Argentine club unveil jersey bearing ‘Las Malvinas son Argentinas’ slogan amid FIFA inquiry

El club argentino de segunda división Almirante Brown presentó una camiseta de edición especial con el lema “Las Malvinas son Argentinas” durante la victoria del domingo en la segunda división sobre Racing de Córdoba, en medio de la investigación en curso de la FIFA sobre una pancarta similar exhibida por la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA.

La camiseta conmemorativa presenta el lema en un lugar destacado en el frente, reafirmando el antiguo reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas, a las que el país se refiere como las Islas Malvinas.

A diferencia del tradicional uniforme de rayas amarillas y negras de Almirante Brown, la nueva camiseta adopta bandas horizontales azul cielo y blancas inspiradas en los colores de la selección argentina.

Antes del partido del domingo, el club anunció el homenaje en Instagram diciendo: “¡Argentinos por siempre! Estamos orgullosos de presentar nuestra camiseta homenaje a las Islas Malvinas, que luciremos por primera vez en el partido contra Racing de Córdoba de este domingo”.

Después del partido, Almirante Brown publicó una fotografía de su once inicial en X con la leyenda: “¡Son argentinos!”

La parte posterior de la camiseta también presenta una silueta del capitán argentino Lionel Messi realizando su característica celebración del gol, con ambos dedos índices apuntando hacia el cielo.

El diseño de la camiseta refleja la pancarta que exhibieron los jugadores argentinos después de su victoria por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA en Atlanta, que llevaba el mismo mensaje “Las Malvinas son Argentinas”.

La semana pasada, la FIFA abrió un expediente disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntos incumplimientos de su reglamento durante varios partidos del Mundial. Entre los casos bajo revisión se encuentra una posible violación del Artículo 13, párrafo 2 (c), que prohíbe el uso de eventos deportivos para manifestaciones de naturaleza no deportiva, luego de la exhibición de la pancarta después del partido de Inglaterra.

El presidente argentino, Javier Milei, defendió las acciones de los jugadores, calificando la pancarta de “perfectamente válida” y diciendo que reflejaba “un sentimiento compartido por todos los argentinos”, aunque reconoció que la FIFA podría imponer una sanción económica.

Anteriormente, la FIFA multó a la AFA con £ 20.000 (alrededor de $ 27.000) después de que los jugadores de Argentina mostraran una pancarta con el mismo lema antes de un amistoso contra Eslovenia en 2014.

Las Islas Malvinas, ubicadas a unas 300 millas de la costa de Argentina y aproximadamente a 8.000 millas de Gran Bretaña, siguen siendo objeto de una larga disputa de soberanía entre los dos países.