Los líderes del Senado llegan a un acuerdo para evitar el cierre antes de las elecciones de 2026

WASHINGTON – Los líderes del Senado llegaron a un acuerdo bipartidista para mantener el gobierno financiado después de las elecciones intermedias de 2026 y evitar un cierre políticamente complicado en octubre.

Actualmente, el financiamiento vence a fines del 30 de septiembre, lo que provocará un cierre total del gobierno el 1 de octubre si el Congreso no actúa.

La resolución continua, o “CR”, fue anunciada el domingo por la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins, republicana por Maine, y la vicepresidenta Patty Murray, demócrata por Washington. Mantendría el flujo de fondos en los niveles actuales hasta el 11 de diciembre.

Está previsto que el Senado celebre una votación de procedimiento para hacer avanzar la legislación el lunes, con el objetivo de aprobarla esta semana antes de que la cámara inicie su receso de agosto.

Daría tiempo a los líderes del Congreso para buscar una solución a más largo plazo después de las elecciones de mitad de período, cuando los resultados probablemente determinarán la dirección del próximo paquete de financiación para todo el año.

Pero primero tendrá que ser aprobado por la Cámara, que ya salió de Washington para el receso de agosto y regresará a principios de septiembre. Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron su propio proyecto de ley de financiación hasta el 4 de diciembre, y las dos cámaras tendrán que resolver sus diferencias.

Collins dijo que el proyecto de ley provisional del Senado es “sencillo” y evita las “píldoras venenosas” al tiempo que incluye “ajustes necesarios” para los programas de alimentos SNAP y WIC, así como para los programas de ayuda en casos de desastre y de seguridad nacional.

“Esta medida le da al Congreso el tiempo que necesitamos para continuar nuestro trabajo en proyectos de ley de asignaciones bipartidistas, que siempre son mi fuerte preferencia para manejar la financiación gubernamental anual”, dijo Collins, quien enfrenta una candidatura competitiva a la reelección en Maine este otoño y ha promocionado su capacidad para llegar a acuerdos bipartidistas sobre la financiación gubernamental para presentar su caso a los votantes.

Murray dijo que el proyecto de ley soluciona los problemas que los demócratas tenían con la versión aprobada por la Cámara y “rechaza la frívola lista de deseos de Trump para gastos de guerra”. Dijo que cierra “lagunas” para que la administración transfiera fondos de programas existentes a la Patrulla Fronteriza, la cual, según ella, “necesita desesperadamente una reforma, no más dinero”. Y dijo que bloquea la implementación de una propuesta de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca que “permitiría a los funcionarios de Trump cancelar subvenciones en cualquier momento por cualquier motivo”. razón.”

“Es bueno que hayamos podido producir un CR muy mejorado para mantener al gobierno financiado y evitar un cierre que nadie quiere”, dijo Murray en un comunicado.

La legislación fue negociada con aportaciones de los principales líderes del partido en el Senado. El líder de la minoría, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, lo llamó “un camino responsable hacia adelante”.

“Agradezco a la senadora Murray por su incansable trabajo en este acuerdo y su éxito al bloquear los vergonzosos esfuerzos de Trump para politizar aún más todas las subvenciones federales”, dijo Schumer en un comunicado. “Los demócratas siguen comprometidos a financiar negociaciones que ayuden a los estadounidenses trabajadores a salir adelante y obstaculizar la agenda corrupta y derrochadora de Trump que ha fallado a las familias”.

La representante Rosa DeLauro, la principal demócrata en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, también elogió el proyecto de ley del Senado como “una clara mejora con respecto a la resolución continua de los republicanos de la Cámara”.