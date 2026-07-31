Más de 200 turistas rescatados de sus automóviles después de que una enorme tormenta de nieve sepultara una carretera en Argentina

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Más de 200 personas han sido rescatadas del mirador de un volcán de 4.500 metros de altura en Argentina tras quedar atrapadas en una poderosa tormenta de nieve.

Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran una columna de camiones detenidos en seco y enterrados en la nieve, de los que sólo quedan visibles los techos y partes de los parabrisas.

A medida que la tormenta se intensificaba, los turistas buscaron refugio dentro de sus vehículos, pero las condiciones climáticas se volvieron cada vez más “desafiantes” cada hora, retrasando la operación de rescate desde el Balcón del Pissis, en la provincia de Catamarca.

Balcón del Pissis es un importante lugar turístico que ofrece vistas espectaculares de la Cordillera de los Andes.

Una de las camionetas medio sepultada por la tormenta de nieve ( Reuters )

En la carretera de acceso que conduce a la plataforma de observación se desplegaron socorristas equipados con vehículos especializados en nieve, maquinaria pesada e incluso drones.

Repartidos en varios tramos se encontraban más de 30 vehículos, informaron medios locales.

Los rescatistas tardaron casi 24 horas en limpiar la nieve y sacar a todos los turistas atrapados, después de que sonara la alarma el martes por la tarde.

Al acercarse la noche, la operación de rescate también se suspendió temporalmente, lo que obligó a las personas a pasar la noche tiritando en sus camiones bajo temperaturas gélidas.

Sólo el techo de algunos vehículos seguía visible tras horas atrapados en medio de una tormenta de nieve ( Reuters )

“Las condiciones climáticas y del terreno siguen siendo extremadamente difíciles”, dijo el miércoles la municipalidad local de Fiambalá en una actualización, más de 15 horas después de que se desplegaran los servicios de emergencia.

“En este contexto, no se descarta la posibilidad de realizar evacuaciones aéreas para ayudar a las familias que permanecen en el kilómetro 29, en caso de que las condiciones operativas lo requieran”.

Otro anuncio, varias horas después, confirmó que drones de Gendarmería Nacional y un helicóptero de la provincia de Salta se unirán a los equipos en tierra para ayudar a acceder a zonas de difícil acceso.

El alcalde de Fiambalá, Raúl Usqueda, quien viajó a la zona montañosa para supervisar el rescate, confirmó que todas las personas fueron rescatadas la tarde del miércoles.

Un turista envuelto en mantas es rescatado de su vehículo ( Reuters )

Dos personas fueron hospitalizadas con hipotermia.

Usqueda dijo: “Hoy concluyó una de las operaciones de rescate más importantes en la historia de nuestra cordillera.

“Gracias a la dedicación, la planificación y el trabajo en equipo, cientos de personas pudieron regresar sanas y salvas con sus familias”.

Al describir la operación como “uno de los desafíos más difíciles” en la historia del municipio, elogió además a los “héroes” rescatistas por “dejar de lado su propia fatiga, el frío y los riesgos” y priorizar la vida de los demás.