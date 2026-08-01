ESPN Argentina: Acuerdo acordado con el Inter por Romero

A Cristian Romero se le ha vinculado con una salida del Tottenham Hotspur desde la temporada pasada. El capitán de los Spurs luchó por su forma, su estado físico y su relación con los fanáticos durante la campaña 2025/26, y la sensación en algunas avenidas al final de la temporada fue que tal vez era hora de que el central explorara opciones en otros lugares.

Eso parece estar acelerándose ahora, con Leo Paradizo, periodista argentino de Todo Noticias, informando a través de ESPN Argentina que los Spurs y el Inter de Milán llegaron a un acuerdo verbal sobre los términos de una transferencia:

Aquí hay una traducción de las partes clave:

Lo primero que podemos confirmar aquí es que Cuti Romero -aunque era algo previsible- no se quedará en el Tottenham… â€¦La segunda cosa que estoy en condiciones de confirmar – y esta es una informaciÃ³n comprobada hoy de primera mano – es que existe un acuerdo verbal entre el Tottenham y el Inter de Milanâ€¦ â€¦El acuerdo entre el Inter y el Tottenham es por 40 millones de euros.

Eso es un respaldo bastante fuerte de que esto está sucediendo, y por un precio de ganga.

De hecho, los periodistas discuten la tarifa, sorprendidos por lo bajo que es para un jugador del calibre de Romero, las enormes cantidades de dinero que se desperdician en el mercado de transferencias este verano y el hecho de que los Spurs aparentemente lo valoraron la temporada pasada en 60 millones de euros; pero también haciendo referencia al hecho de que su forma bajó un poco la temporada pasada.

Es una tarifa que tiene y no tiene sentido. Cuti sigue siendo un muy buen jugador; de hecho, existe el argumento de que incluso después de la inversión de los Spurs en la defensa este verano, sigue siendo el mejor defensa central registrado. También firmó una extensión de contrato el verano pasado que se extiende hasta 2029. ¿Por qué los Spurs aceptarían una tarifa nula por él?

Ahí radica el problema: un jugador sólo vale lo que otro está dispuesto a pagar, y parece que los clubes no están dispuestos a pagar por Romero. Los tenues vínculos con el Atlético de Madrid y el Barcelona no se han materializado más, por lo que, en ausencia de una guerra de ofertas, no hay razón para que el Inter pague una tarifa enorme. Podría decirse que los Spurs también han reducido su poder de negociación al realizar fichajes defensivos a principios del verano; Con Micky van de Ven, Kevin Danso, Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke ahora en los libros (y eso sin incluir a Ben Davies, Jun’ai Byfield y Malachi Hardy), no hay lugar para un jugador del estatus y salario de Romero a menos que Roberto De Zerbi opte por un cambio de formación que parece poco probable según las tácticas desplegadas en la pretemporada.

Si a eso le sumamos la frustración de los fanáticos por sus supuestas lealtades al país y no al club, la protesta por un viaje internacional para apoyar al club de su infancia durante la batalla por el descenso de los Spurs que en realidad nunca sucedió, y la exasperación por los desafíos precipitados que llevaron a un tiempo prolongado al margen, y parece que es hora de que todas las partes sigan adelante.

Sin embargo, la entrevista de Paradizo continúa indicando que Romero no está demasiado interesado en el Inter, y que aunque los Spurs y el club de la Serie A han acordado términos, Romero aún no lo ha hecho. Eso quizás esté a favor de los Spurs: si lanza un mensaje de “ven y llévame” a jugadores como el Atlético de Madrid, existe la posibilidad de que la guerra de ofertas mencionada anteriormente llegue a buen término.