Los Cachorros abren serie de 3 juegos con los Yankees

Yankees de Nueva York (61-48, segundos en la División Este de la Liga Americana) vs. Cachorros de Chicago (62-47, segundos en la División Central de la Liga Nacional)

Chicago; Viernes, 2:20 p.m.EDT

PROBABLES DE LANZAMIENTO: Yankees: Will Warren (7-5, efectividad de 4.41, WHIP de 1.41, 102 ponches); Cachorros: Shota Imanaga (7-8, efectividad de 3.72, WHIP de 1.10, 113 ponches)

LÍNEA: Cachorros -159, Yankees +131; más/menos son 9 carreras

En resumen: Los Cachorros de Chicago reciben a los Yankees de Nueva York el viernes para comenzar una serie de tres juegos.

Chicago tiene un récord de 30-22 en partidos en casa y un récord de 62-47 en general. Los bateadores de los Cachorros tienen un porcentaje de embase colectivo de .340, el segundo porcentaje clasificado en la Liga Nacional.

Nueva York tiene marca de 35-25 en juegos como visitante y 61-48 en general. Los bateadores de los Yankees tienen un porcentaje de slugging colectivo de .413 para liderar la Liga Americana.

El partido del viernes es la primera vez que estos equipos se enfrentan esta temporada.

MEJORES RENDIMIENTOS: Nico Hoerner tiene 23 dobles, un triple, cinco jonrones y 50 carreras impulsadas mientras batea .257 para los Cachorros. Alex Bregman tiene 15 de 43 con seis dobles y dos jonrones en los últimos 10 juegos.

Ben Rice lidera a los Yankees con un promedio de bateo de .269, y suma 19 dobles, tres triples, 31 jonrones, 53 bases por bolas y 73 carreras impulsadas. Cody Bellinger tiene 12 de 34 con dos carreras impulsadas en los últimos 10 juegos.

ÚLTIMOS 10 JUEGOS: Cachorros: 6-4, promedio de bateo de .283, efectividad de 3.03, superaron a sus oponentes por 27 carreras

Yankees: 6-4, promedio de bateo de .205, efectividad de 2.99, superaron a sus oponentes por dos carreras

LESIONES: Cachorros: Hoby Milner: IL de 15 días (apendicitis), Edward Cabrera: IL de 15 días (bíceps femoral), Justin Steele: IL de 60 días (codo), Matt Shaw: IL de 10 días (mano), Riley Martin: IL de 60 días (codo), Hunter Harvey: IL de 60 días (tríceps), Phil Maton: IL de 15 días (rodilla), Ethan Roberts: IL de 15 días (antebrazo), Christopher Austin: IL de 60 días (rodilla), Daniel Palencia: IL de 15 días (codo), Ben Brown: IL de 15 días (cuello), Porter Hodge: IL de 60 días (codo), Cade Horton: IL de 60 días (antebrazo), Shelby Miller: IL de 60 días (codo)

Yankees: Jazz Chisholm: día a día (no revelado), Cody Bellinger: IL de 10 días (pierna), Carlos Rodon: IL de 15 días (codo), Aaron Judge: IL de 60 días (costilla), Giancarlo Stanton: IL de 10 días (pierna), Clarke Schmidt: IL de 60 días (codo)

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Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.

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