Neuquén a las 5 am para un viaje diario de dos horas a los campos petroleros del pequeño y polvoriento pueblo de Añelo, que se ha llenado de recién llegados que buscan trabajo desde que la producción de la formación aumentó bruscamente en los últimos años.

Espera hacer carrera en Vaca Muerta, un punto brillante en el manual de austeridad económica del presidente Javier Milei que contrasta marcadamente con la pérdida de empleos en todo el país.

“En general, me siento bastante bien”, dijo Ramírez. “Éstas son posiciones muy deseadas”.

Vaca Muerta podría ser una fuerza transformadora para la economía argentina, que necesita dólares para contener la inflación y pagar préstamos al Fondo Monetario Internacional. YPF, la compañía energética estatal de Argentina, proyecta que para 2031, la formación generará 50 mil millones de dólares en dólares de exportación, rivalizando con el sector agrícola de Argentina.

Va por buen camino: en 2024, Argentina registró su mayor superávit comercial energético en casi dos décadas, y el año pasado volvió a batir su récord exportando energía por valor de 11.100 millones de dólares.

Los economistas dicen que Milei es inteligente al centrarse en sectores intensivos en capital como “Vaca Muerta”, al que ha llamado “la nueva panacea argentina”. Pero advierten que a medida que Vaca Muerta se desarrolle, gran parte de Argentina espera alivio económico.

Los trabajadores de Neuquén, en la región de la Patagonia, en el oeste de Argentina, ganan el salario promedio más alto del país en el sector privado. Gran parte de Argentina, por el contrario, está sufriendo la pérdida de empleos en la industria manufacturera y la construcción en medio de la reducción de los aranceles de importación por parte de Milei, la suspensión de proyectos federales de infraestructura y medidas de austeridad que han disminuido el poder adquisitivo.

La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aplaudió recientemente la reducción de Milei de la alguna vez asombrosa inflación, pero destacó los sectores afectados y dijo que Argentina necesita crear mejores condiciones para que empresas e individuos obtengan préstamos bancarios e hipotecas.

“No hay manera de que Argentina no dé prioridad (a Vaca Muerta)”, dijo Lucas Pussetto, economista de la Universidad Austral de Argentina, y luego agregó: “¿Es suficiente?” No.”

Milei ha considerado la pérdida de empleos en algunos sectores como inevitable a medida que la economía argentina se abre y aumenta la competencia.

En declaraciones a Reuters, el Ministerio de Economía de Argentina dijo que “como en todo proceso de transformación económica, la recuperación muestra diferencias entre sectores en su etapa inicial”, pero que el objetivo es “que el crecimiento se extienda progresivamente “al resto de los sectores y se traduzca en una mayor creación de empleo formal”.

DOS ARGENTINAS

Desde una altura de 30 metros (98 pies) en una plataforma aérea donde trabaja en un campo de esquisto, Ramiro Feeser, de 35 años, ha tenido un asiento privilegiado en la transformación de Vaca Muerta. Rápidamente aparecen nuevas plantas de producción y pozos.

“Parece Texas”, dijo.

La exploración comenzó en serio a principios de la década de 2010. Si bien los presidentes de todos los partidos han apoyado su desarrollo, los expertos en energía subrayan la importancia del programa de exenciones fiscales y estabilidad regulatoria de Milei, conocido como RIGI, que ha atraído 25 mil millones de dólares en inversiones energéticas aprobadas. La industria también se ha beneficiado de su liberalización de los precios del petróleo y el gas y la flexibilización de las restricciones a las importaciones, lo que ha facilitado las compras de tecnología.

La producción de Vaca Muerta se acelerará con la puesta en marcha gradual de dos proyectos del sector privado hacia finales de 2026 y 2027: un oleoducto de exportación de petróleo de 550.000 barriles por día e infraestructura para que Argentina comience a exportar gas natural licuado.

Pero algunos cuestionan el efecto a largo plazo del RIGI, señalando cómo permite a las empresas evitar el requisito de convertir moneda extranjera a través del mercado cambiario de Argentina a partir del tercer o cuarto año de una inversión.

“El efecto positivo que todo esto podría tener para la macroeconomía se verá en el corto plazo pero no en el mediano y largo plazo, porque los dividendos pueden no regresar al país”, dijo Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos en el gobierno del ex presidente Alberto Fernández.

Guido Zack, economista del grupo de expertos Fundar en Buenos Aires, dijo que el RIGI sólo exige que los empleadores contraten localmente al 20% de los trabajadores, y que el auge de Vaca Muerta no debería ocultar los empleos perdidos por el cierre de campos petroleros convencionales en el paso al esquisto.

Según Fundar, en la Argentina han cerrado 28.000 negocios con Milei, el 5,5% del total.

“Hoy tenemos dos Argentinas, una Argentina que crece y otra que cae”, dijo Zack. “La necesidad de mejorar la vida de buena parte de la población es ahora. ¿Cuánto tiempo más esperaremos?

EVITANDO UN CUELLO DE BOTELLA

El rápido desarrollo continuo de Vaca Muerta no está garantizado.

En un informe de 2025, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas encontró que el sector necesitará entre 30.000 y 43.000 trabajadores más en los próximos años.

En respuesta, la industria petrolera, liderada por YPF, abrió en marzo el Instituto Vaca Muerta para capacitar a los trabajadores. Más de 17.000 se han presentado.

El salario mensual promedio en Neuquén en el sector de petróleo y gas es de $5.600, en comparación con el salario promedio del sector privado de $1.800 en la ciudad de Buenos Aires.

Recientemente, cerca de los campos petroleros de Vaca Muerta, alrededor de una docena de estudiantes del instituto se encontraban en una plataforma de perforación, escuchando a un instructor decir que algún día podrían obtener la certificación para subir a su plataforma superior para dar servicio a la máquina. Algunos sufren vértigo, advirtió.

En el grupo estaba Daiana Emilia Rodríguez, de 33 años, policía que anteriormente estudió mantenimiento industrial.

â€œEn este momento, existe una variedad de posibilidades; Hay muchas empresas que te pueden contratar”, dijo sobre Vaca Muerta.

Gustavo Schiappacasse, director de la Fundación YPF, que ayudó a crear el instituto, dijo que la escuela habrá capacitado a 2.100 personas hasta diciembre. Compañías petroleras como Tecpetrol se han acercado a más escuelas secundarias vocacionales para formar ingenieros y técnicos potenciales.

“Todas las empresas están buscando trabajadores”, dijo Andrea Fernández, gerente de relaciones comunitarias de Tecpetrol, y luego agregó: “Es como una batalla para atraer talento”.

Además de los trabajadores, el rápido desarrollo de Vaca Muerta depende de los altos precios del petróleo, la infraestructura de oleoductos, las carreteras y la financiación, dijo Daniel Dreizzen, director general del grupo consultor Aleph Energy.

“Si eso no sucede, se desarrollará en cámara lenta”, dijo.

‘TIERRA DE OPORTUNIDADES’

Una réplica del toro de Wall Street adorna la fachada de un modesto hotel en Añelo. A la vuelta de la esquina hay una cadena de gimnasios de alta gama. “Tierra de oportunidades”, se lee en un gran cartel en un terreno de tierra cercano, que anuncia una inversión para un centro comercial.

La ciudad de 18.000 habitantes ha recibido tantos inmigrantes que su alcalde recientemente suplicó públicamente a los trabajadores que no se mudaran allí con sus familias porque los servicios están saturados.

Este mes, afuera de la cafetería de una gasolinera, la gente hacía cola para entrevistas para trabajar en una empresa de seguridad. Varios habían emigrado de la provincia norteña y más pobre de Jujuy.

Alfredo Aguilera, de 25 años, llegó hace cuatro meses desde la provincia de Formosa, donde almacenaba mercancías.

Ahora gana el doble de su antiguo salario como cajero de una gasolinera. Después de llegar, se enteró de que las empresas de petróleo y gas están buscando trabajadores calificados y considerarían tomar un curso para ingresar a la industria.

“Me meto en eso y aseguro mi futuro”, dijo. “Sería un sueño.”

Información de Leila Miller; informe adicional de Eliana Raszewski; Edición de Rod Nickel

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