Charlize Theron pone a prueba los límites de lo transparente con una falda de plástico

Charlize Theron ha superado la necesidad de una falda. Una falda tradicional, eso es. La estrella se encuentra actualmente promocionando. La odisea en Seúl, y con su último look, trascendió la combinación ceñida hasta la rodilla en favor de algo transparente, brillante y ultrasintético.

El lunes, Theron subió al escenario en una conferencia de prensa para la película con una falda cruzada con efecto de vidrio sacada directamente de la pasarela de otoño de 2026 de Tom Ford. Presentada por Haider Ackermann, la colección ofrecía recortes sensuales, códigos corporativos pulidos y telas futuristas, todo en uno. La mirada de Theron encarnaba expertamente estas ideas contrastantes. Su blusa a rayas estaba abotonada hasta la mitad para revelar un sostén negro, mientras que su falda transparente brindaba una vista clara de su minivestido de encaje. Debajo había medias de nailon que parecían tener lunares, pero en realidad tenían monogramas con pequeños logotipos de “TF”. Siguiendo el estilo de la pasarela, se complementó con un par de guantes de cuero negros, que se han convertido en una especie de declaración distintiva del actor a lo largo de todo el proceso. La odisea gira de prensa.

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A lo largo del tramo asiático de La odiseaDurante su campaña promocional, Theron se ha inclinado por formas estructurales y sastrería poco convencional. Al hacerlo, ha logrado un marcado contraste con las líneas limpias y las combinaciones de colores sólidos que usó para complementar la vestimenta de diosa de sus coprotagonistas a principios de este verano. La semana pasada, un día salió con un vestido de cota de malla dorado de Louis Vuitton y al siguiente con un vestido de Givenchy adornado con bordados plateados.

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Su conjunto reflectante de Tom Ford solo se suma a esta estética vanguardista. Terminado con zapatos de tacón de charol, apenas glamurosos, y su cabello recogido en una raya lateral despeinada, el estilo de falda y camisa de Theron convirtió una fórmula de vestimenta tradicional en una declaración subversiva. Theron se está divirtiendo, está claro.