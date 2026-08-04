La estrella de los Seawolves, Coetzer, se une al equipo de EE. UU. para el partido de Argentina XV

La estrella de los Seattle Seawolves, Davy Coetzer, ha sido incluida en un equipo de 31 hombres del USA XV para prepararse para el próximo partido contra Argentina XV. El grupo se ha congregado en la Academia IMG en Bradenton, Florida, antes del partido del 15 de agosto que se jugará en el estadio Inter Miami FC en Fort Lauderdale.
Coetzer ha sido uno de los principales talentos de la Major League Rugby desde que llegó a Houston justo antes de la campaña 2022. Después de cuatro temporadas con los SabreCats, se unió a los Seawolves en 2026. El apertura de 27 años representó anteriormente a Sudáfrica en el Campeonato Mundial Juvenil, pero habrá cumplido el requisito de registro de cinco años para jugar con los Eagles en 2027.
Dado que el partido no se considera vinculante para la elegibilidad, el hooker de Anthem, Campbell Robb, también está incluido. El neozelandés de 23 años estará totalmente clasificado para Estados Unidos en septiembre.
Spencer Huntley, medio scrum de la Universidad Hartpury, es convocado por primera vez a un equipo senior de Estados Unidos. El producto de los San Diego Mustangs realizó una gira con los EE. UU. sub23 a Sudáfrica en 2025. La pareja de la Legión de California, Ma’ake Muti y Cassh Maluia, son otras inclusiones sin límites junto con el extremo de Old Glory, John Rizzo. Los tres formaron parte del equipo senior de los Eagles para la serie de pruebas del mes pasado.
Regresan al grupo después de perderse en julio los pilares Faka’osi Pifeleti y Payton Telea-Ilalio, la segunda línea Tevita Naqali, el ala ciega Marno Redelinghuys, el apertura o centro interno Tom Pittman y los extremos Joe Mano y Noah Brown. Mano fue seleccionado inicialmente para las pruebas de la Copa de Naciones, pero se perdió por lesión.
Los jugadores que actualmente tienen ofertas profesionales en el extranjero no estaban disponibles para ser seleccionados. El contrato del Hooker Shilo Klein con el Zebre Parma concluyó al final de la temporada de la URC. El mediocampista Dom Besag se unirá a los Sharks en Sudáfrica a finales de este año. Huntley es la única otra inclusión basada fuera de MLR.
A
APOYO DE CABEZA SUELTA
Ma’ake Muti (Legión de California) sin tope
Finalizar Pifflett (Chicago Hounds) 1 gorra
Payton Telea-Ilalio (Anthem RC) 7 partidos internacionales
PUTA
Shilo Klein (Zebre Parma, IT) 9 cápsulas
Campbell Robb (Anthem RC) sin límites
APOYO DE CABEZA APRETADA
Charlie Abel (Chicago Hounds) 1 gorra
Alex Maughan (Anthem RC) 9 partidos internacionales
Tonga Kofe (Legión de California) 9 partidos internacionales
SEGUNDA FILA
Jason Damm (Legión de California) 18 partidos internacionales
Nathan Den Hoedt (Chicago Hounds) 3 partidos internacionales
Brandon Harvey (Chicago Hounds) 4 partidos internacionales
Tevita Naqali (Old Glory DC) 9 cápsulas
FILA ATRÁS
Makeen Alikhan (Anthem RC) 8 partidos internacionales
Benjamín Bonasso (Old Glory DC) 13 caps
Marno Redelinghuys (Seattle Seawolves) 9 cápsulas
Paddy Ryan (Seattle Seawolves) 21 partidos internacionales
Lance Williams (Legión de California) 1 partido internacional
MEDIO SCRUM
Rubén de Haas (Chicago Hounds) 47 partidos internacionales
Spencer Huntley (Universidad Hartpury, Reino Unido) sin límites
Ethan McVeigh (New England Free Jacks) 9 partidos internacionales
MITAD VOLANTE
Luke Carty (Anthem RC) 27 partidos internacionales
Davy Coetzer (Seattle Seawolves) sin tapa
CENTRO DEL CAMPO
Dom Besag (Gaélicos de Santa María) 21 cápsulas
David Lobet (Chicago Hounds) 29 partidos internacionales
Cassh Maluia (Legión de California) sin tope
Tom Pittman (Anthem RC) 3 partidos internacionales
ESPALDAS EXTERIORES
Noah Brown (Chicago Hounds) 1 partido internacional
Joe Mano (Legión de California) 2 partidos internacionales
Mark O’Keeffe (Chicago Hounds) 5 partidos internacionales
John Rizzo (Old Glory DC) sin tope
Julian Roberts (Anthem RC) 3 partidos internacionales
A