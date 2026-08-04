La estrella de los Seawolves, Coetzer, se une al equipo de EE. UU. para el partido de Argentina XV

La estrella de los Seattle Seawolves, Davy Coetzer, ha sido incluida en un equipo de 31 hombres del USA XV para prepararse para el próximo partido contra Argentina XV. El grupo se ha congregado en la Academia IMG en Bradenton, Florida, antes del partido del 15 de agosto que se jugará en el estadio Inter Miami FC en Fort Lauderdale.

Coetzer ha sido uno de los principales talentos de la Major League Rugby desde que llegó a Houston justo antes de la campaña 2022. Después de cuatro temporadas con los SabreCats, se unió a los Seawolves en 2026. El apertura de 27 años representó anteriormente a Sudáfrica en el Campeonato Mundial Juvenil, pero habrá cumplido el requisito de registro de cinco años para jugar con los Eagles en 2027.

Dado que el partido no se considera vinculante para la elegibilidad, el hooker de Anthem, Campbell Robb, también está incluido. El neozelandés de 23 años estará totalmente clasificado para Estados Unidos en septiembre.

Spencer Huntley, medio scrum de la Universidad Hartpury, es convocado por primera vez a un equipo senior de Estados Unidos. El producto de los San Diego Mustangs realizó una gira con los EE. UU. sub23 a Sudáfrica en 2025. La pareja de la Legión de California, Ma’ake Muti y Cassh Maluia, son otras inclusiones sin límites junto con el extremo de Old Glory, John Rizzo. Los tres formaron parte del equipo senior de los Eagles para la serie de pruebas del mes pasado.

Regresan al grupo después de perderse en julio los pilares Faka’osi Pifeleti y Payton Telea-Ilalio, la segunda línea Tevita Naqali, el ala ciega Marno Redelinghuys, el apertura o centro interno Tom Pittman y los extremos Joe Mano y Noah Brown. Mano fue seleccionado inicialmente para las pruebas de la Copa de Naciones, pero se perdió por lesión.

Los jugadores que actualmente tienen ofertas profesionales en el extranjero no estaban disponibles para ser seleccionados. El contrato del Hooker Shilo Klein con el Zebre Parma concluyó al final de la temporada de la URC. El mediocampista Dom Besag se unirá a los Sharks en Sudáfrica a finales de este año. Huntley es la única otra inclusión basada fuera de MLR.

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APOYO DE CABEZA SUELTA

Ma’ake Muti (Legión de California) sin tope

Finalizar Pifflett (Chicago Hounds) 1 gorra

Payton Telea-Ilalio (Anthem RC) 7 partidos internacionales

PUTA

Shilo Klein (Zebre Parma, IT) 9 cápsulas

Campbell Robb (Anthem RC) sin límites

APOYO DE CABEZA APRETADA

Charlie Abel (Chicago Hounds) 1 gorra

Alex Maughan (Anthem RC) 9 partidos internacionales

Tonga Kofe (Legión de California) 9 partidos internacionales

SEGUNDA FILA

Jason Damm (Legión de California) 18 partidos internacionales

Nathan Den Hoedt (Chicago Hounds) 3 partidos internacionales

Brandon Harvey (Chicago Hounds) 4 partidos internacionales

Tevita Naqali (Old Glory DC) 9 cápsulas

FILA ATRÁS

Makeen Alikhan (Anthem RC) 8 partidos internacionales

Benjamín Bonasso (Old Glory DC) 13 caps

Marno Redelinghuys (Seattle Seawolves) 9 cápsulas

Paddy Ryan (Seattle Seawolves) 21 partidos internacionales

Lance Williams (Legión de California) 1 partido internacional

MEDIO SCRUM

Rubén de Haas (Chicago Hounds) 47 partidos internacionales

Spencer Huntley (Universidad Hartpury, Reino Unido) sin límites

Ethan McVeigh (New England Free Jacks) 9 partidos internacionales

MITAD VOLANTE

Luke Carty (Anthem RC) 27 partidos internacionales

Davy Coetzer (Seattle Seawolves) sin tapa

CENTRO DEL CAMPO

Dom Besag (Gaélicos de Santa María) 21 cápsulas

David Lobet (Chicago Hounds) 29 partidos internacionales

Cassh Maluia (Legión de California) sin tope

Tom Pittman (Anthem RC) 3 partidos internacionales

ESPALDAS EXTERIORES

Noah Brown (Chicago Hounds) 1 partido internacional

Joe Mano (Legión de California) 2 partidos internacionales

Mark O’Keeffe (Chicago Hounds) 5 partidos internacionales

John Rizzo (Old Glory DC) sin tope

Julian Roberts (Anthem RC) 3 partidos internacionales

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