River Plate sufre la peor crisis interna en 115 años a pesar de su alineación ganadora del Mundial – Buenos Aires Herald

El gigante del fútbol argentino, River Plate, está en crisis apenas tres partidos después de la segunda mitad de la temporada, a pesar de contar con un equipo repleto de estrellas que incluye a cinco ganadores de la Copa del Mundo 2022.

El Millonario perdió 1-0 en casa ante Rosario Central el domingo, extendiendo su racha sin victorias a cuatro partidos desde que se reanudó el fútbol argentino tras el receso de la Copa del Mundo.

River ocupa el último lugar de su grupo en el Torneo Clausura 2026 después de tres jornadas. El club también quedó eliminado de la Copa Argentina (la competencia eliminatoria nacional anual, comparable a la Copa FA de Inglaterra o la Copa del Rey de España) después de una derrota por 3-1 ante Aldosivi en julio.

Si se incluye su derrota ante Belgrano (Córdoba) en la final del Torneo Apertura a finales de mayo, River ya ha sufrido cinco derrotas consecutivas en competiciones nacionales por primera vez desde 1911, durante la era amateur de Argentina.

La racha actual de tres derrotas consecutivas en la liga también marca el peor comienzo de campaña del club en la máxima categoría desde el torneo Clausura de 1994, hace 32 años.

Fichajes millonarios

Los malos resultados se producen a pesar de una serie de fichajes de alto perfil por parte de la directiva del club, incluidos los ganadores de la Copa del Mundo Qatar 2022, Ángel Correa y Nicolás Otamendi. Otamendi también formó parte del equipo de Argentina que llegó a la final del Mundial de 2026.

Sus llegadas elevaron a cinco el total de jugadores ganadores de la Copa Mundial de River, incluidos Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella.

River también hizo otras inversiones importantes, fichando al mediocampista uruguayo Mauro Arambarri procedente del Getafe español por 6 millones de euros (6,9 millones de dólares) y adquiriendo al joven de Vélez Sarsfield, Tobías Andrada, por alrededor de 11 millones de dólares.

Pide el despido de Coudet

La decepcionante racha ha intensificado la presión sobre el entrenador Eduardo Coudet, cuya posición ya estaba bajo escrutinio después de la derrota final del Torneo Apertura.

Coudet fue anunciado como entrenador de River Plate en marzo de 2026, tras la dimisión de Marcelo Gallardo en medio de una racha de tres derrotas consecutivas.

El Millonario En ese momento ocupaba el décimo lugar en el Grupo B del Torneo Apertura 2026, después de haber perdido 11 de sus 15 partidos en Primera División, antes de experimentar una mejora en los resultados tras la llegada de Coudet.

Durante la derrota del domingo ante Rosario Central, los hinchas de River dejaron clara su frustración, dirigiendo cánticos a los jugadores, directivos del club y cuerpo técnico.

El primer objetivo fue el equipo en el campo con el famoso cántico “Jugadores…”, un elemento básico del estadio con la melodía del éxito de Bonnie Tyler de 1977, “It’s a Heartache”.

“Hola jugadores, hijos de p*ta, ¿qué tal si le ponéis el corazón? Estáis jugando contra nadie”, canta la gente a todo pulmón, siguiendo el ritmo de la primera estrofa de la canción. Casi 40 años después del lanzamiento de la canción original, el cántico se ha convertido en un clásico para los grandes equipos que enfrentan tiempos difíciles.

Los seguidores también atacaron a los dirigentes del club con cánticos de “Que se vayan todos…” (“¡Despedidlos a todos, fuera con todos!”).

Luego del partido, grupos de aficionados se reunieron en el lobby del Estadio Monumental para pedir el regreso de Ramón Díaz como entrenador. Un ícono de River como jugador y entrenador, el nativo de La Rioja disfrutó de tres períodos exitosos al mando, incluyendo llevar al club al título de la Copa Libertadores de 1996.

Mientras tanto, Coudet se negó a hablar públicamente después del partido y no se celebró ninguna conferencia de prensa posterior al partido. Detenido por los periodistas en la zona mixta y preguntado por su futuro en el club, sólo respondió: “Hasta luego”.

Imagen de portada: Twitter de River Plate