¡Tocaremos ante un público con entradas agotadas en Adare Manor! – Golf Planete

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Las entradas generales para la Ryder Cup 2027 ya están agotadas tras el sorteo, tras una demanda mundial sin precedentes para asistir a la competición que tendrá lugar en la República de Irlanda en Adare Manor, Condado de Limerick. Aficionados de 80 países diferentes asistirán como ninguna a esta edición que celebrará el centenario de la competición.

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Más de un año antes del evento, el Copa Ryder 2027 El cartel ya está agotado. Los aficionados que obtuvieron entradas en el sorteo fueron informados durante los últimos siete días del anuncio en un comunicado de prensa de la Ryder Cup Europa. Se suman aquí a los que ya habían asegurado su plaza en mayo durante la venta prioritaria reservada para Irlanda, cuyas entradas se agotaron en menos de una hora.

Podríamos haber vendido nuestras entradas generales más de 12 veces. Richard Atkinson, responsable en chef de la Ryder Cup 2027

Naturalmente, Irlanda representa la proporción más alta, con un 34% del total de espectadores, ya que Irlanda acoge el evento por primera vez desde 2006.Richard Atkinsonfuncionario principal de la Ryder Cup para elGrupo del Tour Europeoa dÃ©clarÃ© : Â« Sabíamos que el interés mundial en la Ryder Cup de 2027 sería inmenso, pero la demanda de entradas que recibimos durante todo el proceso ha sido nada menos que notable. Podríamos haber vendido más de 12 veces nuestras entradas generales, prueba del atractivo de la mayor competición de equipos de golf, así como de la pasión de los aficionados que desean formar parte de ella. A”

Se espera que la asistencia general durante la semana de la Ryder Cup (del 13 al 19 de septiembre de 2027) supere los 250.000 espectadores, con una capacidad diaria de 55.000 espectadores.

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Aún queda un poco de esperanza…

Aunque las entradas generales están agotadas, quedan varias oportunidades para asistir al evento:

* Ofertas de estancia a medida incluido el transporte.

* Un nombre limitÃ© d’expÃ©riences premium disponibles sur rydercup.com.

*Para los residentes de la isla de Irlanda, también estarán disponibles miles de entradas para el día de entrenamiento del martes como parte del ” Día de la comunidad SuperValu “, gracias a Musgrave, la empresa minorista y de servicios alimentarios líder en Irlanda. Los detalles completos de esta iniciativa y cómo postularse se anunciarán más adelante este año.

Los fanáticos que recibieron boletos en el sorteo también pueden reservar su alojamiento a través del sitio web oficial, con opciones que incluyen el campamento oficial de la Ryder Cup, que ofrecerá entretenimiento y acceso exclusivo a los terrenos de la Ryder Cup.Mansión Adare.

Europa intentará ganar la Ryder Cup por tercera vez consecutiva, tras sus victorias en 2023 en Roma (Italia) y en 2025 Ã bethpage (Nueva York). Lucas Donaldque dirigió al equipo europeo durante estas dos ediciones, regresa como capitán a Adare Manor con la ambición de convertirse en el primer capitán en la historia de la competición (todos los equipos combinados) en ganar tres veces seguidas. El equipo estadounidense estará dirigido por Jim Furyk, quien regresa a su rol de capitán tras fracasar en la Ryder Cup de Francia 2018. Golf Nacional.

Foto: Getty Images